Cum a pierdut, de fapt, Rapid campionatul în ultima etapă. Adevărul despre meciul de la Craiova, din 1998

ADVERTISEMENT

Un fin cunoscător al tuturor „dedesubturilor” fotbalului românesc al ultimelor decenii, Florin Gătejan, a dat cărțile pe față, la FANATIK, despre despre modul în care a pierdut Rapid campionatul în sezonul 1997 – 1998. Ce s-a întâmplat, de fapt, în meciul giuleștenilor contra celor de la Universitatea Craiova.

Florin Gătejeanu, cunoscut ca „Gătejan”, este unul dintre cei mai cunoscuți avocați sportivi. De-a lungul anilor, acesta a făcut parte din Comisiile FRF și LPF, asta în perioada în care cele două foruri erau conduse de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir. În tinerețea sa, el a fost și junior la Rapid și la Sportul Studențesc.

ADVERTISEMENT

Invitat special în emisiunea FANATIK Rapid, cel numit și „Pațanu”, a făcut o serie de dezvăluiri uluitoare legate de un episod dramatic din prima divizie. E vorba de finalul incredibil de campionat din sezonul 1997 – 1998, atunci când Rapid și Steaua se luptau pentru titlu. Înainte de ultima rundă, giuleștenii plecau cu prima șansă. Elevii lui Mircea Lucescu depindeau numai de ei pentru a câștiga trofeul de campioni în Divizia A. Condiția era una simplă: victorie la Craiova.

Din păcate pentru alb-vișinii, titlul nu avea să vină. Asta pentru că oltenii, . Egalul din Bănie, coroborat cu victoria lejeră a Stelei, scor 5-2 cu Gloria Bistrița, a păstrat titlul în Ghencea. Florin Gătejeanu, care a fost observator tocmai la acel Steaua – Gloria, vine cu detalii de culise incredibile despre cele întâmplate pe 2 mai 1998.

ADVERTISEMENT

„Pațanu” dezvăluie faptul că, la un moment dat, a fost sunat de George Copos. Disperat, patronul din Giulești i-a cerut observatorului aflat pe Ghencea, un mare rapidist, să vorbească cu cei de la Gloria Bistrița să forțeze un egal pe Ghencea. Motivul: „S-a sucit Craiova”. Cu alte cuvinte, oltenii jucau pe bune, iar titlul era în pericol.

ADVERTISEMENT

„Eram observator la Steaua cu Bistrița, pe Ghencea. Noi, Rapidul, jucam la Craiova. Ne trebuia victoria ca să fim campioni, iar Craiova să se ducă în Cupă. Nea Jean (Pădureanu), Gigi (Becali), Giovanni (Becali) m-au chemat în lojă, la protocol. Eu am stat liniștit cu nea Jean, care a fost o perioadă la noi la Rapid”, povestește „Pațanu”.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, în timpul meciului din Capitală, Gătejan a fost sunat de patronul Rapidului. „Mă sună Copos. Ce voia: zice să mă duc la cabine, să-i rog pe ăștia (n.r. Gloria Bistrița) să bage autobaza, că poate fac un meci nul, că s-a sucit Craiova. Eu i-am zis toată săptămâna: ‘Du-te cu omul tău, eu nu mă bag, nu știu nimic!’. Jean fugea când a auzit: ‘Du-te, vorbește cu antrenorul și ăștia, treaba voastră”, mai spune Gătejan.

Ce s-a întâmplat în meciul Steaua – Gloria Bistrița din 1998: „Am aranjat ca vârful nostru să dea două goluri”

, obținând un 2-2 insuficient pentru trofeul de campioană, pe Ghencea lucrurile erau clare și în favoarea roș-albaștrilor. Dănciulescu (5′, 37′), Cătălin Munteanu (41′), Ciocoiu (62′) și Luca (77′) marcau pentru elevii lui Mihai Stoichiță. Pentru oaspeți a marcat o dublă Vasile Oană.

ADVERTISEMENT

Același Florin Gătejeanu spune, în emisiunea FANATIK Rapid, faptul că la meciul de pe 2 mai din Ghencea ar fi existat deja o înțelegere între bucureșteni și rivalii din Ardeal. „Cei de la Gloria mi-au spus: ‘Am impresia că și ăștia (n.r. jucătorii Bistriței și cei ai Stelei) au aranjat între ei. Avem noi un vârf, Oancea (n.r. Oană), pe care vrem să-l vindem afară. Am aranjat cu Steaua să bată la diferență și să dea ăsta vreo două goluri. Să ne bată, dar să dea și ăsta goluri. Și așa s-a întâmplat”, mai povestește „Pațanu”. În 1998, Vasile Oană se transfera de la Gloria la Ankaragucu (Turcia).

În urma celor două rezultate, Steaua a reușit să pună mâna pe cel de-al 20-lea titlu din istorie la acea dată. Dincolo, la Craiova, istoria va reține un meci cu un deznodământ greu de explicat. Deși oltenii ar fi jucat în cupele europene dacă echipa lui Lucescu lua titlul, meciul s-a încheiat cu o remiză, 2-2 (Ganea 18′, 26′ / Lupu 41′, Șumudică 87′).

În același sezon, oltenii au disputat finala Cupei României, tocmai împotriva Rapidului. Au pierdut cu 0-1. De notat că, în cazul în care alb-vișiniii luau titlul, Craiova mergea automat în Cupa Cupelor, indiferent de rezultatul din ultimul act al Cupei, disputat pe „Lia Manoliu”, pe 6 mai 1998.