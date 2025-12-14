Sport

Cum a numit-o Cristi Chivu pe Genoa lui Dan Șucu, după ce Inter a câștigat și a urcat pe primul loc: „Am avut dreptate”

Cristi Chivu a tras concluziile meciului Genoa - Inter 1-2 în Serie A. Cum a numit-o antrenorul român pe echipa lui Dan Șucu, omul de afaceri care este acționar și la Rapid.
Iulian Stoica
14.12.2025 | 22:13
Elevii lui Cristi Chivu au câștigat în fața lui Genoa, scor 1-2, în etapa 15 din Seria A. În urma acestui rezultat, formația din Milano a urcat pe primul loc, profitând astfel de înfrângerea lui Napoli de la Udine. La final, Cristi Chivu a vorbit despre victorie, dar și despre criticile din ultima perioadă.

Cristi Chivu rupe tăcerea după ultimele critici. Cum a numit-o pe echipa lui Da Șucu: „O echipă în formă”

La scurt timp după fluierul final din Genoa – Inter 1-2, Cristi Chivu a mărturisit că se aștepta ca duelul cu echipa patronată de Dan Șucu avea să fie unul extrem de dificil. Totuși, românul a expus faptul că a mutat excelent la mijlocul terenului, iar acolo a fost cheia victoriei. Cât despre critici, Chivu a scos în evidență că antrenorii sunt buni doar când au rezultate, iar în momentele mai puțin bune sunt de fiecare dată arătați cu degetul.

„Aș porni de la prestație, e un teren mereu dificil pentru Inter, Genoa se află într-un moment bun de când a venit Daniele De Rossi. Știam că nu va fi ușor, că ne confruntăm cu o echipă în formă și că trebuia să dăm tot ce avem din punct de vedere calitativ. Și, la final, aveam dreptate: am făcut o prestație bună, apoi, poate, am primit gol atunci când ei au încetat să mai preseze, iar pe acest teren devine greu. Totuși, am fi putut marca pentru 3-1. Ne-am suflecat mânecile și am obținut aceste trei puncte.

Au cedat imediat în fața dificultății momentului, ei foloseau foarte mult pasele lungi și nouă ne era greu să ajungem în trei în mijlocul terenului. Apoi l-am adăugat pe Akanji la mijloc, alături de Zielinski… Un antrenor este bun când obține rezultate și este criticat când nu reușește nimic. Trebuie să spun că și jucătorii intrați pe parcurs au oferit o prestație de calitate”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinternews.

Cristi Chivu a anihilat complet Genoa

În continuare, Cristi Chivu a scos în evidență mutările care au făcut ca cele trei puncte să meargă la Milano. Tehnicianul român a analizat foarte bine jocul lui Genoa, iar elevii lui Daniele De Rossi nu au avut nicio șansă.

„Trebuia să jucăm puțin mai vertical, apoi el a fost abil să recupereze multe mingi între linii, să ocupe careul și să marcheze. Datorită inteligenței lui Lautaro, ar putea juca sub un atacant. Poate Pio ar fi putut face mai bine în atacarea spațiului, dar ne luăm după ceea ce transmit băieții colegilor, sunt un exemplu și au dorința de a face lucrurile corecte pentru echipă.

Pe partea stângă, ei veneau să-l preseze pe Bastoni împreună cu un atacant, iar ieșirea o făceau cu mijlocașul central pe Bisseck. Așadar, era un meci de dezvoltat mai mult pe dreapta decât pe stânga, chiar și Pisa ne blocase mult partea stângă. Trebuia să găsim alternative, Akanji are această soluție, și Luis Henrique are această calitate, dar ar putea să atace mai mult spațiul. Am înțeles planul lui Genoa și am luat măsuri contrare care s-au dovedit câștigătoare”, a mai spus Cristi Chivu.

Iulian Stoica
