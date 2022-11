Cum a mituit, de fapt, Lidia Buble poliţiştii de la Rutieră. Stenograme din dosarul cântăreţei: “L-am luat cu vrăjeală”

Lidia Buble a fost condamnată de procurorii DIICOT la un an de închisoare cu suspendare, dar și la 90 de ore de muncă în folosul comunității.

Cum a ajuns Lidia Buble să îi mituiască pe polițiștii de la Rutieră

Practic, Lidia Buble a făcut tot posibilul să mituiască poliția rutieră, astfel încât să poată să scape de etilotest, dar și de amendă și în final a și reușit acest lucru.

Amintim că a artista a ajuns întâmplător în vizorul DIICOT. Mai exact, aceasta a sunat un prieten în momentul în care a fost oprită în trafic, neștiind că respectivul bărbat era vizat de o anchetă privind traficul de droguri, iar telefonul lui era sub supraveghere.

Evenimentul a avut loc în noaptea de 15 februarie 2021, când Lidia Buble s-a urcat la volan şi s-a deplasat la o benzinărie din apropierea locuinţei.

Artista voia să își cumpere o sticlă cu apă, însă după ce a ieșit de la benzinărie a fost oprită de poliție, mai exact de un bărbat și de o femeie care i-au solicitat actele, dar și declarația pe propria răspundere.

Menționăm că la acel moment, România se afla încă sub starea de alertă, în contextul pandemiei.

Lidia Buble a băut un pahar de șampanie înainte de a se urca la volan

Pentru că a consumat alcool înainte de a se urca la volanul mașinii sale, mai exact un pahar de șampanie, Lidia Buble i-a cerut sfatul unui prieten.

Artista voia să negocieze cu polițiștii de la Brigada Rutieră, pentru a nu ajunge să fie testată.

De asemenea, cântăreața nu avea la ea nici declarația pe propria răspundere și nici permisul de conducere, susțin judecătorii.

Cum a reușit însă Lidia Buble să îi mituiască pe polițiștii? În momentul în care unul dintre polițiști i-a spus artistei că va fi amendată cu 3.500 de lei, el i-a propus și o ”înțelegere”, .

Ulterior, artista le-a spus procurorilor că ar fi fost ”timorată” așa că a acceptat sugestia acestuia, însă nu avea bani la ea, drept urmare, trebuia să meargă acasă pentru a lua suma respectivă.

În drum spre casă, artista și-a sunat din nou prietenul, care i-a dat câteva sfaturi prețioase pentru a negocia mai bine.

Conform stenogramelor făcute publice, artista spune că nu a mai pățit așa ceva și că polițistul s-ar fi dat la ea.

Lidia Buble a povestit totul râzând în continuu

”Băi, nici nu-ţi vine să crezi, dacă îţi zic! Doamne, ce idiot! Deci fii atent! Doamne fereşte! Asta pe lângă faptul că… Nu, vine după mine până acasă, să iau cardu’, să-i dau bani, dacă-ţi vine să crezi!”, i-a spus artista prietenului său care stătea cu ea la telefon.

Bărbatul a vrut să afle numele polițistului însă Lidia Buble nu l-a reținut, iar discuția a continuat, cântăreața povestindu-i prietenului său cum a ajuns să meargă cu oamenii legii acasă pentru a le da bani și pentru a scăpa de etilotest.

Ulterior, ărbatul de pe cealaltă linie i-a spus Lidiei Buble să-i dea polițistului 500 de lei, însă artista știa ce are de făcut.

Aceasta susține că l-a ”îmbârligat” bine pe respectivul bărbat.

Cum l-a ”îmbârligat” Lidia Buble pe respectivul polițist

”Vaai! Da’ apropo, ştii ce … ştii de ce-mi era frică? Pentru că el a coborât din maşină, Doamneee, numai Dumnezeu nu ştiu… nu ştiu cum l-am luat, l-am îmbârligat, coborâse cu fiola, îmi era că dacă mi-o pune…

Da, da, da! Ştiu… Eu tocma’ eram pe whatsapp-ul cu tine şi îţi scriam, după aia ştergeam, ştii? Că tu.. asta vroiam să-ţi spun!”, a mai completat artista.

Lidia Buble a continuat să râdă pe tot parcursul conversației cu prietenul ei, conform stenogramelor făcute publice.

Artista recunoaște că ”l-a luat cu vrăjeală” pe respectivul polițist, astfel încât situația să fie în favoarea ei.

”L-am luat cu… l-am luat cu vrăjeală, zic: “Tu nu vezi că am trei sticle de apă lângă mine? Muream de sete în casă, nu mai puteam! (râde).”Păi şi eu vă cred, dar ce să facem? Că nu aveţi documentele, că nu aveţi…”…

Nu mi-am luat nimic la mine, n-am luat nici permisu’, nimic! Şi am deschis sticla de apă şi am început să beau ca disperata. Zic, mamă dacă îmi pune ăsta… am luat şi o gumă”, mai spunea artista la telefon, râzând.