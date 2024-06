Cum a pierdut Rapidul finala Cupei României împotriva Petrolului: „Este singurul meu regret! Cea mai urâtă amintire”

Leontin Toader (59 de ani) și-a adus aminte cu tristețe de finala Cupei României din 1995. Atunci, Rapid a pierdut trofeul în fața Petrolului, după executarea loviturilor de departajare.

Cum a pierdut Rapidul finala Cupei României împotriva Petrolului: „Am fost neinspirat, n-am apărat nicio minge”

a fost , emisiune care se vede live pe , în fiecare marți, de la ora 13:30. Fostul goalkeeper a rememorat cu tristețe finala pe care Rapid a pierdut-o în fața Petrolului în 1995.

Meciul s-a jucat pe 21 iunie 1995, pe fostul stadion „Lia Manoliu” din București. Cu aproximativ 30.000 de oameni în tribune, scorul de 0-0 s-a menținut până în minutul 82, când tabela a fost deblocată de Andreicuț.

Avantajul „lupilor galbeni” a rezistat doar cinci minute, pentru că Iulian Chiriță a făcut 1-1 și a trimis meciul în prelungiri. Finala s-a decis însă la penalty-uri, acolo unde singurul care a ratat a fost rapidistul Frunză.

„Ăsta e singurul meu regret că în 11 ani nu am obținut nicio performanță notabilă. Lumea te știe cu ce câștigi. Soarta nu a vrut. Poate neinspirația de la penalty-uri. E cea ma urâtă amintire a mea. Nu ai cum să o uiți.

(n.r. – a fost ceva necurat atunci?) Nu. N-aveai cum. Cred că am intrat pe vârfuri, cred că am zis că e un adversar mai ușor. În Giulești era deja sărbătoare. Trecusem de Steaua, bătusem 4-1 și am zis că e gata.

Apoi replica celor de la Petrolul. Nu că au fost ei mai buni, dar nu am avut noi când să mai dăm. A venit loteria de la penalty-uri. Am fost neinspirat, n-am apărat nicio minge. Duckadam a apărat patru și a rămas cunoscut pe viață. Dacă apăram și eu una și câștigam Cupa, eram altfel ca imagine.

(n.r. – câte penaltyuri ai apărat, mai știi?) Nu. Știu doar că am apărat două în campionat. Într-un meci cu Farul. S-a repetat și a bătut tot jos în dreapta mea”, a declarat Leo Toader, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”.

Leontin Toader a jucat timp de 11 sezoane la Rapid, între 1984 și 1995, iar singura sa performanță notabilă este promovarea de la finalul sezonului 1989-1990. Deși a pierdut finala din 1995, Rapid este a doua cea mai decorată echipă a României în Cupă, 13 trofee, la egalitate cu Dinamo, cu zece mai puține decât FCSB.

