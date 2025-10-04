Cum a murit, de fapt, Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu. Gino Iorgulescu, șeful LPF, detalii ascunse până azi

Nicu, mezinul Ceaușeștilor, Cel poreclit „prințișorul” a murit, în mod oficial, din cauze medicale, însă Gino Iorgulescu vine cu detalii ascunse în cazul decesului fostului său prieten.

Cum a murit Nicu Ceaușescu. Cauza oficială a decesului

Aflat în poziția de a fi fiul conducătorului de stat, Nicu Ceaușescu a avut tot ce și-ar putea dori un om de la viață. mai ales

Conform datelor oficiale, „prințișorul” s-a stins din viață la 26 septembrie 1996, la Viena. Cauzele morții au fost ciroza hepatică și complicațiile asociate: hemoragie digestivă superioară, varice esofagiene, etc. El ar fi suferit o hemoragie esofagiană masivă chiar înainte de externarea sa din spital, lucru ce i-a accelerat decesul.

Detalii ascunse despre ultimele clipe ale fiului Ceaușeștilor

Imediat după căderea regimului, Nicu Ceaușescu a ajuns la închisoare fiind acuzat de abuz de putere și genocid, deoarece a ordonat trupelor de Securitate de la Sibiu să tragă în mulțime, dar și pentru că ar fi luat minori drept ostatici în acele momente.

În decembrie 1990 a primit 20 de ani de detenție, însă a fost eliberat condiționat din cauza bolii sale care se agravase tot mai tare. El a fost internat la un spital la București, unde Gino Iorgulescu, prietenul său, îl vizita cât de des putea:

„Era în spital și ultima oară când l-am vizitat avea ceva negi esofagieni și îmi tot spunea: «Băi, îmi vine să mă omor, nu mai pot. Nu mai rezist!». Atunci am decis să îi ducem la Viena pentru tratament. Am vorbit cu George Copos și cu Nicușor Năstase. Uitându-mă în urmă, cred că a fost o greșeală cu Viena”, a spus Gino Iorgulescu, conform

Ceea ce vrea să spună președintele Ligii Profesioniste de Fotbal este faptul că moartea lui Nicu Ceaușescu încă îi ridică semne de întrebare, nefiind sigur că mezinul fostului șef de stat a murit din cauza cirozei, așa cum este informația oficială:

„Nu pot să spun nimic, dar… la Viena sunt diverse servicii din Europa. Ce pot eu să spun e că după trei zile am vorbit cu el la telefon și mi-a zis că tratamentul funcționează și se simte foarte bine. L-au operat, cred că i-au cauterizat negii ăia și se simțea bine. M-am bucurat și i-am spus să mă țină la curent, să mă sune dacă e ceva. Și a doua zi am auzit că a murit!”, a mai dezvăluit Gino Iorgulescu.

Ce rol joacă Gino Iorgulescu în dezvăluiri

Gino Iorgulescu și Nicu Ceaușescu au ajuns să se cunoască datorită fotbalului. Sportul Studențesc era echipa favorită a mezinului Ceaușiștilor, iar actualul președinte LPF a jucat pentru alb-negrii timp de 13 ani.

Totodată, după revoluție, „prințișorul” a locuit în casa lui Gino de la Snagov, după care a ajuns la spital și tot la îndemnul prietenului său a mers în Viena pentru vindecarea bolii tot mai grave:

„Eram la Olimp, unde erau terenurile de tenis. Jucam tenis de picior cu Rică Răducanu. La margine a apărut Nicu, nu știam cine e. Nu l-am băgat în seamă (n.r. râde). După ce am terminat tenisul cu Rică, m-a chemat la marginea terenului.

Aveam oferte de la Steaua și de la Dinamo. Bine, aveam și de la alte cluburi, dar astea erau cele mai importante. Mă rog, mă cheamă Nicu la el și îmi zice: «Băi, Ginele!». M-a mirat. ‘Ginele’ îmi zicea doar mama. Zice: «Ia vino puțin!». Rică mi-a zis imediat: «Vezi, mă, că ăla e Nicu Ceaușescu!».

Se prezintă, după care îmi zice: «După ce faci duș, să vii la Internațional. Mă găsești pe terasă, la bar, în spate». M-am dus și deschide discuția direct: «În primul rând, am vrut să ne cunoaștem și să îți spun o chestie. Nu pleci de la Sportul niciodată!».

I-am zis: «Păi, da, domnule tovarăș Nicu, dar eu am venit la Sportul și nu am buletin de București. Stau la cămin și am buletin de Giurgiu. Ca să am și eu buletin de București trebuie să am casă. Ceilalți mi-au spus că îmi dau casă și buletin».

Mi-a spus: «Lasă, mă, nu te mai… Vii la mine de fiecare dată când vrei și vorbim ca să îți rezolvi toate problemele. Dar să nu mai aud că vrei să pleci de la Sportul!». (n.r. – Când v-ați împrietenit?) Cred că în perioada în care am început să ne vedem pe la Snagov des. Erau cantonamente des acolo și ne mai întâlneam și pe la distracție. Erau vilele de protocol și se făceau petreceri.

M-a afectat moartea sa! Cum să nu mă afecteze? Mi-a făcut toate plăcerile, ți-am zis! Mi-a dat casă, mi-a dat mașini! Știi cu cât se vindea un ARO atunci? Cu 240.000 de lei și nici nu puteai să îl iei ușor! Mi-am luat ARO…”, a povestit Gino Iorgulescu.

Moștenirea controversată a lui Nicu Ceaușescu

Nicu era considerat de multă lume succesorul lui Nicolae Ceaușescu la rolul de conducător al țării și era chiar supranumit „prințul moștenitor al comunismului românesc”. El a fost prim-secretar al Uniunii Tineretului Comunist și prim-secretar PCR la Sibiu.

Deși imaginea sa se voia a fi a unui om de viitor, mulți îl asociau cu un puști arogant ce era cu gândul doar la distracții și cu o reputație mai degrabă de „bon viveur” decât de lider. După revoluție, această moștenire politică a fost compromisă, întrucât regimul Ceaușescu s-a prăbușit, părinții săi, Elena și Nicolae, au fost executați, iar Nicu a fost asociat cu abuzurile comunismului.

Totodată, întreg patrimoniul familiei a fost confiscat de stat imediat după revoluție, iar mezinul familiei a fost condamnat la ani grei de închisoare, dintre care a executat o parte foarte mică.