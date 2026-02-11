Cum a luat România medalie la JO de iarnă la 5 dimineața! Povestea incredibilă a lui Panțuru și Neagoe, la 58 de ani de la bronzul olimpic

ADVERTISEMENT

În dimineața de 11 februarie 1968, la ora 5 fix, doi români urcau în bob pe pista înghețată de la L’Alpe d’Huez și scriau istorie pentru sportul românesc. Ion Panțuru și Nicolae Neagoe aveau să cucerească bronzul olimpic la Grenoble, într-o cursă programată la o oră unică în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, din cauza unei piste care se topea sub soarele Alpilor.

Panțuru și Neagoe, pe scurt: medalia câștigată la 5 dimineața

11 februarie 1968 – Grenoble

Startul decisiv s-a dat la ora 5 dimineața

România a câștigat bronzul la bob 2 persoane

Timp total: 4.44.46

Prima și singura medalie olimpică a României la JO de iarnă

Panțuru și Neagoe, medaliații de la ora 5

11 februarie 1968, undeva după ora 1 noaptea. 14 autocare părăsesc satul olimpic din Grenoble și se îndreaptă spre L’Alpe d’Huez, 1860 m altitudine, o stațiune pentru sporturi de iarnă aflată la 60 de km de Grenoble. Aici se ține proba olimpică de bob. 22 echipaje, care reprezintă 11 națiuni, tânjesc după un loc pe podium. Între sportivi, și doi români: Ion Panțuru din Comarnic și Nicolae Neagoe din Sinaia. Ei sunt speranța pentru o medalie olimpică. La 5 dimineața vor încăleca bobul și vor lua startul în manșa a 3-a.

ADVERTISEMENT

De ce s-a ținut cursa olimpică la 5 dimineața

E pentru prima dată în istoria olimpismului când o probă se ține la 5 dimineața, dar organizatorii n-au avut de ales. Cu toate că despre schimbări climatice și încălzire globală se vorbește de curând, aflați că și acum aproape 60 de ani existau astfel de fenomene.

În luna februarie a anului de grație 1968, în stațiunile montane de pe lângă Grenoble vremea a fost foarte capricioasă. Noaptea, temperatura scădea până la -10 sau chiar -15 grade iar peste zi urca spre 5-7 grade! Colac peste pupăză, pista de bob din L’Alpe d’Huez fusese construită cu expunere către Sud, pentru că, prin această poziționare, spectatorii ar fi avut cea mai bună vizibilitate asupra întregului traseu.

ADVERTISEMENT

Doar că atunci când ieșea soarele, gheața se topea ca untul, lucru pe care constructorii pistei nu l-au luat în calcul, așa că, singura variantă pentru ca întrecerea de bob să aibă loc a fost programarea startului la 5 dimineața! Pe lângă faptul că soarele nu fusese pus la socoteală, pista de la L’Alpe d’Huez a fost proiectată și cu o capacitate de răcire insuficient de puternică și nu putea menține gheața solidă pe parcursul zilei.

ADVERTISEMENT

Primele două manșe s-au ținut miercuri și joi 7-8 februarie, seara, în nocturnă. Pista avea 1500 m lungime, 13 curbe și o pantă de 9%. În prima manșă am pierdut echipajul Romeo Nedelcu-Gheorghe Maftei, care s-a răsturnat aproape de linia de sosire. Celălalt echipaj, Ion Panțuru-Nicolae Neagoe, era pe locul 3, după primele doua manșe, cu un total de 2.21.82, la o secundă de liderul Italia și la 60 de sutimi de locul 2, RFG. În spatele românilor erau britanicii, campioni olimpici cu 4 ani înainte, austriecii, elvețienii și americanii.

Cursa din zori care nu s-a văzut în România

Duminică 11 februarie, ora 5.00, ora României. Acasă, oamenii dorm. Nimeni nu stă să transmită la tv cursa de bob la 5 dimineața, în primul rând din cauza impredictibilității vremii.

ADVERTISEMENT

În creierii Alpilor francezi, Panțuru și Neagoe așteaptă liniștiți plecarea în cursă. După două manșe, în clasamentul provizoriu general sunt pe locul 3. Au terminat prima manșă pe locul 2 și manșa a doua pe 6. Adversarii românilor, unul și unul!

Echipajul Italian îl avea ca pilot pe legendarul Eugenio Monti, de 9 ori campion mondial la momentul acela dar niciodată medaliat olimpic. Nemții erau la startul unei perioade excepționale care continuă și astăzi. Britanicii erau campionii olimpici en-titre de la Innsbruck 1964 s.a.m.d.

În manșa a treia, ai noștri au avut cel mai slab timp din cele 4 manșe, 1.11.31. Au terminat cursa pe locul 7, însă timpul excepțional, 1.10.20, scos în prima manșă, îi menținea în lupta pentru podium. Pe la ora 7.00, la crăpatul zorilor, Panțuru și Neagoe s-au aliniat la linia de start pentru plecarea în a patra și ultima manșă. Câteva sutimi de secundă îi despărțeau de podiumul olimpic.

