Cum a pierdut Drake 1.000.000 de dolari în doar 69 de secunde! Ce pariu nebun a pus pe lupta lui Conor McGregor

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Conor McGregor (37 de ani) a revenit în ring după 5 ani de pauză, însă lupta sa cu Max Holloway nu a decurs așa cum s-ar fi așteptat. Deși s-a arătat încrezător înaintea luptei, irlandezul a pierdut prin TKO după doar 69 de secunde. Acest meci l-a făcut pe Drake să piardă nu mai puțin de 1 milion de dolari.

Cum a pierdut Drake 1.000.000 de dolari în doar 69 de secunde

Celebrul rapper american Drake este După ce a plasat bilete pe cele mai tari evenimente ale anului, el a plasat un pariu de 1 milion de dolari pentru victoria lui Conor McGregor în revenirea sa împotriva lui Max Holloway.

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Irlandezul avea o cotă destul de tentantă, de 2.80, iar Drake aproape că și-ar fi triplat câștigul în cazul unei victorii. Din păcate pentru el, Conor McGregor a pierdut prin TKO după doar 69 de secunde, iar banii săi au fost irosiți în puțin mai mult de un minut, conform britanicilor de la Daily Mail.

Ce s-a întâmplat cu Conor McGregor la revenirea sa în ringul UFC

Lupta dintre Conor McGregor și Max Holloway era așteptată de toți fanii sportului de contact, mai ales că aceasta reprezenta revenirea irlandezului după o pauză uriașă. Fostul dublu campion în UFC a început curajos și a încercat o lovitură spectaculoasă cu piciorul din săritură, însă căzătura i-a afectat genunchiul drept.

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Accidentat, McGregor nu s-a mai putut mișca foarte bine în ring, iar Holloway a profitat cu vârf și îndesat de acest lucru. Luptătorul american l-a prins pe McGregor într-o serie de lovituri, iar arbitrul s-a văzut nevoit să oprească meciul, declarându-l pe american victorios prin TKO. Din păcate, viitorul sportivului irlandez în UFC este din nou incert, după ce s-a accidentat la același genunchi la care a mai avut probleme.