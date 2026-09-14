Cum a pierdut Andrei Cordea 180.000 de euro dintr-un foc la CFR Cluj! Adevărul despre transferul ratat la Universitatea Craiova. Exclusiv

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Andrei Cordea este unul dintre cei mai valoroşi jucători rămaşi în lotul celor de la CFR Cluj. Fotbalistul a rămas şi la greu, când echipa a intrat în insolvenţă, chiar dacă asta înseamnă că va pierde o sumă uriaşă de bani. Mai mult decât atât, a ratat un transfer la Universitatea Craiova în ultima zi de mercato.

Cum a ratat Cordea transferul la Universitatea Craiova: „Am renunţat la comision doar ca să se facă”

Impresarul lui Andrei Cordea este fostul internaţional român Alin Toşca. Agentul a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum a ratat fotbalistul transferul la Universitatea Craiova în ultima zi de mercato:

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„Cu Cordea a fost foarte simplu. Interesul celor de la Craiova a fost foarte clar. Am vorbit cu oamenii din conducere, am vorbit cu cei de la CFR Cluj. În ultima zi de mercato, după meciul cu U Cluj am avut discuţia finală. Nu s-a ajuns la cifrele cerute de către noi şi atunci s-a terminat totul.

Nu a fost ceva special, ceva complicat. Pentru mine neplăcute au fost unele declaraţii. , nu avea toate informaţiile (n.r. – a spus că transferul a căzut din cauza comisionului cerut de agent). L-am sunat a doua zi dimineaţa. La ora 23:00 am zis că nu vreau niciun comision. Andrei Cordea a cerut bani la semnătură, el trebuia să recupereze şi banii pierduţi de la CFR Cluj.

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Andrei este ca şi familia mea şi era ultimul jucător la care mă gândeam să fac ceva rău. Am renunţat la comision, ceva mic, ceva normal (n.r. – în jur de 20.000 -30.000 de euro). Da, cam aceea era suma. În ultima discuţie am renunţat la comision doar să se facă transferul. Am ajutat mulţi jucători vara asta. După un deal de 13.000.000 de dolari, mi-am permis să renunţ”, a spus Alin Toşca la FANATIK SUPERLIGA.

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Cordea a pierdut 180.000 de euro dintr-un foc la CFR Cluj!

l-a făcut pe Andrei Cordea să piardă 180.000 de euro: 100.000 de euro de la semnătură plus salariul pe patru luni. Agentul a spus că fotbalistul a renunţat la aceşti bani care vor fi greu de recuperat la masa credală, dar speră să îi poată recupera printr-un transfer la o nouă echipă, în iarnă:

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„Şi-a dorit să meargă la Craiova pentru că îşi doreşte foarte mult să ajute clubul CFR Cluj. A zis domnul Varga la un moment dat, am avut foaie pentru recuperarea banilor respectivi şi am renunţat la ea doar pentru a ajuta clubul CFR

Andrei s-a ataşat foarte mult. A avut reuşite, dar şi cu colectivul. Au creat o familie şi a avut mereu o durere în suflet când venea o ofertă. El mereu a pus CFR Cluj în faţă. Cei de acolo ştiu foarte bine acest lucru şi chiar îl apreciază.

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Este profesionist, un băiat foarte educat şi demonstrează asta în fiecare zi. Când va veni momentul, va pleca. Sunt bani mulţi pe care i-a pierdut. Vine din poziţia în care a fost în Arabia Saudită, a câştigat nişte bani acolo şi are o lejeritate în a lua deciziile.

Au fost ţări în care el nu era fericit să meargă. Avea ofertă şi de un milion de euro salariu. A avut din China în iarnă, a avut Rusia, Israel. În Emirate nu ne-am înţeles la suma de transfer. Cu suma rămasă, ne-am înscris la masa credală. Probabil va lua un procent foarte mic. Ne dorim ca el la iarnă să aibă o echipă care să îi acopere pierderile„, a spus Toşca la FANATIK SUPERLIGA.