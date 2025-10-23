Cum a numit-o Gazzetta dello Sport pe FCSB în timpul meciului cu Bologna

ADVERTISEMENT

În materialul în care le-au prezentat cititorilor lor fazele importante din , cei de la s-au referit la FCSB exclusiv cu apelativul de „Steaua București”.

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au scris că Bologna a jucat cu Steaua în loc de FCSB în Europa League

Așadar, italienii au demonstrat în mod mai mult decât clar că nu s-au pus deloc la curent cu privire la situația juridică existentă în fotbalul românesc deja de mai bine de 10 ani, în care clubul patronat de Gigi Becali a fost deposedat de către instanțele de judecată din România de numele și palmaresul echipei istorice înființate în 1947, iar de ceva timp există o echipă denumită Steaua București, care evoluează în Liga 2 și joacă partidele de pe teren propriu pe stadionul din Ghencea.

UEFA a dat verdictul în conflictul dintre FCSB și Steaua: motivarea deciziei

În schimb însă, suporterii celor de la Bologna au arătat pe cel mai mare stadion din România că sunt familiarizați cu acest război de natură identitară. pe care era scris mesajul „FCSB is not Steaua”, adică „FCSB nu este Steaua”, în limba engleză.

Interesant de remarcat este că acest episod s-a consemnat la scurt timp după ce , în rândurile care urmează.

„După cum probabil știți, acum câteva luni a fost pronunțată o hotărâre definitivă de către o instanță din România în această privință”, au transmis cei de la UEFA pentru golazo.ro.