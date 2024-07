Cum a mers darul la nunta lui Aurelian Bădulescu, fost viceprimar al Capitalei. ”Coșmarul lui Nicușor Dan” și-a publicat câștigul

Aurelian Bădulescu, unul dintre oamenii care i-au făcut viața grea lui Nicușor Dan, în timpul primului mandat de primar general al Capitalei, și-a făcut publică suma pe care a obținut-o la nuntă. Informația apare în prima declarație de avere completată de Bădulescu în calitate de consilier al Curții de Conturi a României.

Aurelian Bădulescu l-a invitat pe Nicușor Dan la nuntă

Aurelian Bădulescu a fost viceprimar al Capitalei și lider al grupului PSD din Consiliul General, însă numele lui nu s-a mai regăsit pe lista candidaților la alegerile locale din 2024. Considerat unul dintre , Bădulescu a avut un singur moment în care i-a întins mâna actualului primar general. S-a întâmplat cu ocazia nunții cu partenera lui, Andreea, atunci când l-a invitat și pe actualul primar la eveniment.

”O să vină mai toată lumea. Colegii de partid, sigur că da… Cine are plăcerea să vină, e binevenit. Sigur că am invitat și din alte partide, acum vedem dacă vor considera că e bine să vină sau nu.

Pe domnul Nicușor Dan o să-l invit în mod special și sincer m-aș bucura să vină la cununia religioasă”, declara Aurelian Bădulescu pentru FANATIK, cu o zi înainte de cununia civilă.

Din informațiile noastre, Nicușor Dan a declinat invitația, în schimb la eveniment , cea care a condus Capitala până în anul 2020. Evenimentul a avut loc la o sală de festivități din Voluntari, județul Ilfov.

Câștigul de la nuntă, de 16 ori mai mic decât cel obținut de George Simion

După ce a ajuns la Curtea de Conturi, Aurelian Bădulescu și-a publicat declarația de avere care include și ”darul de nuntă”. Potrivit documentului, fostul viceprimar și partenera lui au strâns, în total, 25.000 de euro. Suma nu este deloc impresionantă în comparație cu alți politicieni care și-au făcut nunta în ultimii doi ani.

Cel mai mult a obținut George Simion, care s-a ales cu 400.000 de euro la nunta de la Măciuca, la care au venit peste 10.000 de oameni. Liberalul Ionuț Stroe, care s-a căsătorit cu Andra Pleșa, a rămas cu 246.000 de euro, iar Florin Claudiu Roman a tras linie la 137.000 de euro.

De asemenea, Ionuț Mișa, fost ministru al finanțelor și șef la ANAF, a reușit să strângă aproape 240.000 de euro la nunta pe care a făcut-o, anul trecut, cu o fosta lui subalternă, Georgeta Bogdan.

Soția lui Bădulescu e patroană de coafor

Actuala soție a lui Aurelian Bădulescu nu are legături cu lumea politică ci are propriul ei business, un salon de înfrumusețare în sectorul 2, care i-a adus un profit de peste 11.000 de lei, anul trecut. Andreea Laura Bădulescu este administrator și unic acționar al societății New Age Hair Dress SRL, de unde a obținut un salariu de 23.319 de lei, în decursul anului 2023, ca director general.

Potrivit declarației de avere, soții Bădulescu nu dețin o casă proprie, dar au în proprietate două terenuri agricole în Ilfov și Satu Mare. De asemenea, ei mai au două autoturisme (un Hyundai din 2008 și un Peugeot din 2015).

În schimb, Aurelian Bădulescu trebuie să achite în acest an un împrumut de 173.000 de euro făcut la fiica unui important om de afaceri din județul Argeș. În schimb, Andreea a reușit să facă economii de 92.500 de euro, pe care le-a depus într-un cont bancar.