Cum a luat naștere numele FCSB: ”Totul a plecat din dorința suporterilor”

Fostul director al departamentului de marketing al clubului FCSB, Bobby Durbac, a dezvăluit cum a luat naștere numele actual al echipei.

În ianuarie 2003, Gigi Becali devenea principalul finanţator al Stelei, redenumită ulterior FCSB. Avea planuri mărețe, însă FANATIK îţi prezintă toate cifrele financiare şi profitul minuscul realizat.

Între clubul patronat de Gigi Becali și cel al Armatei există mai multe litigii pe tema care este continuatuarea palmaresului și culorilor fostei Steaua București.

Numele FCSB a luat naștere la dorința fanilor

”Dezvoltasem destul de bine segmentul merchandising și aveam nevoie de un sub-brand. Suporterii doreau să poarte produsele noastre, dar fără emblemă, ceva mai subtil, mai deosebit, gen Arsenal, care avea doar tunul pe anumite produse, casual sau business”, a explicat Bobby Durbac cum a luat naștere numele de FCSB.

”Din dorința suporterilor și după mai multe studii interne, am lansat sub-brand-ul FCSB care, ulterior a devenit brand. Nu mă așteptam la așa succes”, a mai declarat acesta pentru blog-ul lui Narcis Răducan.

”În acea perioadă, pe lângă FCSB, am înregistrat la OSIM și sloganul ‘Trup și suflet pentru culori’, inspirat tot de suporteri, și mascota Stelio pe care am lansat-o de 1 iunie și care a avut o mare trecere printre cei mici”, a spus Durbac.

”Nu am inventat noi apa caldă, dacă te uiți în top 5, FCB au Barca și Bayern, în Anglia există MCFC, MUFC etc. La noi, la o săptămână de la conferința de presă cu lansarea FCSB, au apărut FCVS și FCBT, lucru care mă bucura și confirmă faptul că am fost trendsetteri în marketingul sportiv românesc”, a menționat el.

”Acei ani au fost extraordinari, în ciuda faptului că performanțele sportive au fost sub nivelul clubului, însă tocmai când trebuia, am compensat prin marketing. Fără lipsă de modestie, abia după 10 ani, singurul club care se apropie de ce am realizat atunci, este Universitatea Craiova.

Am realizat după ceva timp, că de fapt, am setat niște standarde pe care toate cluburile și federațiile de la noi doreau să le atingă… Pentru mine, cel mai important feedback este de la suporteri și parteneri, din mediul extern”, a încheiat Bobby Durbac.

