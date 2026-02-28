Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm

ADVERTISEMENT

Primul lider mondial ATP, Ilie Năstase, a povestit cum a pierdut milioane de dolari. Ajuns la 79 de ani, sportivul a scos la iveală oferta căreia i-a dat cu piciorul în perioada în care era un nume greu în tenisul internațional.

Ce hotărâre l-a făcut pe Ilie Năstase să refuze milioane de dolari

Ilie Năstase este un fost jucător de tenis controversat, dar cu câștiguri uriașe. De-a lungul carierei sale s-a zvonit de multe ori că a vândut meciuri, unul dintre acestea fiind cel din Cupa Davis, cu Stan Smith, desfășurat la București.

ADVERTISEMENT

Adevărul este cu totul altul. Fostul sportiv a discutat pe larg despre aceste presupuneri, după ce . A subliniat că nu și-a trădat niciodată țara și că a fost mereu corect pe teren. În schimb, a primit o oportunitate unică din partea americanilor.

La doar 23 de ani i s-a propus să renunțe la România și să reprezinte Statele Unite ale Americii. Cunoscutul afacerist nu a stat deloc pe gânduri și a oferit un răspuns instant. Din păcate, a pierdut milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

„Am avut ofertă în 1969, la primul meci, și acum regret treaba aia. La 23 de ani, am făcut finala cu Statele Unite, la Cleveland, unde erau mai mulți români decât americani. Și înainte de meci a venit președintele Federației lor.

ADVERTISEMENT

Mi-a spus: «Ilie, uite, dacă vrei, îți propun ceva. Dacă vrei de la anul să joci pentru noi și îți dăm câteva milioane». Copil, 23 de ani aveam. M-am gândit ce să-i spun nebunului ăluia.

Și doar atât i-am spus: «Dumneavoastră sunteți american. Eu sunt român, e singurul popor cu care pot să mă identific». A rămas blocat ăla că un copil de 23 de ani a refuzat niște milioane.

ADVERTISEMENT

M-am gândit, să fac, să nu fac, în spate. Eram aproape să fac treaba asta”, a explicat Ilie Năstase, în , moderat de Mihai Morar, unde a făcut mai multe dezvăluiri surprinzătoare.

Ilie Năstase: ”Mă doare treaba asta”

Întrebat dacă a dat deznodământul pe loc, Ilie Năstase a răspuns afirmativ. E conștient că existența sa ar fi fost cu totul diferită dacă ar fi acceptat oferta americanilor. Regretă decizia luată pentru că ar fi ajutat familia și apropiații.

Fostul jucător de tenis a mai transmis că cele 2 milioane pe care le-ar fi încasat la acea vreme ar fi valorat în prezent mult mai mult. Mai exact, este vorba de aproximativ 20 de milioane de dolari, susține fostul sportiv român.

„Îmi pare rău de treburile astea, că mă acuză că am vândut meciuri, mă doare treaba asta, că tu dacă aveai două milioane în ’69 erai boier. Ajutam și familia, și prieteni, și pe cine puteam cu două milioane”, a mai spus vedeta.

Ilie Năstase regretă și alte lucruri, însă se mândrește cu copiii săi. Are cinci urmași, fiica din mariajul cu Amalia Teodorescu dorind să dea lovitura la Paris. strâns legată de cariera tatălui său.