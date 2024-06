ISU Botoșani anunța duminică seară că un tânăr de 35 de ani și-a pierdut viața după ce s-a ciocnit de un autoturism pe DN29 din Botoșani. Bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, în timp ce două femei, care se aflau în autoturism, au ajuns rănite la spital. Femeia care conducea autoturismul și se face vinovată de accident are 21 de ani.

Cum a murit Andrei, un tânăr din Botoșani. Ieșise la o plimbare de seară cu motocicleta

”Un bărbat a murit, iar două femei au ajuns la spital în urma unui accident rutier ce s-a produs, în această seară, pe DN 29, între localităţile Baisa şi Vlădeni. În eveniment au fost implicate un autoturism şi o motocicletă.

ADVERTISEMENT

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani cu o autospecială de stingere, dotată cu modul de descarcerare şi două ambulanţe SMURD, printre care şi cea de terapie intensivă mobilă”, transmitea ISU Botoşani, conform RTV.

Motociclistul, un tânăr pe nume Andrei, . ”Din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Conducătoarea auto, de 21 de ani, dar şi mama acesteia, în vârstă de 40 de ani, au fost preluate de un echipaj SMURD şi transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Acestea erau conştiente şi cooperante”, transmite ISU Botoșani.

ADVERTISEMENT

Anchetatorii spun că un autoturism care se deplasa din Suceava spre Botoșani a efectuat un viraj spre stânga, fără ca șoferița să se asigure, moment în care a intrat în coliziune cu motociclistul care venea din sens opus. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cu exactitate în ce împrejurări s-a produs accidentul.

și nu înțeleg cum tânărul a putut să-i părăsească atât de devreme. Astfel, rețelele de socializare sunt pline de cuvinte frumoase și condoleanțe la adresa lui Andrei, motociclistul care și-a pierdut viața într-o seară de duminică, pe drumul Suceava – Botoșani.

ADVERTISEMENT

Trei tineri au murit după o manevră periculoasă pe motocicletă, în Botoșani

”O zi tristă ca asta nu am avut NICIODATĂ! Rămas bun, prieten drag, îmi va fi dor de tine!!! O bucată din mine s-a desprins…”, „R.I.P Andrei. Ai lăsat un gol imens, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, „Ziua în care ne-am supărat pe Tine! Nu știu daca avem dreptul asta, dar asta simțim. Nedrept ca l-ai luat atât de devreme…”, sunt doar câteva dintre mesajele apropiaților.

În urmă cu o lună, trei tineri mureau în timp ce goneau cu motocicletele la o viteză amețitoare. Au intrat în mașina unei tinere de 19 ani, astfel că motocicletele și autoturismul au luat foc. Doar șoferița a scăpat cu viață, fiind dusă la spital cu răni ușoare și atac de panică, însă este în afara oricărui pericol.

ADVERTISEMENT

Accidentul s-a produs într-o curbă periculoasă pe raza comunei Codăești, acolo unde unul dintre motocicliști a încercat să-l depășească pe celălalt și s-a izbit frontal de un autoturism care venea de pe contrasens. Mașina a pierdut controlul direcției și s-a lovit de cealaltă motocicletă, ca tragedia să fie completă.

”A depășit în curbă. Au intrat motocicliștii în șoferița cu autoturism negru. Am înțeles că șoferița e mai mult speriată. Am văzut fumul. Am coborât cu stingătoarele să stingem pe domnul care a decedat.

Domnul din stradă avea și nu avea puls și la un moment dat, m-am întors în boschetul de acolo și am văzut pe domnișoara. Avea puls. I-am spus soției, că e asistentă, să îi facă primul ajutor”, povestește un martor. Alți șoferi spun că tinerii au fost zăriți și în alte locuri, fiind ”extrem de indisciplinați în trafic”. Teribilismul lor i-a costat, de această, dată, viața.