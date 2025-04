Cum a luat Nicușor Dan 200 de mașini gratis de la stat. Dezvăluiri inedite făcute de primarul general

Nicușor Dan a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii „Testul Puterii cu Denise Rifai”, difuzată live pe FANATIK.RO. Primarul Capitalei a povestit cum a ajuns să primească, printr-un mecanism legal, 200 de mașini gratis de la stat, prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Cum a reușit Nicușor Dan să primească gratis 200 de mașini de la stat

Chiar dacă inițial ideea i s-a părut absurdă, edilul spune că a acceptat, în cele din urmă, oferta, la presiunea aparatului administrativ. Totuși, el spune că acesta este un exemplu clar de cheltuială lipsită de responsabilitate și un simptom al modului defectuos în care funcționează sistemul bugetar.

„În octombrie anul trecut, a venit un director la mine și mi-a spus că putem lua gratuit mașini de la stat, prin Administrația Fondului de Mediu. Mi s-a părut absurd, cum să luăm mașini gratis? Ulterior, mi s-a spus că toată lumea face asta și că putem să luăm și noi. Într-un final, am luat vreo 200 de mașini, dar nu mi se pare normal. Tipul acesta de cheltuială e total lipsit de responsabilitate”, a declarat edilul.

Realizatoarea i-a adresat candidatului la alegerile prezidențiale mai multe întrebări legate de cheltuielile statului și de politicile economice pe care el le propune. Acesta a explicat că este nevoie de o echilibrare între venituri și cheltuieli, iar statul trebuie să oprească risipa și să se concentreze pe dezvoltare. A dat exemplul Primăriei Capitalei, unde, spune el, a reușit să reducă cheltuielile cu 30% într-un singur an, după preluarea mandatului.

„Restructurare, fără reducere de salarii”

Pe lângă tăierea risipei, Nicușor Dan a spus clar . Nu doar pentru că sunt prea mulți angajați în unele zone, ci și pentru că în altele sunt prea puțini. A amintit de direcțiile de cultură, unde documentele stau blocate luni întregi, pentru că nu sunt suficienți funcționari care să le proceseze. Totuși, oficialul a subliniat că această restructurare nu va însemna reduceri de salarii, ci doar reașezarea personalului și eficientizarea activității.

„Restructurare, fără reducere de salarii. Și, așa cum am spus, o atenție mare pe accesarea fondurilor europene. Dacă reușim să combatem marea evaziune fiscală, o să putem regla mare parte din deficitul bugetar”, a mai declarat Nicușor Dan.

O altă temă importantă abordată în timpul podcast-ului „Testul Puterii cu Denise Rifai”, difuzat LIVE pe FANATIK.ro, în fiecare zi de marți, miercuri și joi de la ora 18:00, a fost legată de fondurile europene și combaterea evaziunii fiscale.

De ce prinde România bani

din lipsa unei strategii coerente și din neglijarea colectării. Este convins că o bună parte din deficitul bugetar ar putea fi acoperit printr-o reformă a ANAF și printr-o direcționare corectă a investițiilor publice.

Întrebat dacă are deja în minte un posibil ministru de Finanțe sau un șef al ANAF, în cazul în care va ajunge președinte, Nicușor Dan a spus că are câteva variante, dar că aceste decizii se vor lua doar împreună cu Guvernul și Parlamentul. A precizat că rolul președintelui este să impună o viziune și o direcție, nu să intervină în mod direct în numiri, dar a lăsat de înțeles că are deja un plan clar de reformă.