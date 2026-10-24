Cum a murit Dan Coe? Dezvăluiri surpriză despre cea mai mare controversă din istoria Rapidului

ADVERTISEMENT

Decesul lui Dan Coe (1941 – 1981), survenit pe când legendarul fost fotbalist din Giulești avea doar 40 de ani, a stârnit numeroase discuții și controverse de-a lungul timpului. Nici până azi, majoritatea dintre cei care l-a cunoscut și l-au avut coleg nu acceptă varianta oficială a decesului acestuia: sinuciderea. Alexandru Boc, fost coechipier cu Dan Coe la Rapid, a făcut dezvăluiri despre cea mai mare controversă din istoria clubului alb-vișiniu.

Dezvăluiri despre modul în care a murit legendarul Dan Coe

În 1980, după ce a pus ghetele în cui, Dan Coe a primit aprobare pentru o deplasare în Belgia. De aici, acesta a trecut în RFG (Germania de Vest) și s-a stabilit la Koln ca refugiat politic. În dese rânduri, fostul jucător a criticat regimul comunist. A făcut-o inclusiv în mod public, în aparițiile pe care le-a avut la Radio Europa Liberă.

ADVERTISEMENT

La un an distanță de la venirea în Germania, pe 19 octombrie 1981, la 40 de ani, Dan Coe se stingea în mod fulgerător și dramatic. El a fost găsit spânzurat în fața ușii apartamentului. Avea genunchii aproape de gură și picioarele pe sol. Medicii au încercat resuscitarea, inclusiv pe cord deschis, dar fără succes. În ciuda faptului că criminalistul din acest caz a spus că nu mai văzuse pe nimeni spânzurându-se așa, la o înălțime mică pentru un om de 1,86 m, Poliția germană a . Nici măcar nu s-a făcut o anchetă amplă.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, un om din fotbalul românesc care l-a cunoscut foarte bine pe Dan Coe, e vorba de Sandu Boc (80 de ani), a comentat această variantă oficială a autorităților germane. Fostul mare fundaș a făcut și o serie de dezvăluiri. Acesta a admis că Dan Coe nu o ducea bine din punct de vedere financiar. Astfel, pentru un ban în plus, mergea la Radio Europa Liberă, unde critica dur regimul Ceaușescu și pe conducătorii fotbalului din țară.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt convins (n.r. că nu s-a sinucis). Dacă țineți minte, el nu traversa o perioadă bună din punct de vedere financiar. Stătea foarte prost și, ca să câștige un ban, mergea la Europa Liberă. Aici, la Europa Liberă, îi făcea albie de porci pe toți, începând de la Ceaușescu până la președintele de Federației de fotbal. Pe toată lumea. Și cineva i-a făcut felul pentru că a fost strangulat cu firul de la telefon”, dezvăluie Boc, în emisiunea de la FANATIK.

ADVERTISEMENT

Sandu Boc: „Era imposibil ca Dan Coe să facă acest gest extrem”

De-a lungul timpului, mai mulți colegi de generație cu Dan Coe și apropiați ai acestuia, precum Rică Răducanu, Marcel Răducanu sau Puiu Ionescu au declarat ferm că fostul fundaș de la Rapid nu s-ar fi sinucis niciodată. Alexandru Boc susține și el această teorie. „(n.r. Tot timpul, apropiații și dumneavoastră, foștii colegi, ați vorbit de acest lucru și nu ați acceptat niciodată varianta sinuciderii) Nu, nu, nu! Era imposibil ca Dan Coe să moară de foame, pentru că era un munte de om. Căra sacii cu spatele, făcea orice să câștige un ban. Nu a existat așa ceva. Nu putea să fie pesimist sau ceva, să zică ‘gata, Dumnezeu cu mila ce pățesc, pățesc!’. Nu cred că ar fi putut face gestul ăsta vreodată”.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Dan Coe

Dan Coe, poreclit „Ministrul Apărării”, s-a născut la București, pe 8 septembrie 1941, într-o familie de aromâni. Tatăl său, Duce Coe, a fost și el fotbalist, căpitan la Sportul Studențesc. Coe . Era un jucător elegant, cu viziune tactică și tehnică bună, fiind comparat în presa vremii cu marele Franz Beckenbauer. A fost unul dintre cei mai buni stoperi români ai anilor ’60, alături de jucători ca Ion Nunweiller sau Bujor Hălmăgeanu.

Dan Coe a început fotbalul la juniorii Rapidului. A câștigat campionatul național de juniori 1959 – 1960 și a debutat în Divizia A pe 18 martie 1962, într-un Minerul Lupeni – Rapid 1-1. A petrecut 11 sezoane în Giulești, bifând peste 200 de apariții și 9 goluri în campionat. Cea mai mare performanță cu alb-vișiniii este cea de campion al României, în sezonul 1966 – 1967.

ADVERTISEMENT