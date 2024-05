Cum a luat naștere combinatorul Giani din Las Fierbinți. Costi Diță: „Poți să-l pui și la NASA, se descurcă”

Costi Diță, recunoaște și el, este de mulți perceput ca Giani, celebrul personaj din Las Fierbinți, însă asta nu-l deranjează nici pe de parte. Serialul are un rol foarte important în viața lui, iar actorul a dezvăluit cum a luat naștere proiectul, ce înseamnă pentru el, de fapt, colegii de pe platou și cum îl ajută comedia să treacă peste momentele negre.

Costi Diță, de la muncitor pe șantier la omul care face milioane de oameni să râdă

Rocker tinerețe, dar doar vestimentar, căci nu avea suficienți bani pentru un dispozitiv pe care să asculte muzica, Costi Diță este omul din spatele lui Giani din Las Fierbinți. În ansamblu, serialul este unul dintre cele mai iubite făcute în România, drept dovadă, a fost lansat în urmă cu 12 ani și

Dar el aduce la viață unul dintre personajele fără de care comedia nu ar mai fi completă. Totuși, actoria nu a fost planul A, pentru Costi Diță. De fapt, cea care l-a ajutat să-și găsească direcția în viață a fost mama sa, care nu a fost mânată de pasiunea pe care i-a citit-o pe chip, ci mai degrabă de faptul că fiul ei nu se descurca mai deloc cu științele exacte.

Costi Diță: „Le-am făcut pe toate”

Astfel, l-a împins de la spate să studieze actoria. N-a intrat la facultate din prima, dar nu s-a lăsat. Înainte de a fi actor, însă, din lipsă de bani, mai ales că tatăl său a fost afectat de schimbarea regimului politic după 1989, a început de la munca de jos și a avut tot felul de meserii.

„Tata era politician la Republica și Republica acum e o umbră. A fost privatizarea. Și îți dai seama că privatizarea e bună când vezi că oamenii sunt disponibilizați și pe porți ies tiruri. Gagiu’ care a luat-o, și-a făcut calcul.

Nu l-a oprit nimeni. Și acolo, tata s-a și ținut de barcă, asta e problema. Că sunt oameni care pot să se adapteze rapid, la schimbări majore. El a rămas multă vreme…. Atunci a stat până când barca era sub apă.

(…) Am fost angajat și la supermarket și la gelaterie. Am făcut tot felul…. și în depozit, cărăuș. Le-am făcut pe toate. Că ai mei o duceau destul de rău cu bănuții. Sărăcia, mai ales la oraș, e aceeași peste tot”, a povestit Costi Diță

Și la un moment dat, a ajuns atât de credibil în rolurile sale, încât pentru unul a ajuns să fie amenințat cu moartea în plină stradă. „Eu am crezut că glumește, dar omul nu glumea. Mie mi se pare imposibil, om în toată firea, să ai impresia că ce se întâmplă într-un serial, e pe bune…

N-am detensionat. Discuția a fost, ce-a zis el, un fel de amenințare. N-am reacționat în niciun fel, am rămas ca broasca la barieră și am mers mai departe. Nu eram pregătit…”, și-a amintit Giani din Las Fierbinți.

Cum a luat naștere serialul Las Fierbinți și de ce Giani?

Serialul Las Fierbinți a luat naștere după ce actorii consacrați, printre care Mihai Bobonete, Mihai Rait, Leonid Doni și, bineînțeles, Costi Diță, după un alt proiect în care au jucat împreună, s-au așezat la o masă și au pus bazele proiectului.

Fiecare dintre ei și-a ales personajul pe care ar vrea să-l aducă în fața publicului, iar el a știut de la început că va fi Giani, căci trăise mult timp printre oameni cu această personalitate. Au urmat apoi eforturi de a pune totul cap la cap.

Au muncit la formarea și închegarea echipei, după care au așteptat temători verdictul publicului. „Eu îmi amintesc că am zis ce aș putea să joc eu. Și eram în Pantelimon și am exemple de Giani. Mișu nu știa și a ales Bobo. Ce este și mai senzațional este că noi am încercat. Și nu știu cum a fost, nu știu cum s-a întâmplat, oamenii s-au așezat în fața ecranelor și ne-au salvat.

