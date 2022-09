Cum a primit Toni Petrea victoria cu CSA Steaua, la debutul pe banca Chindiei: „Le-am spus că e o echipă care n-are nimic de pierdut”

Toni Petrea, fostul antrenor al FCSB, a debutat astăzi pe banca Chindiei Târgoviște. , în play-off-ul Cupei României Betano. Un succes care, spune tehnicianul, poate să aducă un plus de încredere formației sale, care fără succes în SuperLiga, ocupă ultima poziție.

”Cred că jucătorilor le-a lipsit încrederea în ultima perioadă”, a spus, optimist, Toni Petrea

La Mioveni, acolo unde CSA Steaua își va juca meciurile după , trupa lui Oprița a condus cu 1-0, prin reușita lui Adi Popa.

Un alt Popa, Daniel, vârful echipei lui Toni Petrea a egalat, imediat după pauză. Pentru ca, apoi, o mutare inspirată a tehnicianului Chindiei, să-l aducă în teren pe Cerchez. Care, imediat, a marcat golul victoriei.

Astfel, CSA Steaua a ratat practic singurul obiectiv sportiv din această stagiune. În timp ce Chindia Târgoviște începe cu dreptul o nouă perioadă în care obiectivul este evitarea retrogradării.

”Am jucat bine și în prima repriză, am jucat, am pasat, am avut și câteva situații. Dar am pierdut mingea în unele momente și le-am permis adversarilor să vină peste noi și așa am primit golul.

Le-am spus jucătorilor să creadă până la final, să joace până la final”, a fost .

În opinia sa, victoria obținută contra CSA Steaua poate aduce un plus la capitolul moral pentru jucătorii echipei care ocupă ultima poziție în SuperLiga după 11 etape.

”O partidă de Cupă, am întâlnit un adversar care a jucat fotbal. Le-am spus băieților că vom întâlni o echipă care va juca pentru că nu are nimic de pierdut.

E o victorie de moral, care arată că echipa are potențial. Cred că jucătorilor le-a lipsit încrederea în ultima perioadă”, a spus Petrea.

În campionat primul examen este programat luni, 3 octombrie. Un duel extrem de dificil pentru că adversar este Rapid, formație clasată pe locul secund, la egalitate de puncte cu liderul Farul Constanța.

Mai mult, vorbim despre echipa care, grație victoriei cu 2-0, l-a îndemnat să demisioneze de pe banca FCSB. Toni Petrea spune însă că știe de ce are nevoie formația sa.

”Întâlnim o echipă bună, de pe primele locuri. Trebuie să ridicăm nivelul echipei, pentru a acumula cât mai multe puncte”, a spus Toni Petrea.