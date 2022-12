Cum a petrecut Simona Halep de Ziua Națională a României. Cine i-a fost aproape. Foto

Simona Halep își așteaptă suspendarea în urma scandalului de dopaj, însă nu pare foarte afectată și se bucură de o meritată vacanță.

Simona Halep a petrecut de Ziua Națională a României în capitala Greciei

Simona Halep trece prin momente dificile după divorțul de Toni Iuruc, problemele cu accidentările, și cireașa de pe tort, scandalul de dopaj.

Sportiva încearcă să evadeze și a preferat să petreacă Ziua Națională a României la peste 1.000 de kilometri distanță, la Atena.

Alături i-au fost fratele Nicolae și soția sa, Luminița Halep, dar și , cu care a fost colegă de școală la Constanța.

Din acest grup a făcut parte și un alt bărbat „misterios”, care s-a fotografia lângă Simona Halep.

„Zeița” Simona Halep, ședință foto pe Acropole

Simona Halep a fost foarte bine dispusă și tot timpul cu zâmbetul pe buze, având pe cap o cunună de lauri, asemenea zeițelor din Grecia Antică.

Jucătoarea de tenis a fost extrem de impresionatate de vestile ruine de pe Acropole și a făcut mai multe fotografii.

Spre deosebire de România, vremea la Atena este mult mai blândă, iar Simona Halep a putut să se îmbrace foarte subțire.

Cum ar putea scăpa Simona Halep cu doar șase luni de suspendare

Cristian Jura, arbitru TAS şi membru în Comisia de Apel a ANAD, : „Pe baza dovezilor pe care ea le aduce se poate duce până la îngheţarea pedepsei, adică să nu fie deloc suspendată.

Substanţa respectivă, Roxadustat, oricum se află pe lista substanţelor interzise publicate de WADA. Poate să dureze şi 6 luni sau până la un an până la încheierea situaţiei. Simona Halep este suspendată provizoriu. Din punct de vedere al procedurii, nu este un caz complicat. Noi simţim altfel în România, pentru că este un caz de suflet.

Dar ca procedură, nu este complicat. Ea dacă are probe, se dictează un complet de arbitrii, prezintă probele şi la TAS se poate încheia în şase luni – un an. Termenul de judecare la TAS este de aproximativ 6 luni, dar poate merge până la un an. Din această perioadă de şase luni se scade suspendarea oricum”, a declarat oficialul, pentru site-ul nostru.