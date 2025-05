Cum a participat George Simion la „omul politic” Nicușor Dan. Momentul în care și-au despărțit drumurile: „Atunci s-a rupt încrederea în integritatea lui”

În cadrul unui interviu, primul după rezultatul obținut în turul unu al prezidențialelor, George Simion a vorbit despre colaborarea avută cu contracandidatul său în turul doi, Nicușor Dan.

Cum a participat George Simion la „omul politic” Nicușor Dan

Liderul a afirmat că . În urmă cu aproape 20 de ani, cei doi au colaborat în interesul mai multor acțiuni civice, în principal pentru protejarea clădirilor de patrimoniu din București. Simion a povestit cum, făcând parte din mai multe grupuri, a ajuns să îl cunoască pe actualul primar al Capitalei.

ADVERTISEMENT

„Cred că am participat la viitorul om politic Nicușor Dan. Eram student, mă implicam în diferite campanii civice. O temă dragă, pentru mine ca student și ca om cu spirit de frondă, am întemeiat un grup numit Noii golani, m-am implicat și pentru patrimoniul din București. Videanu voia sa facă niște blocuri în Piața Constituției. Era un grup de Yahoo, Grupul Civic București. Noi ne implicam și cu Erorii revoluției, și cu Roșia Montana, și cu Eroii nu mor niciodată.

L-am propus pe Nicușor pentru că avea o viziune bună. În 2006 l-am susținut în campanie lui pentru Primăria București. Am lipit afișe, abțibilduri, a luat 9% în 2012. Nu am vrut să mă implic eu personal până în 2019, dar voiam să sprijin figuri nepătate. Nu știu dacă acum e pătat, sunt unele semne de întrebare pe care nu le-a explicat. Matei Păun, identitatea donatorilor…”, a povestit candidatul din turul doi.

ADVERTISEMENT

Momentul în care și-au despărțit drumurile

Deși l-a susținut și a sperat că viziunea lui va salva Bucureștiul, . Chiar și acum se întreabă dacă este sau nu influențat din exterior.

„Din momentul în care si-a făcut partidul din care a fost eliminat ca președinte am vazut niște chestii ciudate. Erau oameni care veneau din mișcarea noastră unionistă și ne-ar fi plăcut să îi vedem parlamentari, și am discutat atunci cu Nicușor Dan, zicea că nu, au venit oamenii ăștia de la Cioloș și trebuie să îi pun pe ei. Și cumva au venit niște oameni din zona asta a ONG-urilor, pe care eu nu îi văzusem anterior în mișcările civice. Cumva au fost parașutați.

ADVERTISEMENT

De atunci s-a cam rupt încrederea mea în Nicușor Dan și în integritatea lui și dacă este propriul său stăpân. Chiar dacă nu am participat la dezbaterile din primul tur, m-am uitat, și mi-a lasat un gust amar. O ceartă de asta generală și nu știu daca voi adresa chestii personale lui Nicușor Dan, prefer să vadă românii ce vrem să facem”, a declarat George Simion la Digi24.