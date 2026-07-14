Cum a prezis AI-ul rezultatele la 100 de meciuri de la CM 2026 şi gluma de pe Tiktok: ce îi spune Messi lui Yamal despre Franţa lui Mbappe

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Pe 5 iunie, înainte de startul CM, și două verdicte. O lună mai târziu, cu 100 de meciuri jucate și semifinalele stabilite, am aplicat aceleași reguli de punctaj asupra noastră. Vestea bună: modelul a bătut „moneda” detașat și a punctat mai bine decât la orice test pe trecut. Vestea proastă: piața pe care o contraziceam a nimerit careul de ași perfect, iar Brazilia — favorita noastră numărul 3 — a ieșit în optimi.

Ce a prezis AI şi ce s-a întâmplat la CM 2026

CARNETUL DE NOTE · 100 DE MECIURI JUCATE CE AM NIMERIT RPS 0,148 cel mai bun scor al modelului, vs 0,238 „moneda” CE AM RATAT Brazilia favorita noastră nr. 3 (10,5%) — eliminată în optimi

Modelul a fost reantrenat exclusiv cu meciuri de dinainte de 11 iunie 2026. Nu a văzut niciun meci din turneu.

Cel mai ușor articol de scris acum ar fi fost unul de laudă. Am dat-o pe Argentina favorită, împotriva pieței, iar . Titlu gata, palme pe umăr, mai vedem noi. Problema e că un asemenea articol ar anula exact lucrul pe care îl susțineam în iunie: că diferența dintre o prognoză serioasă și o ghicitoare cu lustru de tehnologie stă în disponibilitatea de a-ți nota greșelile cu aceleași reguli cu care îți notezi reușitele. Așa că am făcut asta. Iar nota are două cifre foarte diferite.

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Regula pe care ne-am impus-o: fără să tragem cu ochiul

Există o capcană tehnică aici, iar ea e suficient de subtilă încât merită explicată. Baza noastră de date se actualizează singură. Astăzi, ea conține și cele 100 de meciuri jucate deja la Mondial. Dacă am fi rulat pur și simplu din nou programul de prognoză, modelul s-ar fi antrenat pe chiar turneul pe care trebuia să-l prezică — și ar fi ieșit miraculos de precis. E cea mai comodă formă de fraudă statistică și, de obicei, e făcută din neatenție, nu din rea-voință.

Ca să evităm asta, am folosit exact disciplina construită pentru testele pe trecut: modelul a fost reantrenat doar cu meciuri jucate strict înainte de 11 iunie 2026, ziua primului meci. 49.405 de partide internaționale, niciuna din turneu. Abia apoi l-am pus să „prezică” cele 100 de meciuri care s-au jucat, unul câte unul, și le-am notat cu aceleași reguli de punctaj folosite pentru Mondialele din 2014, 2018 și 2022. Un efect secundar util: reconstrucția a reprodus aproape identic cifrele publicate în iunie — Argentina 20,6% față de 20,0% publicat, Brazilia 10,5% față de 10,5%. Ceea ce înseamnă că afirmația din primul articol, „program propriu, deschis și reproductibil”, rezistă la verificare. Nu e puțin lucru: majoritatea prognozelor din presă nu pot fi refăcute nici de autorii lor.

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Primul scor: la 100 de meciuri, modelul chiar a știut ce face

Regula de punctaj se numește RPS și măsoară cât de aproape a fost probabilitatea prezisă de ce s-a întâmplat efectiv. Mai mic înseamnă mai bun. Reperul e „moneda” — varianta naivă care dă tuturor echipelor șanse egale. Scorul modelului nostru la Mondialele testate și la cel real. La 2026, 0,148 față de 0,238 „moneda” — cea mai mare distanță de până acum. Modelul a obținut 0,148, față de 0,238 cât ia moneda. E cu aproape 38% mai bun decât hazardul și, în cifre absolute, cel mai bun scor pe care l-a scos vreodată — mai bun decât la testele pe 2014 (0,203), 2018 (0,198) sau 2022 (0,213). Toate cele trei submodele au bătut moneda pe toate metricile.

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Și acum partea pe care un articol necinstit ar sări-o. O bună parte din acest salt nu ne aparține. Formatul cu 48 de echipe a adus în grupe multe meciuri profund dezechilibrate — Spania cu Capul Verde, Argentina cu Iordania — care sunt ușor de prezis pentru orice model decent. Meciurile ușoare trag media în jos mecanic. Comparația directă cu 2014 sau 2018, turnee cu 32 de echipe, e deci nedreaptă în favoarea noastră. Ce rămâne solid e comparația din interiorul aceluiași turneu: împotriva monedei, pe aceleași 100 de meciuri, modelul a câștigat clar.

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Al doilea scor: aici ne-a bătut piața

Întrebarea care vinde ziare nu e „ce RPS ai luat”, ci „cine câștigă”. Iar acolo verdictul e mai puțin măgulitor.

Câte dintre primele patru favorite ale fiecărei metode au ajuns efectiv în semifinale. Piața și Opta: patru din patru. Noi și juriul de patru AI: trei din patru.

