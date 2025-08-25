Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată ruşilor!”

Delegația României a scris istorie la Jocurile Olimpice din 1984, desfășurate la Los Angeles, însă povestea din spatele participării la competiția din SUA îl are ca „actor” principal pe Nicolae Ceaușescu. Andrei Vochin a vorbit la „Oldies but Goldies” despre modul în care președintele României de la acea vreme a negociat cu omologul său american.

Cum a negociat Nicolae Ceaușescu participarea României la Olimpiada de la Los Angeles

Uniunea Sovietică a boicotat , iar marea majoritate a țărilor comuniste au refuzat la rândul lor să participe. Poate cea mai notabilă excepție a fost România, care nu doar că a fost prezentă, dar a avut o prestație fabuloasă, cu 53 de medalii cucerite, dintre care 20 de aur.

Andrei Vochin a detaliat la emisiunea „Oldies but Goldies” modul incredibil în care Nicolae Ceaușescu a negociat prezența României la JO de la Los Angeles. „Specialiștii, profesorul Cioroianu de exemplu, susțin că este ultimul succes de politică externă al lui Ceaușescu. A negociat la sânge participarea noastră și în același timp, a dat o palmă rușilor peste nas. Nicio țară comunistă nu s-a dus, cu trei excepții: România, Iugoslavia și China.

Americanii aveau o problemă, nu veneau vedetele, iar ei au încercat să aducă vedetele care puteau fi aduse din spațiul comunist și să negocieze cu ele individual. Lui Ceaușescu i-a venit asta mănușă, pentru că oricum voia să le dea o palmă rușilor.

Ce condiții i-a impus Nicolae Ceaușescu lui Ronald Reagan

În același timp, a negociat la vremea respectivă cu președintele SUA, Ronald Reagan, niște lucruri pentru România și pentru siguranța lui, ca imagine. De exemplu, era negociată clauza națiunii celei mai favorizate, câteodată ți-o dădea, câteodată ți-o lua, vedeau și ei că drepturile omului sunt încălcate în România. Dar acum, cu ocazia asta, a spus ‘Vreți să venim? Ne dați clauza în continuare’.

A doua chestie pe care a negociat-o era să semneze un document prin care oricine ar fi rămas acolo dintre sportivi, așa cum s-a întâmplat cu soții Karolyi, să fie ordin de extrădare imediat. Și s-a obținut și asta din partea americanilor, acest lucru a fost anunțat foarte clar aici.

A treia chestie era o chestie financiară, Ceaușescu începuse să ‘strângă cureaua’, sursele vremii susțin că le-au luat americanilor vreo 150.000 de dolari ca să acceptăm să participăm, plus costurile de deplasare”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”, producția de top marca FANATIK dedicată istoriei sportului românesc.

Cum s-a făcut selecția sportivilor români pentru JO de la Los Angeles

Andrei Vochin a descris și modul în care au fost aleși sportivii pentru Jocurile Olimpice din 1984: „Selecția lotului a fost una la sânge, nu din punct de vedere sportiv, ci din punct de vedere al posibilităților sau al dorințelor de a rămâne acolo.

Din 214 sportivi și 62 de tehnicieni, într-un final rămân 127 de sportivi. Dar din tot lotul, tehnicieni, metodiști, sportivi, erau 80 de informatori în delegație, inclusiv printre sportivi, astfel încât să se audă dacă cineva vrea să plece.

Mai mult decât atât, una dintre cerințele americanilor a fost ca Nadia Comăneci să vină la Olimpiadă. Nadia se lăsase, era antrenoare. Nadia a stat, inclusiv la festivitatea de deschidere, alături de Ronald Reagan în tribună. Lui Ceaușescu nu îi plăcea chestia asta, dar a admis-o ca parte din acea înțelegere”. La cinci ani după această ediție a Jocurilor Olimpice, .