Noi am făcut teste. Am căutat. Cine crede în proiectul ăsta. După aia a venit Mimi cu dimensiunea lui. Restul era așa un fel de… noi ce am vrea să facem, cum ne-am gândit noi. Nu știu cum, la un moment dat chiar s-au aliniat plantele. Toate lucrurile s-au întâmplat”, a povestit Giani din Las Fierbinți.

„Pe Giani cred că poți să-l pui și la NASA”

Costi Diță nu-și amintește cine a crezut mai mult în proiect, dar i-au rămas în minte primele semne care au prevestit succesul. „Ce-mi amintesc a fost că văzusem semne bune. Știu că au plecat CD-uri și vorbeau oameni că în redacție, în Pro, oamenii dau CD-urile astea. După aia, toți am stat cu inima strânsă”.

Giani a devenit de atunci al doilea nume al său. Oameni, care îl văd pentru prima dată sau care îl cunosc de ani buni, i se adresează astfel. Nu-l deranjează. Se compară cu Jean Constantin sau Amza Pellea, care-l făceau și pe el, cândva, să uite de perioadele cu ploaie. Mai mult decât atât, în mod surprinzător, același efect îl acum asupra lui scenele din Las Fierbinți.

„Cu Giani se întâmplă și cu oameni din echipa de filmare. Se întâmplă. E un efect secundar al obișnuinței. Vezi persoana și e prima chestie…. Înțeleg că e primul care apare acolo. Intri de trei ori pe săptămână în casă, nu cu japca și omul ăla se întâlnește cu tine de atâția ani. El chiar dacă știe că te cheamă Costi, primul nume e ăsta…

Idealul pentru mine ar fi ăla de s-a întâmplat cu mine. Eram un simplu spectator, că era un bună, că era un grea, la un moment dat venea Nea Marin și plecai cu povestea. După aia te întorci la ele, dar îți dă pauza aia. Momentul ăla de respiro de care toți avem nevoie. Chiar dacă la rândul nostru creăm ceva, avem nevoie.

Și uneori, e culmea să te uiți la Las Fierbinți, tu care joci, dar mi se întâmplă. Sau să te uiți la momente, că funcționează dublu, că eu știu și ce era în spate. Îmi amintesc ziua, când am făcut treaba aia. Îmi amintesc senzația, zilele, când am exagerat, când avea chef Bobo de caterincă”, a povestit Costi Diță.

În plus, spune el, Giani din Las Fierbinți chiar este un personaj nemuritor. „Cred că poți să-l pui și la NASA pe Giani. Se descurcă. Eu îl văd acolo. Clar că aruncă în aer, dar…”.

Ce relație are, de fapt, cu colegii din Las Fierbinți

O parte din succesul serialului de comedie de la Pro TV se datorează și relației speciale dintre actori. Unii oameni din echipă reprezintă pentru Costi Diță o adevărată familie, care i-a rămas alături când nu avea nimic și care s-a asigurat că fiul său are toate lucrurile necesare.

„Bobo, fratele meu. Mișu… am trecut prin multe. Mâncat parizer în curte și scris scenarii, cu ‘Doamne ajută, poate iese ceva!’. Pe urmă când lucrurile au început să meargă… Și cu toate astea am rămas unii alături de ceilalți. Am rămas împreună după toată experiența asta, bună, rea, cum a fost. Sunt mulți.

S-a născut fii-miu și… Genul ăla de relație unde prietenii tăi te văd unde ești și zic, ‘Ce e, mă? Are nevoie de pătuț, are nevoie de nu știu ce. Lasă că le luăm noi p-astea’. Am destul de mulți oameni în viața mea care sunt…”, și-a amintit Costi Diță.

Vorbind de copii, a fost adus în discuție și subiectul sarcinii Ancăi Dumitra. însă Costi Diță nu știe ce nume va purta bebelușul și nici nu vrea să ofere sugestii necerute. Are, însă, numele pregătit în cazul în care el va deveni, cândva, tată de fată.

„Ne anunță. Mă întrebi pe mine cum o să-i spună? Cum o să vrea sufletul ei. Ei o să decidă și aia e treaba lor. Eu am avut treabă cu ai mei. M-am gândit, am căutat nume. Dacă era fată o chema Maria”, a mărturisit Costi Diță.