Prin fața ochilor le treceau chipurile predecesorilor Papană și Hubert, care, în 1932, terminau pe 4 proba de bob două persoane la Lake Placid. Un loc pe podium la Grenoble ar fi fost și o răsplată pentru eforturile românilor care s-au dus la Lake Placid având în geamantane bobul construit cu mâinile lor.

Cum au ajuns românii pe podium la Grenoble 1968

Așadar, în zori zilei de 11 februarie 1968, pe pista de la L’Alpe d’Huez tensiunea era maximă. ”Nicicând nu s-a dat o luptă atât de strânsă pentru întâietate”, nota ziarul Sportul. Primii au plecat pe traseu canadienii. După ei au venit, francezii, suedezii, spaniolii, etc și, în fine, românii.

Neagoe e frânarul iar Panțuru pilotul. La semnalul de start, amândoi împing în gheata de pe rampa de plecare. Adesea, timpul de start e decisiv pentru un timp bun. Panțuru și Neagoe zboară pe jgheabul de gheață către podiumul olimpic.

Clasamentul final al probei de bob 2 persoane la Jocurile Olimpice de iarnă Grenoble 1968:

Bob 2 persoane – Grenoble 1968 (clasament final) Loc Țara Echipaj Timp total 1 Italia Monti – De Paolis 4:41.54 2 RFG (Germania de Vest) Floth – Bader 4:41.54 3 România Panțuru – Neagoe 4:44.46

Se luptă cu virajele, controlează bobul, îl stăpânesc așa cum jocheul caută să stăpânească un cal nărăvaș. Termină cursa cu 1.11.33.

Ce însemna această medalie pentru România în 1968, pe cine au învins

Chiar daca timpul e un pic mai slab decât în manșa a treia, termină ultima manșă pe locul 4 iar în clasamentul general sunt pe 3, adică pe loc de medalie. Bronzul e al lor! Timpul total, cumulat în 4 manse, e de 4.44.46. După ei vin austriecii cu 4.45.13. Echipajele Italiei, Monti-De Paolis, și Germaniei, Floth-Bader, au terminat cu același timp total: 4.41.54! Cu tot foto finish-ul amplasat pe linia de sosire, nu se poate face o departajare.

Până la urmă, aurul se duce la italieni pentru că, au spus oficialii, au avut cel mai bun timp din cele 4 manșe, un 1.10.05 în manșa a patra. Așa s-a scris istoria cursei olimpice de bob de la Grenoble 1968, unde românii Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au intrat în istorie. Astăzi, 11 februarie 2026, se împlinesc exact 58 de ani de la marea și unica lor performanță, drept pentru care publicăm acest text în memoria lor.

Bornele istorice ale Jocurilor Olimpice Grenoble 1968

Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au adus prima și singura medalie olimpică până acum, din istoria participărilor la JO de iarnă.

La JO din 1968, proba de bob 4 persoane s-a încheiat după primele două manșe din cauza temperaturii crescute.

Tot la Grenoble, s-au efectuat pentru prima dată controale anti-doping.

Generalul Charles de Gaulle, premier în 1968, prezenta Jocurile de la Grenoble ca pe un simbol al noii Franțe.

Pentru prima data, la JO, a aparut o mascotă. Nu a fost însă una oficială. Mascota Schluss, creată de un desenator francez, se dorea a fi un schior stilizat, îmbrăcat în costum albastru cu o minge portocalie pe post de cap. Ea nu a fost acceptată de organizatori dar a avut priză la public.

JO Grenoble 1968 au fost prima ediție a Jocurilor transmisă color la tv.

Italianul Eugenio Monti a devenit în premiera campion olimpic. La startul JO din 1968, era de 9 ori campion mondial dar niciodată olimpic. În prezent, pista pe care se desfășoară întrecerile de bob si sanie la JO Milano Cortina 2026 îi poartă numele.

Românca Beatrice Huștiu, la doar 11 ani, a fost cea mai tânără participantă la JO Grenoble 1968. A încheiat concursul de patinaj pe locul 29.

Cine au fost Ion Panțuru și Nicolae Neagoe

Iată cărțile de vizită ale celor 2 boberi români, medaliați la Grenoble, pe care le-am preluat din Ziarul Sportul.

“ION PANŢURU – Născut la 11 septembrie 1934 la Comarnic. De profesiune șofer. A început sportul, ca fotbalist, in 1950. Din 1959 practică bobul. Conducător al echipajului României (4 persoane), campion european in 1967 și al celor clasate pe locurile secunde la C.E. din 1967 și 1968 (2 persoane)”.

“NICOLAE NEAGOE – Născut la 2 august 1941 la Sinaia. De profesiune strungar. A debutat în activitatea sportivă ca fotbalist, în 1953, apoi a practicat luptele greco-romane (locul trei la campionatele republicane, în 1962). Din 1964 s-a dedicat bobului. Este părtaş la succesele lui Panturu”.

Ce se întâmplă la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

În această perioadă au loc și JO de iarnă de la Milano Cortina. FANATIK . De asemenea, presa internațională a relatat despre .