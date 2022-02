Cum a jonglat Jador cu Ella de la Puterea dragostei și Georgiana Elisei: „M-a sunat inclusiv când eram cu fostul mei iubit”

Cel puțin asta susține bruneta, în cel mai recent interviu acordat pentru un canal de Youtube. Ella Tina de la Puterea dragostei l-a dat de gol pe Jador, întrebată dacă ea crede că artistul a avut cu adevărat sentimente pentru el.

După despărțire, cei doi au mai păstrat o perioadă legătura, însă nu s-a mai pus problema despre vreo împăcare. Ella a spus că a fost în continuare căutată de Jador, chiar și când aceasta era deja în altă relație.

Fosta concurentă a reality-show-ului de la Kanal D a spus că a fost căutată de Jador după ce acesta a părăsit competiția Survivor România.

ADVERTISEMENT

Ella de la Puterea dragostei, căutată de Jador după ce manelistul a ieșit de la Survivor, anul trecut

Pe tot parcursul șederii sale în Republica Dominicană, cântărețul vorbea mereu despre Georgiana Elisei, cea cu care ar fi reluat legătura după ce s-a întors în țară. Ba chiar el a spus în câteva apariții că e dispus inclusiv să se căsătorească.

În timp ce Jador vorbea cu Georgiana, se pare că acesta era în continuare interesat și de Ella. Tânăra a făcut o serie de confesiuni neașteptate legat de această încrengătură amoroasă în emisiunea „Detectorul de minciuni” de pe canalul de

ADVERTISEMENT

„M-a căutat inclusiv după ce a venit de la Survivor, când eram cu fostul meu iubit. Voia să văd dacă am chef să mănânc o ciorbă cu el. Eram cu mătușa-mea, am mers într-un restaurant. Atunci am realizat că nu aveam sentimente pentru el”, a spus Ella de la Puterea dragostei.

Deși era în tatonări cu fostul iubit, Ella a crezut că ar putea resuscita relația cu Jador. Și-ar fi dorit să îi mai dea o șansă, dar și-a dat seama că nu mai e posibilă o reîmpăcare.

ADVERTISEMENT

„Mi-aș fi dorit să nu mai sufăr”

„De dragul a ce a fost, am zis, hai să… Dar nu”, a mai spus Ella.

a spus că a suferit mult din dragoste și și-ar fi dorit să își găsească un partener care să o facă să se simtă bine.

„Așa mult mi-aș fi dorit să nu mai sufăr, să nu mai urlu noaptea, să plâng…”, a spus Ella, declarând că a reușit să depășească toate decepțiile din dragoste pe care le-a avut.