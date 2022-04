Cum a murit soțul cântăreței Sofia Vicoveanca: “Nu am vrut să i se facă autopsie. De ce să îl măcelărească?”

Sofia Vicoveanca este văduvă de 21 de ani și rememorează clipele în care a murit soțul ei. Mai în glumă, mai în serios, spune că n-a ajuns să vorbească singură în casă, dar mărturisește că atunci când iese afară nu îi mai tace gura. Și-a reluat spectacolele, iar de Paște va cânta la Târgu Mureș. Toată viața ei a circulat cu trenul prin țară în lung și în lat. De aceea, a scris o carte cu întâmplări din tren. Celebra interpretă de folclor ne mai spune povestea bancnotei de 10 lei, pe care o poartă mereu cu ea în trăistuța sa.

Sofia Vicoveanca dezvăluie cum a murit soțul ei

Soțul interpretei a murit subit, în urmă cu 21 de ani, la scurt timp după sărbătorile pascale. La momentul respectiv, Sofia Vicoveanca nu a dorit ca soțul ei să fie ”măcelărit”, să i se facă autopsie. Când soțul artistei s-a stins din viață, acasă, la Suceava, se aflau și nora și fiul ei, Vlad. Bărbatului i s-a făcut rău și a murit în salvare, în timp ce era dus la spital.

”De 21 de ani sunt văduvă. Soțul meu s-a stins așa… Am venit cu el de la Vicov… Țin minte că era chiar după Paște. Pe atunci, nu aveam apă caldă mereu și cada plină cu apă. Am acoperit-o și am mai stat puțin la televizor. Erau și Vlad cu nora la mine cu prima lor copil, prima nepoată a mea.

Spre dimineață, pe soțul meu îl apucase o tuse de nu se mai oprea. M-am ridicat și am fugit să pun de un ceai și am strigat la băiat să cheme salvarea. Până la spital s-a stins. Nu am vrut să i se facă autopsie, nu era cazul să îl mai taie. Chiar vorbeam cu un medic, pentru ce să îl mai măcelărească?

Îmi este foarte greu singură de atâția ani. Nu am ajuns să vorbesc singură în casă, dar când ies afară nu-mi mai tace gura!”, a declarat Sofia Vicoveanca, pentru FANATIK.

La 80 de ani, lansează a cincea carte

Sofia Vicoveanca a făcut naveta cu trenul, toată viața ei. Artista se urca seara în tren, de la Suceava, și ajungea în București la prima oră a dimineții, pentru a participa la filmările de la televiziune sau la vreun eveniment la care era invitată să cânte.

A strâns numeroase povești din tren, pe care le-a relatat într-o carte care o să vadă curând lumina tiparului. Aceasta este cea de-a cincea carte scrisă de cântăreața de muzică populară.

”Încerc să mă adaptez vremurilor, dar nu renunț la tradiții, la măsură și la ce am învățat de acasă. Iar promisiunea nu rămâne soare-n vânt. Lucrez la un nou material discografic, nu stau locului. Am șase cântece noi și, dacă mi-ar da voie Dumnezeu, le înregistrez pentru un album.

Am mai scris și o cărțulie, intitulată ‘Întâmplări din tren’, în care sunt desene, povești și poezii. Atâtea poți vedea în tren, încât rămâi blocat. Este a cincea carte scrisă de mine. Sunt amintiri, lucruri trăite. Atâtea am văzut în tren și atâtea mi s-au întâmplat… poți învăța foarte multe lucruri chiar și din comportamentul oamenilor care circulă cu trenul.

Oamenii din tren știu că nu se vor mai reîntâlni și își spun of-ul. Eu nu le-am spus pe ale mele, să nu iasă vreo minune, dar am fost prezentă la niște povești de m-au dărâmat, m-au întors pe dos! Lumea este plină și cu amar și cu bucurii”, susține Sofia Vicoveanca pentru FANATIK.

