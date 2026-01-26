Cum a preluat primăria lui Negoiță una dintre cele mai cunoscute piețe din Capitală. Contractele de închiriere, acordate fără licitație

ADVERTISEMENT

Primăria Sectorului 3 a reușit să preia piața Titan II, cunoscută drept Piața Miniș, după o luptă în instanță care a durat ani buni cu firma care a renovat această piață și avea un contract pe cincizeci de ani pentru administrarea ei. Odată devenit administratorul pieței, primăria condusă de Robert Negoiță a început să închirieze tarabele și spațiile comerciale fără nicio licitație, potrivit unui recent raport al Curții de Conturi.

Cum a preluat Primăria Sectorului 3 Piața Miniș

În anul 1998, Primăria Sectorului 3 a semnat un contract cu societatea comercială Roli Trans SRL pentru „construcția, modernizarea și exploatarea” Pieței Miniș din cartierul Titan. Prin acest contract, firma în cauză obținea dreptul să exploateze această piață agroalimentară pentru o perioadă de 49 de ani.

ADVERTISEMENT

În anul 1998, primar la Sectorul 3 era liberalul Sorin Paliga, profesor la Universitatea București și autor a mai multor lucrări în domeniul lingvisticii, care în anul 2002 avea să fie cercetat pentru abuz în serviciu. Anul 1998 era anul în care acesta obținea titlul de doctor cu o lucrare despre influențele romane asupra limbilor slave din sud.

Astăzi, primar la Sectorul 3 este Robert Negoiță, aflat la al patrulea mandat consecutiv, după ce a fost ales la alegerile din 2012. În anul 2015, la 17 ani după semnarea contractului cu firma Roli Trans SRL, Primăria Sectorului 3 se adresează instanței de contencios administrativ și fiscal rezilierea contractului privind construcția și exploatarea Pieței Titan II (Miniș). În plus, primăria cerea instanței să oblige firma Roli Trans să evacueze și să predea piața către primărie.

ADVERTISEMENT

Primăria și-a motivat cererea susținând că firma Roli Trans nu a respectat clauzele contractului din 1998, în sensul că a desfășurat activități care nu au fost specifice piețelor agroalimentare.

ADVERTISEMENT

De la judecată la evacuarea Pieței Miniș

Un an mai târziu, instanța de fond se pronunță dând dreptate Primăriei Sectorului 3 și obligă societatea Roli Trans să evacueze și să predea Piața Miniș. Pentru o decizie definitivă aveau să mai treacă însă încă trei ani, instanța de apel pronunțându-se abia în iulie 2021.

Cum în 30 de zile de la pronunțarea deciziei definitive firma încă nu părăsise piața, primăria s-a adresa unui birou executoriu pentru a începe executarea silită a firmei. . Potrivit unui raport recent al Curții de Conturi care detaliază acest caz, a rezultat în urma discuțiilor purtate cu funcționarii din primăriei, că aceștia din urmă și-au început demersurile pentru preluarea pieței încă din luna următoare: fiind emise somații, procese-verbale pentru predarea silită sau deplasări frecvente la sediul pieței.

ADVERTISEMENT

În ciuda acestor demersuri, se pare că evacuarea și predarea pieței s-a finalizat abia în luna iulie 2024, data la care „s-a întocmit Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de predare silită a bunului imobil, prin care s-au identificat şi predat spațiile și chioşcurile ocupate de comercianții ce au fost identificați, ce au prezentat contracte de închiriere cu debitoarea Roli Trans SRL”, după cum precizează documentul citat.

Discuțiile au continuat până la finalul lunii octombrie în ceea ce privește executarea silită a construcției Hotel-Restaurant. Aici, firma în cauză nu a putut demonta hota profesionistă din bucătăria restaurantului pe motiv că ar fi afectat starea construcției. Totuși, la finalul lunii, primăria avea să intre în posesia clădirii ce găzduia un hotel și un restaurant. „Imobilul construcţie Hotel a fost eliberat în bună stare, iar cheile au fost predate reprezentanților creditoarei”, mai arată raportul Curții.

