Cum a primit Ștefan Bănică Jr. vestea că fiul lui va juca într-un serial. Radu Bănică l-a dat de gol pe artist

Anul 2024 a venit cu un proiect măreț pentru fiul lui Ștefan Bănică Jr. Radu Bănică va juca într-un serial produs de Ruxandra Ion. Cum a reacționat artistul când a aflat că fiul lui face parte din distribuția ”Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

Ce i-a spus Ștefan Bănică Jr. fiului său după ce a aflat că va juca într-un serial

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Radu Bănică a călcat pe urmele tatălui său talentat. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. iubește muzica și actoria, iar talentul său l-a adus în unul dintre cele mai importante puncte ale carierei.

ADVERTISEMENT

Anul acesta, produs de Ruxandra Ion. ”Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” va fi difuzat pe Antena 1, din 9 ianuarie, iar emoțiile sunt la cote maxime pentru toți actorii implicați.

Este pentru prima dată când . Chiar dacă a crescut în lumina reflectoarelor, fiul lui Ștefan Bănică Jr. știe că acesta este un proiect care îl va ajuta să se dezvolte pe plan profesional.

ADVERTISEMENT

Așa cum era de așteptat, cei care s-au bucurat cel mai mult pentru reușita lui au fost familia și apropiații. Radu Bănică a povestit care a fost reacția tatălui său când a aflat că va juca într-un serial, dar și care au fost sfaturile pe care i le-a dat.

”A primit-o, nu a avut o reacție neașteptată. Sincer, eu am filmat de mic. Am avut norocul să fiu în lumea asta de mic, nu a fost neapărat o chestie nouă, așa că nu a trebuit să-mi mai facă vreun instructaj.”, a spus Radu Bănică, potrivit

ADVERTISEMENT

Radu Bănică va intra în pielea lui Ducu în serialul produs de Ruxandra Ion

În noul serial de la Antena 1, Radu Bănică îl interpretează pe Ducu. Ducu este un băiat cu aspirații mari, care iubește muzica mai mult decât orice.

Propunerea de a juca în serialul ”Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” a venit spontan. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a povestit că totul a pornit de la un apel telefonic. După ce a fost chemat să dea o probă pentru acest personaj, lucrurile au decurs de la sine.

ADVERTISEMENT

”Am primit un telefon dacă vreau să particip la o probă, am zis cum să nu. Am participat, iar de acolo istorie. Ducu e un tânăr haios, un băiat foarte sufletist. E student la Politehnică și aspiră să fie muzician. Are de toate acest băiat, e un pic naiv, părerea mea, dar are timp să se redreseze, iar pe parcursul serialului, vom vedea că viața îl pune la multe încercări.”, a spus Radu Bănică despre personajul lui.

Distribuția serialului produs de Ruxandra Ion este una de excepție. Publicul va avea ocazia să îi vadă din 9 ianuarie pe Anca Sigartău, Marian Râlea, Emilian, dar și mulți alții în ”Ana, mi-ai fost scrisă în ADN.”