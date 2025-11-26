Cum a numit-o Filipe Coelho pe Mainz înaintea meciului de la Craiova: „Nu am nicio îndoială!”

ADVERTISEMENT

Pe 27 noiembrie, pe „Ion Oblemenco”, de la ora 19.45, Universitatea Craiova va înfrunta pe Mainz, în grupa de UEFA Conference League, runda a 4-a. Oltenii sunt pe locul 20, cu patru puncte, iar un eventual succes îi poate aduce și mai aproape de primăvara europeană. Totuși, tehnicianul Filipe Coelho este precaut și evidențiază forța germanilor, în ciuda faptului că sunt penultimii în Bundesliga.

FSV Mainz, una dintre cele mai puternice echipe din Conference League în viziunea lui Coelho

Filipe Coelho a prefațat meciul de joi seară, de pe „Ion Oblemenco“ și a ținut să tragă câteva semnale de alarmă. Portughezul a numit-o pe Mainz „una dintre cele mai dificile echipe din Conference“.

ADVERTISEMENT

„Va fi un meci contra unui oponent puternic, cu jucători de valoare și cu un antrenor pe măsură. Noi am pregătit foarte bine acest meci. Este un joc important, va fi o bătălie tare și îmi doresc mult ca stadionul să fie plin. Ne pregătim să întâlnim o echipă importantă și nu contează pe ce loc se află în Bundesliga. Noi ne facem analiza noastră și nu ne bazăm pe locul lor din clasament. Nu am nicio îndoială că am pregătit bine acest joc. Am încredere în băieți, vom lucra ca o echipă. Mâine seară este momentul să luptăm și să dăm totul pentru victorie. În zilele noastre, nu avem mult timp la dispoziție între meciuri.

Ca antrenor, trebuie să pregătesc totul într-un timp extrem de scurt. Nu trebuie să uităm faptul că jucătorii noștri nu sunt mașinării sau roboți, dar jucătorii lucrează extrem de bine și sunt mulțumit de ei. Putem spune că Mainz este una dintre cele mai dificile echipe din Conference, dar este și o provocare foarte bună pentru noi ca și club, ca oraș.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre atmosfera care se anunță „incendiară“ pe Oblemenco la ora meciului, tehnicianul Științei a răspuns: „Unul dintre cele mai frumoase lucruri din fotbal este să joci cu stadionul plin. Este foarte bine pentru jucători să se bucure de acest moment și vom face totul ca la finalul partidei toată lumea să fie mulțumită“.

ADVERTISEMENT

Ce scriu nemții despre partida Universitatea Craiova – Mainz

„Va supraviețui Mainz și în cazanul de la Craiova?”, este . Semn clar că nemții sunt la curent cu atmosfera pe care fanii olteni o fac, de regulă, pe „Ion Oblemenco”.

„Un adevărat test o așteaptă pe Mainz 05 pe stadionul ‘Ion Oblemenco’ din România. Meciul promite a fi atât palpitant, cât și intens. În timp ce gazdele mizează pe avantajul terenului propriu și pe pasiunea fanilor, Mainz sosește plină de încredere după recentele rezultate din ECL”, mai notează nemții.

ADVERTISEMENT

Ce paralelă au făcut între Universitatea Craiova și Mainz

În continuare, germanii amintesc că Mainz este pe locul 3 în grupa de UEFA Conference League, cu nouă puncte din trei meciuri. Apoi, analizează situația în care se află Universitatea Craiova, după trei jocuri.

„Pentru Craiova, este și un test al formei. Echipa a obținut patru puncte în trei meciuri. În Superliga românească, gazdele au obținut o victorie cu 2-1 împotriva lui FC Argeș, weekendul trecut. Mainz, pe de altă parte, a reușit doar o remiză împotriva lui TSG Hoffenheim”, au mai arătat nemții.

Omul care aducea Cupa României la Craiova vine la meciul cu Mainz

Gustavo Vagenin a ajuns la 34 de ani și în vară a agățat ghetele-n cui, iar acum se bucură de timpul liber pe care îl are. Fostul mijlocaș ofensiv brazilian a fost jucător al Universității Craiova în două perioade, prima dată între 2016 și 2018, după care a revenit la echipă în 2020 și a stat până în 2022, când a plecat în Iran, la Tractor FC. .

„Salut, Gustavo aici. Sunt pe drum spre Craiova, după cum știți, m-am retras din cariera de jucător. Vreau să vă salut. Ne vedem pe stadion pe 27, să susținem echipa împreună în Conference League”, a fost mesajul lui Gustavo postat de către Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook.