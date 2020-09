Cum a murit, de fapt, tatăl Mădălinei Manole. Marian Manole, mesaj dureros despre ultimele clipe din viața lui Ion Manole. Exclusiv

Tatăl Mădălinei Manole a murit, după ce s-a infectat cu noul coronavirus, lucru confirmat de medicii Spitalului din Ploiești.

Anunțul morții lui Ion Manole a fost făcut de către fiul Marian Manole, printr-un mesaj emoționat postat pe Facebook.

„DUMNEZEU să te odihnească în pace, tată! Acum ești împreună cu fata si soția ta!”, a scris Marian Manole pe rețeaua de socializare.

Cum a murit, de fapt, Ion Manole

Bărbatul s-a stins din viață la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, acolo unde era internat în stare gravă în Secția de Terapie Intensivă.

Ion Manole a intrat în stop cardio-respirator în jurul orei 17:00, astfel că medicii nu au mai putut face nimic, în ciuda eforturilor de a-l resuscita.

Tatăl Mădălinei Manole fusese internat în spital în 3 septembrie 2020, în stare gravă, având nevoie de ventilator mecanic și intubație pentru a putea respira. În vârstă de 77 de ani, Ion Manole s-a infectat cu noul coronavirus în condițiile în care și fiul său, Marian Manole, are Covid-19.

Fiul Marian Manole a declarat, în EXCLUSIVITATE pentru FANATIK, cum a trecut în neființă tatăl său.

„A intrat în comă, a făcut stop cardiac de două ori și a murit. L-am dus pe picioarele lui, luni și marti îmi spuneau medicii că e lucid, azi a fost rău și nu au mai putut face nimic. L-am dus la spital din cauza problemelor lui de sănătate, cu circulația, cu diabetul, apoi s-a constatat că are Covid. Eu știu cum se moare în spitale în zilele astea, nu se știe. El era bolnav. Trebuie să ma anunțe cei de la morgă ca să trimit să îl ridic. Suntem terminați”, a transmis Marian Manole.

Fratele Mădălinei Manole declarase pentru FANATIK în urmă cu 5 zile că atât el, cât și tatăl său, s-au infectat cu noul coronavirus.

„Eu sunt epuizat, efectiv epuizat fizic și psihic, dar nu de la virus. Am avut și eu virusul, însă am avut o formă mai ușoară. Pe 17 august am fost testat pozitiv. S-a manifestat cu lipsă gust, miros, probleme de stomac, am fost internat la Spitalul CFR din Ploiesti. Eu am avut o pneumonie ușoară, dar el este grav, foarte grav”, a declarat Marian Manole, pentru FANATIK.

Starea tatălui s-a înrăutățit subit, însă rudele s-au așteptat la ce e mai rău după o discuție cu medicii. „El era bine când eu am ajuns în spital. Eu când am ieșit din spital, vineri, pe 28 august, el nu mai era bine. L-am găsit aproape mort în casă. Nu a fost nimeni în perioada asta la el, pentru că nu avea cine. Familia mea era în izolare. Nici DSP-ul nu s-a dus. A ieșit singur să-și ia de mâncare, deși abia se ținea pe picioare”, a adăugat fratele Mădălinei Manole.

Marian Manole a mărturisit, de asemenea, că este resemnat și așteaptă ca cei de la spital să-l sune pentru a îi lua coșciugul. „Miercuri, l-am dus cu salvarea, pentru ca începuse să aibă scaune moi, sa nu mai poată comunica, apoi a ieșit testat pozitiv. Aseară am sunat la spital, iar doctorița de la ATI mi-a spus că este pe secție într-un salon, este intubat, respiră artificial, este sedat ca să poată suporta intubarea, iar dacă nu-si revine în 24 de ore în urma tratamentului mi-au spus că sunt șanse mici de supraviețuire, are o lipsă acută de oxigen, nu poate respira singur, plămânii sunt 100 la 100 afectați. Eu am avut câteva pete pe plămâni, dar au trecut, însă eu sunt și fumător. Eu am avut o pneumonie ușoară, dar el este grav, foarte grav. Stau și cu grija ca mă sună de la spital ca sa îl iau cu coșciugul”, declara Marian Manole în 4 septembrie pentru FANATIK.