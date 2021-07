Cum a lăsat un român pe toată lumea cu gura căscată pe o plajă din Grecia! „A început să aducă de la maşină nişte sarcofage”

Se înmulţesc impresiile românilor care au fost anul acesta pe litoralul grecesc. Nu toată lumea a găsit raiul sperat acolo, dar au existat şi oameni care au spus că au avut parte de experienţe pe care le vor povesti o viaţă întreagă tuturor. Printre ei s-a aflat şi un bărbat care a vizitat insula Thassos. Acesta şi-a scris impresiile pe o și a adunat , însă și cascade de râsete.

Concret, românul s-a alăturat și el celor care spun că grecii și-au schimbat dramatic atitudinea față de cum erau înainte de. De altfel, FANATIK a scris despre pățania unor români care au fost puși să plătească inclusiv pentru frigiderul din cameră și despre cum o familie a fost dată afară dintr-un hotel pentru că a ales să mănânce la o altă tavernă.

Cum a lăsat un român pe toată lumea cu gura căscată pe o plajă din insula Thassos!

Din nefericire nu au fost singurele experiențe neplăcute. Un alt bărbat a rămas fără mașină în Atena, vezi relatarea , în timp ce reprezentantul unui hotel a fost acuzat de un conațional de discriminare, întreaga poveste .

De data aceasta, unul dintre turiști a ținut să scoată în evidență și părțile bune ale românilor. „Și mie mi s-a părut Thassosul mai rău. Adică nu mai rău, sau mai rea. Iubita insulă. Ceva nu a mers cum mergea.

Și nu din partea românilor, a bulgarilor, ci a grecilor, cu părere de rău o spun. Am întâlnit oameni blazați, prieteni de atâția ani (mergem pe insulă din 1997) resemnați, învinși de boală, de guvern, de autorități, de felul lor fatalist de a fi.

Românul e mult mai optimist. Se vede în vamă…în felul în care își asumă o călătorie grea, chinuitoare. Pentru o vacanță la care visăm de doi ani”, și-a început istorisirea Silviu Flamaropol

Ce spune românul că s-a întâmplat pe plajă

Bărbatul a continuat să explice cu lux de amănunte cum întreaga stare de bine a tuturor a fost schimbată într-o secundă de un conațional. „Am o povestioară nostimă.. Noi stăm pe o singură plajă. Nu ne mai plimbăm pentru că nu mai are rost. Am fost în tinerețe cam peste tot. Poate am și obosit. În fine…pe plajă în fiecare zi, în afară de clienții hotelului, vin navetiștii, hoinarii și migratorii.

Nu sunt malițios, am trecut cu toții prin toate etapele. În fine..într-o zi, pe la 8, 8 și ceva apare un grup de conaționali. Cam vreo 4 familii. Se asează și își văd oamenii de treabă, mult mai civilizați decât ar rezulta din comentariile de pe grup. Un bărbat..cam la vreo 40 – 45 se așează tacticos mai departe nițelus de familia ocupată cu diverse și începe să aducă de la mașină sarcofage.

Din nou, nu sunt malițios, am trecut și eu ca și alții prin faza cu sarcofagul (lada frigorifică plină cu bere sau altele). Și aduce. Și iar aduce. Și aduce iar. Vreo 6-7 lăzi de diverse dimensiuni, pe care le așează ordonat de jur împrejur.

Nu voiam să fiu nepoliticos, dar adevărul este că mă cam holbam…Ce drac face ăsta cu atâtea sarcofage !! Bun. Și omul desface lăzile și începe să scoată ordonat pe o măsuță, adusă și aia din portbagaj. Pahare, paie, șervetele, farfurioare. Un tocător, cuțite lămâi și portocale și nicaiva verdețuri. Zic că mentă era. Și un pepene galben”, a continuat bărbatul.

Distracție pentru toată lumea

Acesta a explicat că toată lumea a rămas cu gura căscată când românul a început să se desfășoare. „Nu eram noi mulți la ora aia pe plaja hotelului (la San Antonio Kamari Beach), dar cam toată lumea începea să întoarcă capul. Tot ce făcea era complet ignorat de grupul din care făcea parte. Și omul se apucă…și face un Aperol spritz…și un mojito. Și se uită glonț la mine. Poate că mă zgâiam cel mai nesimțit. poate de aia…..Un cockteil vreți ?? , întreabă .

Mască rămân. Omul repetă și ..mă ridic spre disperarea nevestei și iau Aperolul. Să fim fericiți, zice omul. Da nevasta nu vrea…că fac de toate. Și cu paharul în mână mă uit la sarcofage….rom, Bacardi, Havana, Captain Morgan, șampanii, Proseco, Grenadine, Cola, Coniac, gheață…draci, ce mai avea pe acolo. Am uitat să spun că nu era neam vreo afacere. Omul făcea cockteiluri și le împărțea la lume.

Moca…În 20 de minute, toată plaja era cu paharul în mână. Erau și doi nemți…ăia chiar nu înțelegeau nimic. S-au trezit și ăia cu un pahar de Cuba libre în mână…Nu am văzut om mai fericit. În fine, eu de lângă el, la al treilea pahar eram oricum fericit.

Într-un timp apare și fătuca de la hotel, aia care lua taxa de șezlong și comenzile. Nu știu ce zice, dar pleacă și aia cu două pahare. Cam așa …….A fost frumos. Rar mai face cineva ceva pe degeaba sau să nu fie la necaz. Uite. Uite un Roman. Na…”, a încheiat bărbatul.

Cum au reacționat românii la întreaga poveste

Peste trei mii de reacții a strâns postarea românului, una care a devenit virală într-un timp scurt. Mulți dintre cei care au comentat au pus la îndoială spusele bărbatului, în timp ce alții au ținut să-i transmită că a avut parte de un noroc chior.

„Cea mai tare povestioară pe care am citit-o pe grupul acesta. Felicitări pentru modul în care ați transpus cele întâmplate, emanați pozitivism și felicitări și domnului cu mini-barul”, a scris Alecsandra Baran.

„Și când istorioara e scrisă și într-un mod excepțional, simt că am plecat și eu cu un pahar de long island, fericită! Bravo!”, a continuat Alexandra Dinu, o altă participantă la discuție.