Semifinalistele sunt Franța, Spania, Anglia și Argentina. Exact primele patru din cotele caselor de pariuri. Exact primele patru ale supercomputerului Opta. Metodele pe care le contraziceam au descris turneul perfect, iar asta trebuie spus fără menajamente.

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Noi am avut trei din patru. Toate cele patru semifinaliste se aflau în primele cinci ale modelului nostru — dar pe locul 3 stătea Brazilia, iar Brazilia a plecat acasă din optimi.

Echipă Prognoza noastră (3 iun.) Șansă de semifinală Unde a ajuns Argentina 20,0% 44,6% Semifinale Spania 16,6% 37,2% Semifinale Brazilia 10,5% 31,7% Optimi Franța 10,0% 30,4% Semifinale Anglia 7,3% 28,0% Semifinale Portugalia 5,8% 22,8% Optimi Columbia 5,5% 22,2% Optimi Germania 4,0% 19,5% Șaisprezecimi

Primele opt echipe după șansa de semifinală acordată de modelul nostru, comparate cu realitatea. Patru din cele cinci de sus au ajuns în semifinale. Intrusul e pe locul 3.

Brazilia: anatomia unei greșeli

Ce șansă de semifinală le-am dat înainte de turneu și unde au ajuns de fapt. Albastru: au ajuns. Portocaliu: eliminate mai devreme.

Pe 5 iulie, Brazilia a pierdut 1–2 cu Norvegia, în optimi. Erling Haaland a marcat în minutele 79 și 90; Neymar a redus din penalty în prelungiri, prea târziu. Norvegia, aflată la primul Mondial după 1998, mergea spre primul sfert de finală din istoria ei.

De ce am supraevaluat-o pe Brazilia? Pentru că modelul nostru se hrănește, prin construcție, cu istorie: un punctaj de forță de tip Elo adunat din decenii de rezultate, plus valoarea de piață a lotului. Ambele o avantajează pe Brazilia — un palmares imens și jucători scumpi. Ce nu vede modelul e forma recentă a unei echipe aflate în reconstrucție. Piața, care digeră zilnic zvonuri, accidentări și meciuri de pregătire, o vedea. Noi am construit anume un model care nu se uită la cote, tocmai ca să fie independent — iar prețul independenței a fost, aici, o favorită moartă în optimi.

O precizare de corectitudine statistică: eșecul Braziliei nu „strică” modelul. I-am dat 31,7% șanse să prindă semifinalele, ceea ce înseamnă că, după propriile noastre cifre, ne așteptam ca în aproape 7 cazuri din 10 să nu ajungă. Ce s-a întâmplat e evenimentul probabil, nu unul imposibil. Greșeala reală nu e că Brazilia a pierdut, ci că am plasat-o pe locul 3, peste Franța și Anglia — două echipe care sunt acum în semifinale.

Nu ne-am înșelat pentru că Brazilia a pierdut. Ne-am înșelat pentru că am pus-o înaintea Franței și a Angliei — iar acolo, piața ne citea mai bine decât istoria.

Ce am nimerit și nu a nimerit nimeni altcineva

Există și o coloană pe partea cealaltă a registrului. Columbia: singura metodă care i-a dat o cifră serioasă (5,5% la titlu, 22,2% la semifinale) a fost a noastră — casele de pariuri și Opta nici măcar n-o treceau în top. Columbia a câștigat grupa K înaintea Portugaliei și a ieșit abia la loviturile de departajare, în optimi, cu Elveția, după un 0–0. Nu e o victorie răsunătoare, dar e exact genul de echipă subevaluată de piață pe care un model bazat pe rezultate o poate găsi.

Iar favorita noastră numărul 1 e încă în viață. Argentina a primit de la noi cea mai mare șansă de semifinală dintre toate cele 48 de echipe (44,6%) și e în semifinale, cu Anglia. Dintre toate metodele, doar modelul nostru și juriul de patru inteligențe artificiale o puneau pe primul loc.

Juriul de AI, apropo, a terminat tot cu trei din patru — dar din motive mai puțin liniștitoare. Le lipsea Anglia din top 4 și o aveau pe Germania cu 6,0%, mai sus decât o vedeam noi. Germania a fost eliminată în șaisprezecimi de Paraguay, la penalty-uri, 4–3. Prudența excesivă a modelelor de limbaj — șanse împrăștiate aproape egal — nu s-a dovedit nici mai deșteaptă, nici mai proastă. Doar mai vagă.

De ce două scoruri, și nu unul Scorul de titlu („cine câștigă”) e o singură aruncare de zar. Chiar dacă modelul tău e perfect, o favorită cu 20% pierde în 4 cazuri din 5. Dintr-un singur rezultat nu poți distinge priceperea de noroc — nici la noi, nici la piață. Scorul de proces (RPS pe 100 de meciuri) e o sută de aruncări. Acolo se vede pricepere reală, pentru că norocul se mediază. E singurul loc în care poți spune, cu temei, că un model „știe” ceva. Ironia: presa raportează aproape exclusiv primul scor, cel care nu demonstrează nimic. Iar când o favorită de 17% nu câștigă, titlul e „supercomputerul s-a înșelat” — deși modelul spusese, corect, că în 83% din cazuri se va întâmpla altceva.