Primăria închiriază spațiile fără licitație

Curtea de Conturi precizează că legea stabilește clar că închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărârea . Niciuna dintre aceste prevederi legale nu a fost respectată de către Primăria Sectorului 3.

„Din verificarea modului de închiriere a spațiilor din locația Piață agroalimentară Titan II (Miniş), în timpul misiunii de audit de conformitate, entitatea verificată a prezentat echipei de audit documente din care rezultă că nu au fost respectate prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în sensul că nu a fost emisă o hotărâre a Consiliului Local Sector 3 şi închirierea spațiilor nu s-a realizat pe bază de licitație”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Potrivit documentului citat, Primăria Sectorului 3 a încercat să ascundă această încălcare a legii prin schimbarea termenilor. Concret, Direcția Piețe din cadrul primăriei a încheiat cu vechii comercianți „acorduri de folosință” pentru spațiile comerciale din cadrul Pieței Miniș, asta „deși conținutul acestora era corespunzător contractelor de închiriere spații comerciale”.

Auditorii Curții de Conturi subliniază deși legea vorbește de împrumuturi de folosință, acestea sunt contracte cu titlu gratuit, însă în acest caz nu este vorba de folosință gratuită, ci de închiriere. Asta pentru că Direcția Piețe a încheiat contracte cu diverse persoane juridice păstrând aceleași tarife practicate de Roli Trans SRL. Altfel spus, deși primăria trebuia să treacă prin consiliul local o decizie privind închirierea spațiilor comerciale și să organizeze licitații, a ales să încheie contracte de închiriere, redenumindu-le însă „acorduri de folosință”, încasând lunar chiriile prevăzute în aceste acorduri.

Ce sume sunt în joc la Piața Miniș

Potrivit documentului citat, contractele de închiriere pentru spațiile comerciale din Piața Miniș au fost încheiate „până la data elaborării modalităților de gestiune a pieței agroalimentare Titan II (Miniş)”, însă notează că la data controlului (jumătatea anului 2025) acestea nu erau încă stabilite. Mai mult, nu exista încă niciun demers pentru reglementarea și organizarea licitațiilor spre închirierea acestor spații comerciale.

„Direcția Piețe din cadrul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti recunoaște faptul că, până în prezent, nu au fost reglementate normele şi metodologia privind organizarea licitațiilor pentru spațiile comerciale din Piața Agroalimentară Titan II (Miniş) de către Consiliul Local al Sectorului 3”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.

Altfel spus, Primăria Sectorului 3 a preluat pur și simplu afacerea administrată de Roli Trans SRL la Piața Miniș și, cel puțin, timp de mai bine de un an, a ignorat demersurile pentru a intra în legalitate.

Care sunt sumele care sunt în joc în acest caz? Raportul Curții de Conturi nu menționează aceste sume, însă evoluția încasărilor raportate de către societatea Roli Trans ne poate oferi indicii. Astăzi, societatea Roli Trans, care este în fapt o firmă de transport rutier de mărfuri înființată în 1992, este în insolvență după doi ani de pierderi totale de 700.000 lei. Spre exemplu, în 2024, pierderile raportate au fost de 250.000 lei.

Totuși, între anii 2008 (primul an pentru care avem date) și anul 2015, anul în care primăria cere anularea contractului, cifra de afaceri a societății a variat între 10,6 și 13,9 milioane lei. După o ușoară scădere în primi ani ai pandemiei, veniturile firmei au revenit la peste zece milioane de lei odată cu 2021, ajungând la 11 milioane în 2022. În anul 2024, anul în care s-a încheiat evacuarea și predarea construcțiilor din Piața Miniș, cifra de afaceri a societății a ajuns la 1,9 milioane lei. Vorbim de o scădere de 9 milioane lei în doi ani, 2023 și 2024, care a coincis cu eliberarea acestor spații comerciale.