Cum a petrecut Daniel Bîrligea înainte de plecarea la Frosinone: ”Nu e un rămas bun”

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Înainte de plecarea la Frosinone Daniel Bîrligea a fost surprins într-o ipostază inedită. Descoperă în rândurile de mai jos cum a petrecut atacantul român care are parte de o nouă provocare în planul sportiv.

Ce a făcut Daniel Bîrligea înainte de a pleca din România

Daniel Bîrligea (26 ani) a semnat cu formația nou promovată în Serie A, care a oferit pentru jucătorul de fotbal 1,5 milioane de euro. Atacantul odată cu plecarea din România din cauza unei statistici dezastruoase care ar putea să-i dea de gândit destul de mult în această direcție.

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Internaționalul român a plecat cu sufletul deschis spre Italia. Speră să nu dezamăgească pe nimeni, având o mare susținere din partea iubitei sale, Antonia Salanță, și a familiei. De asemenea, apropiații îl sprijină în această decizie. Astfel, fostul atacant al lui FCSB a avut parte de momente speciale înainte de a zbura spre următoarea aventură.

Cu câteva ore înainte de a ajunge pe aeroport s-a bucurat de o cină alături de mai mulți prieteni. Aceștia l-au felicitat din suflet pe sportivul care va încasa un salariu lunar de 65.000 de euro. Fotbalistul a fost și pe listele celor de la Schalke și Le Havre, însă impresarul a considerat că oportunitatea din Italia este cea potrivită pentru el.

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„Ultima cină înainte de un nou început. De azi, Forta Frosinone. S-a plâns mult aseară”, a scris una dintre prietenele lui Daniel Bîrligea, legat de o filmare de pe Instagram în care atacantul se îmbrățișează cu amicii săi. „Nu e un rămas bun, ci un «ne revedem în Italia»”, a completat altcineva, pe aceeași rețea de socializare.

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„Nu fi trist că se termină, ci fericit că se întâmplă”, este mesajul special pe care l-a lăsat un alt prieten. Răspunsul a venit imediat, atacantul dezvăluind că îi va vedea curând pe amicii săi pe care-i iubește foarte mult. Cu siguranță, sportivul se va întâlni cu aceștia atunci când va veni pe meleagurile românești.

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Daniel Bîrligea, fericit cu noua oportunitate din carieră

Daniel Bîrligea a avut un parcurs extraordinar de bun la FSCB de unde pleacă cu amintiri frumoase. A avut o relație bună atât cu colegii și staff-ul, cât și cu suporterii, însă este pregătit din plin pentru următoarea etapă din cariera sa. Jucătorul abia așteaptă să se bucure de noua aventură și speră să fie susținut în continuare de fani.

„Mă simt foarte fericit. E o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo, să văd ce pot. Înseamnă foarte mult. Mi-am dorit mereu să ajung acolo. Și când eram mic am visat să… Mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo. Am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.

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Le mulțumesc suporterilor, le mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu și… Sper să mă susțină în continuare pentru viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult și să am rezultate cât mai frumoase”, a spus Daniel Bîrligea, înainte de plecarea din România, scrie .