Cum a picat transferul lui Ciprian Deac la FCSB. Mihai Stoica, influențat de portarul de rezervă: „Fratelo, uită-l! Nu poate să joace nicăieri”

Ajuns la vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac și-a disputat ultimul meci în calitate de fotbalist profesionist în tricoul lui CFR Cluj. Cu ocazia zilei în care mii de suporteri au venit la stadion pentru a-l vedea pentru ultima dată pe teren, Mihai Stoica a făcut dezvăluiri uluitoare despre cum ar fi putut legenda clujenilor să ajungă la FCSB în urmă cu un deceniu.

De ce nu a mai ajuns Ciprian Deac la FCSB. Mihai Stoica a dat cărțile pe față

În urmă cu aproape zece ani, Gigi Becali și-a dorit foarte mult să-l aducă pe Ciprian Deac la FCSB. La acea vreme, cel ce avea să devină un adevărat simbol al lui CFR Cluj plecase din Ardeal și juca în Kazahstan, acolo unde și-a petrecut o jumătate de sezon la Aktobe și un sezon întreg la Tobol.

În cele din urmă, după aceste experiență, el s-a întors la CFR Cluj, însă cariera sa putea să aibă un alt deznodământ. Patronul roș-albaștrilor l-a informat pe Mihai Stoica cum că Deac și-ar dori să vină la FCSB, chiar pe un salariu incredibil de mic. După ce s-a sfătuit cu Eduard Stăncioiu, portarul de rezervă de la acea vreme, MM a luat decizia ca Deac să nu vină la București, iar ce a urmat știm cu toții: 5 titluri de consecutive, o Cupă a României și două Supercupe ale României cu CFR Cluj, din postură de fotbalist crucial al echipei.

„Haideți să vă spun exact, dar exact cum a stat treaba. Gigi m-a sunat și a zis: «Ar veni Deac!». Dar el zicea că venea pe 5.000 de euro, aia e exclus. Deac a avut mereu salarii mari. Și am vorbit cu Edi Stăncioiu, pe care îl aveam la echipă. Și Edi e un băiat în a cărui judecată mă încredeam, pentru că e un băiat chiar inteligent. Mi-a zis: «Fratelo, dacă pe Deac îl scoți de la CFR, uită-l. Nu poate. La CFR e bun, în rest nu poate să joace nicăieri».

Și m-am uitat și eu apoi. La Rapid, mai nimic. Parcă 3 goluri marcase într-un an de zile. Tobol sau pe unde a mai fost el… Uită-te la cifrele lui. Nimic. S-a întors la CFR și a fost senzațional. I-am spus lui Gigi doar atât: «Spune Edi că dacă îl scoți de acolo, nu e bine». Și după aia zicea: «Dacă venea ăsta, luam titlul. Luam noi, nu mai luau ei…». Nu poți să știi niciodată de un jucător cum poate să joace la o altă echipă”, a declarat Mihai Stoica, la

Ciprian Deac va ocupa funcția de vicepreședinte în cadrul clubului CFR Cluj

În semn de respect pentru tot ce a însemnat pentru clubul CFR Cluj de-a lungul carierei sale de jucător, patronul Neluțu Varga i-a pregătit un post special lui Ciprian Deac. După o bine-meritată vacanță în care își va limpezi mintea, fostul mijlocaș va reveni la club în funcția de vicepreședinte.

după ce Întrebat despre viitor, Ciprian Deac nu a vrut să ofere prea multe detalii acum, mai ales din clipa în care a anunțat că meciul cu FC Argeș va fi partida sa de retragere.