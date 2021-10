Cum a pierdut Adrian Mititelu sprijinul Olguţei Vasilescu! Şi-au dat mâna pentru salvarea Universităţii Craiova, dar au ajuns mari duşmani

La începutul anului 2013, la un an şi jumătate de când Universitatea Craiova a fost dezafiliată de FRF, Adrian Mititelu şi anunţau un parteneriat pentru revenirea “Ştiinţei” în fruntea fotbalului românesc.

Cum a pierdut Adrian Mititelu sprijinul Olguţei Vasilescu! Şi-au dat mâna pentru salvarea Universităţii Craiova

După dezafilierea din 2011, Universitatea Craiova a rămas fără niciun jucător, care puteau să semneze cu oricine din postură de fotbalişti liberi de contract. Conducerea clubului a început procesele cu FRF şi LPF privind decizia dezafilierii.

În ianuarie 2013, Adrian Mititelu, patronul echipei U Craiova, şi Olguţa Vasilescu, edilul Craiovei, au căzut de acord asupra formării unei echipe care să se înscrie în Liga a II-a şi care să atace promovarea.

Olguţa Vasilescu: “Mi-a plăcut atitudinea lui Adrian Mititelu, care este mai maleabil decât acum un an”

Era lapte şi miere între cele două părţi, iar planurile erau mari. Adrian Mititelu a promis că va renunţa la majoritatea acţiunilor pe care le va direcţiona către municipalitate, iar primarul se angaja să construiască un nou stadion cu 30.000 de locuri în oraş, dar şi sprijin pentru procesele pe care Mititelu le avea cu FRF.

Olguţa Vasilescu spunea la vremea respectivă: „Sunt mulţumită că vom avea din nou parte de Universitatea Craiova începând din vara aceasta. Este foame de sport la Craiova, Sala Polivalentă e plină în fiecare săptămână şi aşa va fi şi stadionul, care va avea peste 30.000 de locuri.

Oamenii nu mai au răbdare, peste tot în România sunt întrebată ce facem cu echipa de fotbal. Pe 6-7 aprilie ne vom întâlni din nou şi vom stabili dacă Adrian Mititelu va conduce clubul sau acesta se va împărţi, oricum, mingea este în terenul său.

Ne vom constitui şi noi în parte în procesul cu FRF, voi cere mandatul consilierilor pentru acest lucru. Mi-a plăcut atitudinea lui Adrian Mititelu, care este mai maleabil decât acum un an.

Echipa va juca pe alt stadion, pe „Extensiv” sau la Severin, timp de 3 ani până când va fi gata noua arenă. Anul acesta va începe demolarea stadionului, iar pe cel nou îl vom face pe fonduri europene”, a spus Olguţa.

Adrian Mititelu: “Suporterii şi doamna primar doresc să avem fotbal din vara aceasta şi le împărtăşesc dorinţa”

De cealaltă parte, Adrian Mititelu a precizat că va continua separat procesele cu FRF şi a propus să cedeze majoritatea acţiunilor către municipalitate: „Sută la sută vom avea fotbal la Craiova. Suporterii şi doamna primar doresc să avem fotbal din vara aceasta şi le împărtăşesc dorinţa.

Nu vreau să fiu asemuit cu omul care se opune revenirii clubului în competiţii, sunt conştient că va dura procesul cu FRF şi banii se vor recupera foarte târziu. Mi-am dat seama că interesul clubului este să revină de anul acesta, indiferent ce se întâmplă la Parchet.

Nu ştiu în ce eşalon vom juca, pentru că eu nu ştiu dacă mai pot fi într-un fotbal condus de Dragomir şi de Sandu. Mă voi retrage din fruntea clubului şi îl voi deschide către cei care sunt legaţi de el, cedez majoritatea acţiunilor către municipiu, judeţ, o asociaţie a suporterilor şi una a fostelor glorii, chiar dacă am avut conflicte cu unii dintre foştii jucători.

“Primarul a promis că va construi un stadion de cinci stele, iar eu nu pot să-l dezamăgesc”

Cedez această parte din club fără datorii către stat şi fără pretenţii materiale. Va fi un consiliu de administraţie ultrademocrat şi transparent, să nu se mai considere că echipa este a familiei mele, aşa cum nefericit m-am exprimat eu la un moment dat.

O altă parte din club se va separa şi va purta în continuare procesele cu FRF. Singura condiţie pe care o pun este ca controlul clubului să nu aparţină nici unei persoane. Municipiul, judeţul, suporterii să participe cu câte doi membri, iar eu o să fiu un membru, poate astfel se vor termina mâncătoriile din Craiova.

Nu este nici o manevră de-a mea, trebuie să redăm clubul celor care îl iubesc şi din punct de vedere structural. Primarul a promis că va construi un stadion de cinci stele, iar eu nu pot să-l dezamăgesc, trebuie să am şi eu o deschidere, ca echipa să reintre în competiţie fără război, fără scandal, iar eu îmi voi purta în continuare lupta separat. Boavista Porto a câştigat 140 de milioane de euro pentru că a fost retrogradată, noi am fost excluşi, devalizaţi”, a fost discursul de atunci al lui Mititelu.

