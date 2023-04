Cum a petrecut Mihai Neșu de Paște. Gigi Becali, dispus să îl ajute să finalizeze centrul de dizabilități: „Vom apela la dânsul”

Mihai Neșu a strâns o sumă uriașă pentru construcția centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități, însă mai are nevoie de circa două milioane de euro. Gigi Becali e dispus să îl ajute în orice condiții.

Paștele lui Mihai Neșu. Mesaj pentru români și ajutorul nesperat de la Gigi Becali

Mihai Neșu a reușit să creeze o familie din oamenii care lucrează la fundație și a petrecut Paștele împreună cu ei: „I-am luat pe cei mai silitori, să fim recunoscători că ne ajută de doi ani şi îi servim cu cozonac, cu ouă si după aia o să le ducă şi la restul băieţilor. Aşa ne bucurăm şi noi aici, ca într-o familie şi ne bucurăm de sărbători”. .

Deși lucrările sunt extrem de avansate, Mihai Neșu vrea să se asigure că pacienții vor avea parte de cele mai bune condiții și mai are nevoie de un milion de euro doar pentru a dota centrul cu aparatura necesară.

Așa că i-a cerut ajutorul patronului FCSB: „Domnul Gigi Becali ne-a zis, de la început, că oricând avem nevoie de dânsul, să îl căutăm dacă ne împotmolim. Dacă vom avea nevoie şi aici, vom apela la dânsul”.

Patronul lui Utrecht, alături de Mihai Neșu

Ba, mai mult, Mihai Neșu : „Patronul de la Utrecht o să vină să mă viziteze cu soţia lui şi nişte prieteni din Olanda”.

Mihai Neșu nu a rămas indiferent nici la conflictul dintre FCSB și CSA Steaua București: „Au fost până acum câţiva ani împreună, Peluza Sud cu Peluza Nord, nu ştim acum… acestea sunt vremurile, asta e situaţia”.

„Bichonul” a vorbit și despre echipa națională a României, unde a strâns opt meciuri: „Cu atât mai mult dacă o să fie calificată, o să ne uităm cu drag, o sa le ţinem pumnii şi sperăm să ajugem la Campionatul European următor. Hristos a înviat şi bucurie tuturor oamenilor”.

Cum a pornit proiectul lui Mihai Neșu de la Oradea

în care a dezvăluit cum a demarat acest proiect extrem de ambițios: „Mi-au dat curaj părinții din Muntele Athos să facem proiectul ăsta. Că altfel n-aveam cum. N-aveam curaj deloc. Câteodată simt că mă depășește mult proiectul, dar ei ne-au zis că e ceva de folos și să mergem înainte cu încredere.

Noi estimasem tot proiectul la vreo 3,8 milioane de euro, dar nu ținusem cont de multe chestii. Și l-am întrebat pe un părinte de acolo: ‘Ce facem acuma? Noi avem cam un milion de euro’. Zice: ‘Apucați-vă de construit că banii o să vină’. De când am început, din milionul ăla mai avem 400.000 de euro și am făcut tot ce se vede aici. Practic am cheltuit 3,8 milioane de euro. Au venit și tot vin”.