Cele două tabele de scor

Asta e, până la urmă, lecția întregului exercițiu, și e valabilă și pentru noi, și pentru Opta, și pentru casele de pariuri. Există un tabel de scor zgomotos, spectaculos și aproape lipsit de conținut informativ — cine a ghicit campioana. Și există unul plictisitor, tehnic și onest — cât de bine ai calibrat sute de probabilități. Primul se citește în trei secunde. Al doilea e singurul care spune ceva despre calitatea instrumentului.

La primul tabel, luna asta, piața ne-a bătut. La al doilea, modelul nostru a trecut testul cu o marjă confortabilă. Ambele afirmații sunt adevărate simultan, iar cine vă spune doar una dintre ele vă vinde o poveste, nu o analiză.

■ CARNETUL DE NOTE — 100 DE MECIURI 14 iulie 2026 Acuratețe pe meciuri (RPS, vs 0,238 moneda)0,148 Semifinaliste prinse în top 4: 3 din 4 Semifinaliste prinse din top 5: 4 din 5 Favorita nr. 1 (Argentina): încă în cursă Cea mai mare ratare: Brazilia — locul 3, ieșită în optimi

Model reantrenat exclusiv pe meciuri anterioare datei de 11 iunie 2026. Verdictul asupra campioanei rămâne deschis până pe 19 iulie. NU constituie sfat de pariere.

Ce urmează

Mai sunt trei meciuri. Franța – Spania la Arlington și Anglia – Argentina la Atlanta, apoi finala, pe 19 iulie, pe MetLife. Prognoza noastră dinaintea turneului o vedea pe Argentina drept echipa cu cele mai mari șanse de a ajunge aici — și a ajuns. Dacă va ridica trofeul, vom rezista tentației de a numi asta o confirmare: o singură predicție nimerită nu validează un model, exact cum o singură ratare nu îl invalidează.

Ce vom face, în schimb, e ce am făcut și acum: vom recalcula scorurile, cu aceleași reguli, și le vom publica indiferent cum arată. Ăsta era, de la bun început, singurul lucru care despărțea exercițiul nostru de o ghicitoare.

Epilog: gluma care rezumă tot articolul

Circulă zilele astea pe TikTok, și e mai bună decât pare:

Messi către Lamine Yamal: — Cu cine jucați marți? — Cu Franța. — Ce coincidență! Tot cu ei jucăm și noi, duminică!

E o glumă bună pentru că e, de fapt, o glumă despre certitudine. Messi nu prezice nimic — el presupune. Presupune că Argentina trece de Anglia și, mai obraznic, că Spania pierde cu Franța. Două „sigur”-uri puse cap la cap și servite cu zâmbet.

Modelul nostru nu știe să spună „sigur”. Înainte de turneu, îi dădea Argentinei cea mai mare șansă de a ajunge în finală dintre toate cele 48 de echipe — dar acea șansă era de 30,2%. Cu alte cuvinte, Messi are dreptate că Argentina e prima favorită la a juca duminică, și tot n-are dreptate să vorbească de parcă ar fi ca și făcut: mai puțin de una din trei.

Iar partea cu adevărat savuroasă e cealaltă jumătate a glumei. Messi presupune, în treacăt, că Franța o elimină pe Spania. Cifrele noastre spuneau exact pe dos: Spania avea 23,4% șanse să ajungă în finală, Franța doar 17,2%. Statistic, replica îi aparține lui Yamal.

Asta e, la urma urmei, toată diferența dintre o glumă și o prognoză. Gluma are nevoie de certitudine ca să fie amuzantă. Prognoza are nevoie de îndoială ca să fie corectă. Duminică vedem care dintre ele a avut mai mult umor

Cum au fost calculate notele. Cele trei modele (Elo, plus două variante Dixon–Coles) au fost reantrenate folosind exclusiv cele 49.405 de meciuri internaționale jucate strict înainte de 11 iunie 2026, cu aceeași procedură „fără scurgeri de informație” folosită la testele pe Mondialele 2014, 2018 și 2022. Au fost apoi notate toate cele 100 de meciuri din turneu (72 în grupe, 16 în șaisprezecimi, 8 în optimi, 4 în sferturi) cu reguli de punctaj proprii (RPS, Brier, log-loss). Rezultate: RPS 0,148 (Dixon–Coles frecventist), 0,154 (Dixon–Coles penalizat), 0,156 (Elo), față de 0,238 pentru varianta cu șanse egale. Șansele de semifinală provin dintr-o reconstrucție a prognozei dinaintea turneului, 50.000 de simulări, consens ponderat după performanța la teste. Cifrele Opta și cotele caselor de pariuri sunt cele publicate în articolul din 3 iunie. Rezultatele meciurilor provin din baza publică de rezultate internaționale. Conținut demonstrativ; NU constituie sfat de pariere.

Analiză de date · iulie 2026. Verificare a prognozei publicate pe 3 iunie 2026. Cifre din simulări Monte Carlo și reguli de punctaj proprii, aplicate asupra rezultatelor reale. NU constituie sfat de pariere.