Mititelu şi Olguţa au ajuns “la cuţite” după câteva luni: “Mi-am dorit să facă Mititelu echipa, dar nu are bani”

Însă, colaborarea dintre şi Olguţa Vasilescu a durat doar câteva luni, iar în iunie 2013, edilul Craiovei a luat decizia de a înfiinţa un nou club în oraş: CS Universitatea Craiova, club pe care avea de gând să îl înscrie direct în liga secundă:

“Va fi o asociere între municipalitate, care va veni cu stadionul şi locul în Liga a II-a, Clubul Sportiv Universitatea Craiova, condus de Pavel Badea şi Corneliu Andrei Stroe, şi o societate a unui investitor puternic, care va fi prezentat în curând.

Acesta este suporter de mic al Ştiinţei şi va finanţa în primă faza clubul cu 1,5 milioane de euro, are deja 22 de jucători şi un antrenor, care, deşi nu este oltean, este unul de valoare.

“Mi-am dorit să facă Mititelu echipa, l-am susţinut un an, dar a dovedit că nu poate să înscrie clubul în competiţie, nu are nici bani şi nici posibilitatea efectivă. Îi înţeleg disperarea, dar Craiova nu mai poate sta fără fotbal încă un an, chiar dacă este cea mai grea decizie pe care o iau ca primar.

“Toată lumea mi-a spus că Mititelu nu poate relansa Universitatea Craiova, aşa că am decis să mă implic eu”

Am vorbit cu mulţi craioveni, cu mulţi suporteri, cu fostele glorii şi toată lumea mi-a spus că Mititelu nu poate relansa Universitatea Craiova, aşa că am decis să mă implic eu.

Cine se simte reprezentat de echipa oraşului, să o susţină, cine vrea echipa lui Mititelu, e liber să ţină cu ea. Acum o lună, Marius Tucă a venit cu o propunere de preluare a clubului lui Mititelu, dar acesta a refuzat, spunând că este echipa lui.

Însuşi Mititelu a recunoscut că nu poate înscrie echipa în campionat fiindcă are patru milioane datorii, alte şapte milioane la Piţurcă. După ruşinea dezafilierii, Craiova nu poate suferi o alta, înscrierea în Liga a IV-a, acolo unde poate Mititelu să joace. De fapt, nici nu cred că vrea să facă din nou echipă”, a fost reacţia Olguţei Vasilescu după izbucnirea conflictului cu Mititelu.

Mititelu: “Ce a făcut primarul e un atac de tip mafiot! Am fost dat afară fără nici o acoperire legală”

Imediat după anunţul primarului, una dintre primele decizii a fost ca Universitatea Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, să fie evacuată de pe stadionul “Ion Oblemenco”, sub supravegherea poliţiei.

Adrian Mititelu a luat foc: “Ce a făcut primarul e un atac de tip mafiot! Am fost dat afară fără nici o acoperire legală. Sandu Mircea a ajuns la vîrful PSD-ului şi mi-a dat lovitura fatală. Cineva de acolo i-a spus Olguţei Vasilescu să facă asta! E o acţiune politică a PSD-ului, e ordin de la Ponta.

Este o acţiune abuzivă. Eu eram în litigiu şi nu puteam fi evacuat. Eu am făcut atâtea pentru acest stadion. Voi continua să mă lupt pentru dreptate. Voi ajunge de jos, din liga a IV-a, şi voi redeveni puternic, chiar dacă va trebui să ajung în pribegie“, a reacţionat Mititelu.

CS U şi FC U s-au înscris în Liga 2 în vara anului 2013! Ambele meciuri directe s-au încheiat la egalitate, scor 0-0

În vara anului 2013, atât CS U Craiova, cât şi FC U Craiova s-au înscris în Liga 2, acolo unde au evoluat una împotriva celeilalte. Cele două meciuri directe s-au terminat cu scor alb, însă confruntarea din retur a fost tranşată de CS U la masa verde.

CS U Craiova a promovat în anul 2014 pe prima scenă, în timp ce FC U Craiova a falimentat. A urmat un lung război între cele două părţi pentru culori, palmares, fani şi cine este “adevărata Craiova”, război care durează şi astăzi.

Cele două rivale din Craiova vor juca primul meci direct după o pauză de 8 ani!

FC U Craiova a revenit în 2017, fiind înscrisă de Adrian Mititelu în Liga a IV-a. Gruparea a promovat în Liga III un an mai târziu, iar în anul 2020 a ajuns în liga secundă. Revenirea pe prima scenă a avut loc în această vară, FC U reuşind să încheie pe primul loc în campionat.

Rivalitatea dintre cele două formaţii rămâne la cote maxime. CS U Craiova, care între timp şi-a câştigat în instanţă dreptul de a folosi numele Universitatea Craiova, şi FC U Craiova se vor întâlni pentru prima dată după 8 ani, duminică, de la ora 21:00.