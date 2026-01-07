Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a petrecut la trecerea dintre ani la Poiana Brașov. Fostul mare internațional a mers de Revelion la hotelul Simonei Halep, unde gazde i-au fost părinții acesteia, Stere și Tania. Halep nu a fost prezentă, ea fiind la Dubai, acolo unde locuiește acum.

Hagi a fost cu Emil Boc la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Hagi a avut alături de el familia, mai puțin pe fiul Ianis, aflat în Turcia. Gică s-a întâlnit acolo și cu Emil Boc, primarul Clujului, invitat de familia Halep, în virtutea prieteniei care îl leagă pe edilul orașului din Ardeal de fosta mare tenismenă a României.

De Revelion, Hagi s-a bucurat de un Revelion cu muzică machedonească. Interpreta Mirela Ursache a susținut un recital, cu dedicație specială pentru Gică Hagi, care evident a atras toate privirile.

Regele nu se mai atinge de carne de cinci ani

Hagi a fost o prezență discretă la petrecere, știut fiind că el nu este un adept al abuzurilor. Iar această decizie l-a inspirat și pe cumnatul Gică Popescu, care anul trecut a renunțat și el la carne și recunoaște că viața lui s-a schimbat în bine. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată! Starea mea fizică este net inferioară vârstei”, a dezvăluit Baciul.

Popescu și Hagi au petrecut împreună. „Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni. Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim. Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, a adăugat Gică Popescu.

Gică vrea să revină în antrenorat

În 2025, Hagi i-a încredințat conducerea tehnică a Farului lui Ianis Zicu, dar asta nu înseamnă că a abandonat antrenoratul. Ba din contră, el își pregătește revenirea pe bancă. A dezvăluit asta chiar Gică Popescu.

„Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

Va reveni cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Îți dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, dezvăluia bunul său prieten, Gică Popescu, citat de as.ro.

Gică Popescu i-a dus actualei soții milioane de trandafiri

Hagi și Popescu au devenit cumnați în 1999, atunci când fostul căpitan de la FC Barcelona s-a căsătorit cu Luminița, sora Marilenei Hagi. Giovanni Becali a dezvăluit camănunte picante din perioada în care Gică Popescu a cunoscut-o pe Luminița, cea care i-a dăruit doi copii, Maria (24 de ani) și Nicolas (22 de ani, fotbalist la Farul). „Cine credea că Gică Popescu va fi cumnat cu Gică Hagi? Gică Hagi s-a însurat cu Marilena, era la Barcelona. Luminița venea la sora ei.

Gică Popescu se separase de fosta lui, din Craiova. Luminița era o machedoancă, nu era olteancă. Într-un an de zile, Gică Popescu i-a dat câteva milioane de trandafiri Luminiței. A înnebunit-o cu trandafiri de câte ori venea, umplea mașinile, umplea casa. A zăpăcit-o pe femeie.

Sunt poate cele mai bune perechi din fotbalul nostru, ca familii, cu câte doi copii fiecare, băiat și fată. Copiii realizați. Sunt un exemplu”, a declarat impresarul la emisiunea „Giovanni Show”.