Cum a jucat Octavian Popescu, minut cu minut, la debutul în naţionala României! Driblingul serii, dezinvoltură totală şi gest de mare campion la final

Octavian Popescu, cel mai tânăr fotbalist convocat de Edi Iordănescu pentru dubla cu Grecia şi Israel, a debutat la naţională în minutul 61 al meciului cu elenii. La 19 ani, mijlocaşul celor de la FCSB a reuşit să facă un meci bun şi continuă forma arătată în actualul sezon.

Realizările lui Octavian Popescu la debutul în naţională! Dribling de vis, incursiune spectaculoasă şi două poziţii diferite

Min. 61: Octavian Popescu i-a luat locul lui Alex Mitriţă şi a intrat în banda stângă, într-o tripletă ofensivă din care au mai făcut parte Florin Tănase şi Andrei Ivan, ambii intraţi în acelaşi minut.

Min. 62: Octavian Popescu atinge prima oară balonul, la doar câteva secunde după intrarea pe teren, şi are câteva mişcări dezinvolte încă din start.

Min. 71: Octavian Popescu porneşte un contraatac de la mijlocul terenului, în care viteza superioară l-a ajutat, însă în careu s-a încurcat puţin în minge, dar l-a găsit bine pe Răzvan Marin. Acesta i-a pasat lui Andrei Ivan, dar defensiva grecilor a respins mingea.

Min. 73: La un atac al grecilor, Octavian Popescu a coborât în defensivă pentru a-şi ajuta colegii.

Octavian Popescu, mutat după intrarea lui Valentin Mihăilă

Min. 75: După 14 minute în care a jucat în banda stângă, Octavian Popescu a trecut în zona centrală, după ce Valentin Mihăilă a intrat în locul lui Mario Camora.

Min. 78: Octavian Popescu a pătruns în jumătatea grecilor şi i-a pasat bine lui Valentin Mihăilă, într-o combinaţie a tinerilor jucători ai naţionalei României.

Min. 82: Octavian Popescu a reuşit un dribling magic, în care şi-a arătat din nou clasa şi i-a dat mingea printre picioare unui adversar, fiind oprit doar prin fault de Anastasios Bakasetas, care a văzut cartonaşul galben pentru această intrare.

Min. 85: Intrarea lui Mihăilă, din minutul 75, l-a făcut pe Octavian Popescu să coboare deseori pentru a obţine mingi utile.

Min. 88: Octavian Popescu a coborât până în zona fundaşului stânga, de unde a recuperat o minge pierdută de Radu Drăguşin, al doilea debutant al serii pentru Edi Iordănescu.

Min. 90+3: Octavian Popescu a pierdut posesia, dar a încercat imediat să recupereze balonul.

Cifrele lui Octavian Popescu la debutul în naţionala României

Chiar dacă are 19 ani şi s-a aflat la debutul în naţionala României, Octavian Popescu a intrat pe teren cu dezinvoltură, pe care a arătat-o încă de la prima minge jucată, la câteva secunde după ce a intrat pe teren. Introducerea lui Valentin Mihăilă i-a adus schimbarea poziţiei pe teren şi a fost mai retras, dar, chiar şi aşa, a reuşit să iasă în evidenţă cu driblingul serii, din minutul 82, însă a pus osul la treabă şi în zona defensivă.

mingi jucate – 11

mingi pierdute – 4

driblinguri – 4

faulturi suferite – 1

deposedări – 1

7 , din partea FANATIK , după debutul la naţionala României

Ce a spus Octavian Popescu după debutul în naţionala României

La finalul meciului, Octavian Popescu a oferit primele declaraţii din calitatea de jucător al naţionalei României. Mijlocaşul a susţinut că marea lui dorinţă, în tricoul tricolor, ar fi să pună decisiv umărul la calificarea la un Campionat Mondial.

“Nu am primit botezul încă. A fost un meci frumos, o atmosferă foate frumoasă, dar din păcate nu am reușit să câștigăm. Am fost fericit când am fost chemat, am sunat pe cine mi-a venit primul în minte. Am dormit foarte liniștit, am dormit și la prânz. Așteptam convocarea. Am fost foarte pregătit și sunt fericit că am reușit să debutez. M-a integrat foarte bine Tănase cu colegii.

Mă cunoșteam de la FCSB cu domnul selecționer și s-a comportat foarte bine și mă ajută foarte mult toată lumea din staff și colegii. Am început foarte bine anul cu 3 sau 4 goluri marcate, cât am reușit să marchez în sezonul trecut în total și sunt foarte fericit. E cea mai mare dorință a mea, să ajung cu naționala la un Campionat Mondial și să o calific eu. Mi-aș fi dorit un gol, dar nu a fost să fie”, a spus Octavian Popescu la .

Octavian Popescu, “victimă” în războiul FCSB – CSA Steaua

Imediat după ce a intrat pe teren, în minutul 61, , cei doi jucători chemaţi de la FCSB la naţională. La finalul meciului, când jucătorii au mers să salute fanii, Octavian Popescu şi Florin Tănase au rămas în urma colegilor atunci când au ajuns în faţa ultraşilor din Peluza Sud.

Chiar dacă a fost huiduit, doar pentru că joacă la FCSB şi s-a aflat pe teren în Ghencea, Octavian Popescu i-a cucerit pe tinerii suporteri. FANATIK a sesizat un moment special, în care un puşti a sărit din tribune şi l-a îmbrăţişat pe mijlocaşul de 19 ani. Drept cadou, fotbalistul i-a dat tricoul de la meciul de debut, într-un gest de mare campion.

Gigi Becali l-a vrut titular pe Octavian Popescu în România – Grecia

Înaintea meciului, FANATIK despre situaţia lui Octavian Popescu la naţionala României. Patronul celor de la FCSB a transmis că fotbalistul de 19 ani ar trebuie să fie titular în partida cu Grecia, însă Edi Iordănescu a decis să-l nu bage în primul “11” şi l-a introdus pe teren în minutul 61.

“Dacă e cel mai bun din România, cum să nu fie titular? El trebuie să fie titular. Dar este treaba lor. Nu mă priveşte pe mine ce fac ei la echipa naţională. Dar în mod logic, ar trebui să fie titular Tavi Popescu”, declara Gigi Becali pentru FANATIK.