Sport

Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată ruşilor!”

Andrei Vochin a povestit în direct la „Oldies but Goldies” despre modul în care Nicolae Ceaușescu a negociat cu președintele SUA prezența României la Jocurile Olimpice din 1984.
FANATIK
25.08.2025 | 16:03
Cum a negociat la sange Nicolae Ceausescu participarea Romaniei la JO de la Los Angeles O palma data rusilor
EXCLUSIV FANATIK
Nicolae Ceaușescu a negociat „la sânge” participarea României la JO de la Los Angeles. FOTO: colaj Fanatik

Delegația României a scris istorie la Jocurile Olimpice din 1984, desfășurate la Los Angeles, însă povestea din spatele participării la competiția din SUA îl are ca „actor” principal pe Nicolae Ceaușescu. Andrei Vochin a vorbit la „Oldies but Goldies” despre modul în care președintele României de la acea vreme a negociat cu omologul său american.

ADVERTISEMENT

Cum a negociat Nicolae Ceaușescu participarea României la Olimpiada de la Los Angeles

Uniunea Sovietică a boicotat ediția din 1984 a Jocurilor Olimpice, iar marea majoritate a țărilor comuniste au refuzat la rândul lor să participe. Poate cea mai notabilă excepție a fost România, care nu doar că a fost prezentă, dar a avut o prestație fabuloasă, cu 53 de medalii cucerite, dintre care 20 de aur.

Andrei Vochin a detaliat la emisiunea „Oldies but Goldies” modul incredibil în care Nicolae Ceaușescu a negociat prezența României la JO de la Los Angeles. „Specialiștii, profesorul Cioroianu de exemplu, susțin că este ultimul succes de politică externă al lui Ceaușescu. A negociat la sânge participarea noastră și în același timp, a dat o palmă rușilor peste nas. Nicio țară comunistă nu s-a dus, cu trei excepții: România, Iugoslavia și China.

ADVERTISEMENT

Americanii aveau o problemă, nu veneau vedetele, iar ei au încercat să aducă vedetele care puteau fi aduse din spațiul comunist și să negocieze cu ele individual. Lui Ceaușescu i-a venit asta mănușă, pentru că oricum voia să le dea o palmă rușilor.

Ce condiții i-a impus Nicolae Ceaușescu lui Ronald Reagan 

În același timp, a negociat la vremea respectivă cu președintele SUA, Ronald Reagan, niște lucruri pentru România și pentru siguranța lui, ca imagine. De exemplu, era negociată clauza națiunii celei mai favorizate, câteodată ți-o dădea, câteodată ți-o lua, vedeau și ei că drepturile omului sunt încălcate în România. Dar acum, cu ocazia asta, a spus ‘Vreți să venim? Ne dați clauza în continuare’.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

A doua chestie pe care a negociat-o era să semneze un document prin care oricine ar fi rămas acolo dintre sportivi, așa cum s-a întâmplat cu soții Karolyi, să fie ordin de extrădare imediat. Și s-a obținut și asta din partea americanilor, acest lucru a fost anunțat foarte clar aici.

ADVERTISEMENT
Lamine Yamal a dat
Digisport.ro
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația

A treia chestie era o chestie financiară, Ceaușescu începuse să ‘strângă cureaua’, sursele vremii susțin că le-au luat americanilor vreo 150.000 de dolari ca să acceptăm să participăm, plus costurile de deplasare”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”, producția de top marca FANATIK dedicată istoriei sportului românesc.

Cum s-a făcut selecția sportivilor români pentru JO de la Los Angeles

Andrei Vochin a descris și modul în care au fost aleși sportivii pentru Jocurile Olimpice din 1984: „Selecția lotului a fost una la sânge, nu din punct de vedere sportiv, ci din punct de vedere al posibilităților sau al dorințelor de a rămâne acolo.

ADVERTISEMENT

Din 214 sportivi și 62 de tehnicieni, într-un final rămân 127 de sportivi. Dar din tot lotul, tehnicieni, metodiști, sportivi, erau 80 de informatori în delegație, inclusiv printre sportivi, astfel încât să se audă dacă cineva vrea să plece.

Mai mult decât atât, una dintre cerințele americanilor a fost ca Nadia Comăneci să vină la Olimpiadă. Nadia se lăsase, era antrenoare. Nadia a stat, inclusiv la festivitatea de deschidere, alături de Ronald Reagan în tribună. Lui Ceaușescu nu îi plăcea chestia asta, dar a admis-o ca parte din acea înțelegere”. La cinci ani după această ediție a Jocurilor Olimpice, „Zeița de la Montreal” avea să fugă din România, chiar în Statele Unite.

OLDIES BUT GOLDIES - EPISODUL 21

Moartea lui Felix Baumgartner, primele rezultate ale anchetei din Italia. Ce au descoperit...
Fanatik
Moartea lui Felix Baumgartner, primele rezultate ale anchetei din Italia. Ce au descoperit procurorii: „Conștient până în ultimele clipe”
Cum i-a distrus Mircea Sandu echipa lui Marian Iancu: „A vrut să se...
Fanatik
Cum i-a distrus Mircea Sandu echipa lui Marian Iancu: „A vrut să se răzbune! Conducător mare, fără sentimente”
Un fost antrenor al Universității Craiova îi ironizează pe Bașakșehir: „Cel mai ușor...
Fanatik
Un fost antrenor al Universității Craiova îi ironizează pe Bașakșehir: „Cel mai ușor adversar. Au ritm de vacanță”. Ce spune de FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta...
iamsport.ro
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta a dat cu pumnul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!