Cum a pierdut Vica Blochina zeci de mii de euro într-un singur an: ”Era o perioadă când trăiam pe caiet”

Cum a pierdut fosta Faimoasă de la Survivor România într-un singur an. Vedeta de la Pro TV a subliniat că a avut o perioadă când a trăit pe caiet pentru că este o persoană extrem de risipitoare.

Cum a risipit Vica Blochina o sumă uriașă în numai câteva luni. Fosta balerină a trăit foarte greu din punct de vedere financiar

Vica Blochina a risipit o sumă uriașă în numai câteva luni. Fosta balerină a trăit foarte greu din punct de vedere financiar, într-o perioadă neavând bani deloc în portofel. Din păcate, este o persoană care cheltuie foarte mult.

În plus, fosta amantă a lui Victor Pițurcă susține că, deși are afaceri, contracte de imagine și emisiune pe Youtube, în ultimul an a început să câștige mai puțin. Blondina are magazine online cu lenjerii și costume de baie.

„Sunt o persoană foarte risipitoare. Nu trăiesc pe caiet. Era o perioadă când trăiam pe caiet. Nu stau banii la mine. Trebuie să cheltui neapărat… Am linia mea de haine. Vindem haine în Cipru și în Mykonos.

Anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. Dacă acum doi ani făceam între 20.000 și 40.000 de euro pe lună din afacerea mea online, anul trecut am avut momente când făceam 2.000 – 3.000 de euro pe lună și a fost foarte greu.

Eu vorbesc despre viața mea, stai puțin! Ești nebun? Cu 3.000 de euro ce să fac? Gaz și lumină, 1.000 de euro. Aveam leasing la mașină 80 de milioane (8.000 de lei). Am dat-o, slavă Domnului, că nu mai puteam. Am scăpat de ea.

Eu am fete care fac-mi fac curat în casă. Le dau 250 de lei pe zi. Una dintre ele are pensia 1.500 de lei și am întrebat-o cum trăiește. Mi-a spus că face o ciorbă și mănâncă zile la rând din ea”, a dezvăluit Vica Blochina, în , moderat de Viorel Grigoroiu.

Vica Blochina, despre pierderea banilor

Vica Blochina a vorbit de multe ori despre problemele financiare cu care s-a confruntat până la această vârstă. Fosta concurentă de la Survivor România a fost obișnuită întotdeauna cu bani mulți și i-a fost greu când a pierdut sume uriașe.

A căzut, dar s-a ridicat cu ajutorul prietenilor și a sfaturilor primite de la aceștia. a pierdut foarte multe lucruri când a realizat că afacerea nu merge așa cum și-ar fi dorit, dar a realizat că nu totul se rezumă la partea financiară, ci la capacitatea de a-i produce iar.