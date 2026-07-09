Cum a murit, de fapt, Gabi Mureșan, fostul căpitan al CFR-ului. Detalii cutremurătoare

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Lumea fotbalului din România a primit o veste dramatică în dimineața zilei de joi, 9 iulie. Fostul jucător de la CFR Cluj, Gabi Mureșan, s-a stins din viață la vârsta de doar 44 de ani, iar trecerea sa în neființă a lăsat foarte multă durere în rândul celor care l-au cunoscut. Care au fost circumstanțele decesului.

Cum a murit, de fapt, Gabi Mureșan, fostul căpitan al CFR-ului

. Tragedia s-a produs în urma unui incident petrecut într-un lac, iar primarul comunei Apold a fost scos din apă în stare critică. Deși au intervenit la fața locului mai multe echipaje de salvare, care au început manevrele de resuscitare, viața fostului fotbalist nu a mai putut fi salvată.

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În ciuda încercărilor disperate ale pompierilor militari ai Detașamentului Sighișoara, . Circumstanțele tragediei urmează să fie stabilite de către organele competente, așa cum anunță . Tristul eveniment s-a produs la un lac situat din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, ca ulterior să vină în sprijin și un echipaj Salvamont Mureș.

Reacția Primăriei Apold după moartea lui Gabi Mureșan

După ce s-a retras din fotbal, Gabi Mureșan a urmat o carieră în politică. Fostul jucător de la CFR Cluj a avut succes, câștigând două mandate ca primar în Apold, comuna în care a copilărit. Comunitatea a rămas marcată de trecerea în neființă a edilului, iar Primăria Apold a venit cu un comunicat devastator.

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„Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

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Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold după moartea lui Gabi Mureșan.

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Cine a fost Gabi Mureșan, fostul căpitan de la CFR Cluj

Înainte de a face pasul în politică, Gabi Mureșan a avut o carieră de succes în fotbalul profesionist. Primii pași în sport au fost făcuți la Gaz Metan Mediaș, ca în vara lui 2025 să facă pasul la Gloria Bistrița. Doi ani mai târziu avea să facă pasul la CFR Cluj, club la care a reușit să scrie istorie.

Gabi Mureșan a fost legitimat la CFR Cluj în perioada iulie 2007 – iunie 2013, timp în care a reușit să cucerească nu mai puțin de 8 trofee: trei titluri, trei Cupe și două Supercupe. Despărțirea de ardeleni s-a produs după 6 ani, când fostul mijlocaș defensiv semna cu Tom Tomsk. Ulterior a mai fost bifată o experiență la ASA Târgu Mureș, ca retragerea oficială să vină în 2017. La nivel internațional, Mureșan a strâns nu mai puțin de 9 selecții.