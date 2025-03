Cum a primit Andrei Gheorghiță vestea primei convocări la naționala U21: ”Aștept de mult timp”

”Tricolorii” vor juca două meciuri amicale cu Portugalia și Olanda, iar la echipa națională U21 lui Andrei Gheorghiță.

Andrei Gheorghiță, prima reacție după convocarea în premieră la naționala U21

Jucătorul transferat în această iarnă de campioana FCSB de la Poli Iași a dezvăluit modul cum a primit convocarea la reprezentativa de tineret a României și cum a decurs prima zi la lot cu Daniel Pancu.

”A fost o zi pe care o aștept de ceva timp. Aștept de mult timp o convocare la echipa națională pentru că este visul oricărui jucător de fotbal să își reprezinte țara. A fost o zi puțin cam obositoare, începând cu vizita medicală. Ne-am odihnit puțin după care a urmat un antrenament bun seara.

M-am cunoscut mai bine cu băieții și sper să meargă totul cum trebuie. Am primit o invitație pe WhatsApp de la un număr și am văzut că este grupul naționalei României U21. M-am bucurat, evident, pentru că asta îmi doream cel mai mult”, a declarat Gheorghiță, într-un interviu pentru .

Cui ar dedica golul dacă ar marca cu Portugalia

Atacantul și-ar dori ca după debutul cu gol în Europa League să reușească o performanță similară și la naționala de tineret, iar în cazul în care va marca în a precizat cui va dedica reușita.

”Sunt ca la orice meci, emoții constructive, dar se vor duce cu siguranță odată cu începerea meciului. Doamne ajută să marchez și la debutul la echipa națională. Dacă nu o voi face, sper să joc cât de bine pot și să-mi ajut echipa.

Aș dedica golul familiei mele, iubitei, prietenilor și așa mai departe. A fost un salt neașteptat de mare de la Poli la FCSB, luând în calcul și saltul dinaintea transferului la FCSB, de la Liga 3 în SuperLiga. Am stat un an și jumătate la Poli Iași, după un alt salt uriaș. Pentru asta m-am apucat de fotbal, să ajung cât mai sus.

Sunt meciuri la care visează orice jucător de fotbal să le joace. Sunt meciuri pe care le joci cu sufletul, nu mai ții cont de nimic. Trebuie doar să te bucuri de moment și să o faci cât mai bine”, a spus el.

Gheorghiță visează la naționala de seniori

Jucătorul de la FCSB a vorbit despre parcursul sinuos pe care l-a avut până acum în carieră și a dezvăluit faptul că jucătorii pe îi admiră cel mai mult la acest moment sunt Dennis Man și Lamine Yamal.

”Am început să joc fotbal, țin minte, am fost cu tatăl meu la vârsta de 6 ani la Sportul Studențesc și l-am găsit acolo pe antrenorul grupei de 2000. Mi-a spus să vin chiar la grupa dânsului și m-am dus. Eram la început, nu prea știam cum să stau în teren, nu știam absolut nimic. Dânsul a avut răbdare cu mine și m-a ajutat să devin ceea ce sunt acum.

Ne-am împărțit, unii au plecat la juniori, alții la Regal Sport. Eu am ales Regal Sport și s-a dovedit a fi decizia bună. Am avut parte de o echipă senzațională cu Radu Drăgușin, Tavi Popescu, Perianu, Blănuță cu care am câștigat Campionatul Național la Buftea. După acest campionat câștigat a urmat o perioadă de rătăcire.

În următoarele 6 luni nu prea m-am regăsit. Am mers la Academica Clinceni, am stat acolo 2 ani de zile. Prima mea experiență departe de casă a fost la Oradea, la Liga 3. După am făcut marele salt neașteptat de la Liga 3 la SuperLiga.

Cel mai frumos a fost clar golul la debutul în Europa League. Cel mai frumos ar fi să debutez la naționala mare a României. Jucătorii pe care îi admir cel mai mult sunt Dennis Man și Lamine Yamal. Messi a fost idolul meu, Messi și Neymar sunt cei la care m-am uitat”, a încheiat Andrei Gheorghiță.