De Paște va cânta la Târgu Mureș

Telefoanele au început să sune, iar Sofia Vicoveanca trebuie să fie atentă să nu suprapună anumite evenimente, cele mai multe dintre ele amânate din cauza pandemiei. De Paște, artista, în vârstă de 80 de ani, va urca pe scenă la Târgu Mureș, iar în luna mai va pleca să le cânte românilor din Londra. cu o vacanță în Kenya.

”De Paște când la Târgu Mureș, după doi ani de pauză, la un eveniment organizat de biserică. Trebuia să plec undeva afară, dar primul sunat primul servit, cum se spune. O să merg pe 8 mai la Londra să cânt pentru bucovineni.

Am foarte multe evenimente decalate încă de acum doi ani și am avut grijă să nu le suprapunem. Uitați ce vremuri trăim! Sperăm ca la graniță să fie bine, să ne lase în pace, nu e de glumă. Stăm cu sufletul la gură.

Am început anul în Kenya, a fost o provocare pentru mine. Numai că eu eram obișnuită să mă culc târziu și să mă trezesc la fel de târziu. Și trebuia să mă trezesc să văd animalele, dar a fost deosebit pentru mine și m-am prins în horă, cum se spune”, a declarat Sofia Vicoveanca, pentru FANATIK.

Ce are Sofia Vicoveanca în celebra traistă

Artista pe care o ia cu ea pe scenă, ori de câte ori cântă sau filmează. Multă lume e curioasă ce are în aceasta.

”Dacă ar fi să pun în ea tot ce-mi trebuie nu o mai pot căra de grea ce este. Eu nu merg aiurea cu ea. În lumea satului, când am fost copilă, căci am fost și copilă, nu se mergea cu mâinile în sân. Fata își lua cu ea un ghem de împletit sau ceva de răsucit, de tors…

Azi, pun și eu în ea o trusă de medicamente, să fie acolo, fel de fel de ace… când are nevoie cineva la mine apelează. La filmări, colegele îmi dau banii să îi țin în trăistuță”, mai spune Sofia Vicoveanca.

Povestea celor 10 lei din traistă

În trăistuța sa, Sofia Vicoveanca are întotdeauna la ea o bancnotă de 10 lei, pe care a primit-o de la un bătrânel. Pentru că a simțit că acesta i-a dat bănuții cu drag, să își ia o ciocolată, artista i-a păstrat, în ciuda faptului că, de multe ori, a fost tentată să îi schimbe.

”Am tot timpul la mine, în trăistuță, o hârtie de 10 lei, pe care nu am schimbat-o pentru nimic în lume. Am primit-o în urmă cu circa 15 sau 16 ani. Nepoata mea era mică atunci, era la gradăniță. Acum are an greu, dă Bacalaureatul.

Era 22 septembrie, cu o zi înainte de ziua mea de naștere. Nu era campanie, dar primarul unei comune pregătise sala cu mese pline de bucate și mi-au făcut surpriză.

Mi-au cântat ‘La mulți ani!’. Colegii mei râdeau cu gura până la urechi. A venit primarul cu flori pentru toți, iar eu am rămas lângă el. Și apare un bătrânel. M-a prins de mână și m-a tras puțin deoparte. Mi-a spus că am cântat la nunta fetei sale și văd că-mi lasă ceva în mână. Mi-a pus 10 lei și mi-a spus așa: ’Să-ți cumperi o ciucalată’ .

M-a impresionat mult. Poate nu avea mulți bani, dar s-a gândit la mine, să-mi dea pentru o ciocolată. Și am zis, cât voi trăi, banii vor sta în trăistuță, într-un săculeț. Nu vă ascund că de multe ori am avut nevoie să iau pâine și am preferat să fac mămăliguță numai să nu îi dau din traistă. Pentru că omul mi i-a dat din tot sufletul”, susține Sofia Vicoveanca.