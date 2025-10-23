Sport

Cum a numit-o Gazzetta dello Sport pe FCSB în timpul meciului cu Bologna

Gazzetta dello Sport, dovadă de ignoranță crasă în contextul meciului FCSB - Bologna din Europa League! Ce au scris jurnaliștii italieni despre campioana României
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.10.2025 | 20:43
Cum a numito Gazzetta dello Sport pe FCSB in timpul meciului cu Bologna
Cum a prezentat Gazzetta dello Sport meciul FCSB - Bologna din Europa League. Foto: colaj Fanatik
În materialul în care le-au prezentat cititorilor lor fazele importante din meciul de pe Arena Națională, cei de la Gazzetta dello Sport s-au referit la FCSB exclusiv cu apelativul de „Steaua București”.

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au scris că Bologna a jucat cu Steaua în loc de FCSB în Europa League

Așadar, italienii au demonstrat în mod mai mult decât clar că nu s-au pus deloc la curent cu privire la situația juridică existentă în fotbalul românesc deja de mai bine de 10 ani, în care clubul patronat de Gigi Becali a fost deposedat de către instanțele de judecată din România de numele și palmaresul echipei istorice înființate în 1947, iar de ceva timp există o echipă denumită Steaua București, care evoluează în Liga 2 și joacă partidele de pe teren propriu pe stadionul din Ghencea.

Gazzetta dello Sport FCSB Steaua meci Bologna Europa League
Ce au scris jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport despre FCSB în contextul meciului cu Bologna. Foto: captură ecran

 

UEFA a dat verdictul în conflictul dintre FCSB și Steaua: motivarea deciziei

În schimb însă, suporterii celor de la Bologna au arătat pe cel mai mare stadion din România că sunt familiarizați cu acest război de natură identitară. Ei au afișat în debutul meciului contra celor de la FCSB, pentru scurt timp, un banner pe care era scris mesajul „FCSB is not Steaua”, adică „FCSB nu este Steaua”, în limba engleză.

Interesant de remarcat este că acest episod s-a consemnat la scurt timp după ce UEFA a decis să modifice pe site-ul oficial și să treacă trofeul Cupei Campionilor Europeni câștigat în 1986 din dreptul celor de la FCSB, cum era până acum, în contul Stelei. Cum și-a motivat forul de la Nyon această decizie, în rândurile care urmează.

„După cum probabil știți, acum câteva luni a fost pronunțată o hotărâre definitivă de către o instanță din România în această privință”, au transmis cei de la UEFA pentru golazo.ro.

