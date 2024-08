Cum a plecat Cătălin Măruță din televiziunea care l-a făcut celebru. „Când mă uitam la alte posturi, vedeam altceva”

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai de succes prezentatori de divertisment din țară, dar înainte de a ajunge la Protv el a lucrat la TVR 2 o bună perioadă. Aici și-a făcut debutul pe micile ecrane și tot aici a dobândit faima la nivel național.

Cătălin Măruță, detalii despre ”Tonomatul DP2”

Soțul Andrei își aduce aminte cu plăcere de anul 1999, atunci când a apărut pentru prima dată pe sticlă. La un moment dat, s-a întors la postul care l-a consacrat, fiind invitat într-o emisiune a uneia dintre cele mai longevive moderatoare a TVR-ului, Iuliana Tudor.

Cătălin Măruțea pășea destul de sceptic în televiziune, fără să știe ce succes avea să-l aștepte. Părinții nu voiau pentru el o carieră în jurnalism, ci în domeniul justiției. Cătălin Măruță avea plete și era și student la Facultatea de Drept când prezenta ”Tonomatul DP2”.

În urma unor probe, realizatorul a intrat în echipa TVR și i s-au dat pe mână diferite emisiuni în care discuta cu persoane care visau să ajungă celebrități. Cătălin Măruță a cunoscut succesul abia când a inițiat ”Tonomatul DP2”. Din 2002 până în 2005 el a prezentat formatul.

. Aici viața profesională a căpătat o turnură totală, bucurându-se de un succes și mai mare. Deși a avut anumite dubii față de proiectul ”Happy Hour”, așa cum se numea inițial ”La Măruță”, balanța s-a înclinat în favoarea sa.

”M-am simțit aici ca acasă, sunt oameni pe care îi simt ca pe familia mea. Mă uitam însă și la celelalte televiziuni. Iar atunci când mă uitam la Pro TV vedeam altceva. Îmi plăcea îndrăzneala, curajul, nebunia, care nu se regăseau la TVR.

Am avut emoții, nu știam dacă voi reuși să fac ceva la Pro TV, dar mă gândeam că dacă nu va merge, mă voi întoarce la avocatură. Și iată că acum și la Pro TV am zece ani. Am două familii acum, familia TVR și familia ProTV”, a declarat Cătălin Măruță, în 2016, în cadrul emisiunii Generațiile TVR, moderată de Iuliana Tudor, potrivit

Cătălin Măruță, scandal legat de Fuego și Irina Loghin la TVR 2

De altfel, în pofida succesului de care se bucura la TVR 2, . După ce a declarat în emisiunea sa că Fuego și Irina Loghin ar fi vândut postere cu autografe pentru suma de 10.000 de lei, a fost amenințat cu tribunalul de către fratele marii artiste.

Cătălin Măruță a fost acuzat că nu a verificat informația din mai multe surse, dar el și-a susținut afirmația prin a preciza că mai multe persoane ar fi achiziționat posterele respective cu suma colosală. Câțiva ani mai târziu, securea războiului a fost încheiată în instanță.