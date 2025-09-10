Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău

Cosmin, fiul lui Călin Georgescu, este proprietarul școlii Tennis Club By The Lake, situat pe Șoseaua Nordului 7-9. Aici, el este asociat cu Andrei Săvulescu, fost jucător profesionist de tenis. Și Cosmin Georgescu a practicat tenisul și s-a antrenat în Germania, fără rezultate notabile în clasamentele mondiale.

Fiul lui Călin Georgescu, pierderi pe firmă, profit pe asociație

Fiul lui Călin Georgescu a câștigat 2.258 de dolari în întreaga carieră de jucător profesionist, iar cea mai bună poziționare în clasamentul ATP a fost locul 1.197 (în anul 2010). Ulterior, Cosmin a devenit antrenor de copii iar în urmă cu câțiva ani și-a deschis prima școală de tenis, în București.

Tennis Cluh By The Lake se află , într-o zonă de fițe. Georgescu Jr. apare aici ca asociat cu 50%, cealaltă jumătate fiind deținută de Andrei Săvulescu. Cei doi apar în mai multe imagini realizate pe terenul de tenis, alături de elevii loc aflați la diverse competiții naționale.

Ce datorii are firma lui Călin Georgescu

Clubul de tenis funcționează printr-o societate, Shinktennisclub SRL, care a fost deschisă în urmă cu șase ani și are un singur angajat. În 2024, compania a avut o cifră de afaceri de aproape 300.000 de lei, într-o ușoară creștere față de anii trecuți (1%). Cosmin Georgescu și Andrei Săvulescu au înregistrat pierderi pe firmă, anul trecut, cu puțin peste 35.000 de lei. În anul fiscal precedent, Shinktennisclub SRL a declarat un profit de 62.000 de lei.

Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, firma fiului lui Călin Georgescu are datorii de 77.000 de lei și creanțe de 44.000 de lei, la un capital subscris de 1.000 de lei.

Motivul pentru care fiul lui Călin Georgescu nu e afectat de măsurile lui Bolojan

la 5.000 de lei, însă măsura se va aplica doar la firmele cu venituri de peste 395.000 de lei. Firma lui Cosmin Georgescu nu atinge această cifră de afaceri, deci intră la altă categorie, cea pentru care pragul minim crește de la 200 la 500 de lei. Și din acest punct de vedere, fiul lui Călin Georgescu stă bine, pentru că el și asociatul lui au depus mai mulți bani în conturile firmei, la înființarea acesteia.

De asemenea, cei doi asociați n-ar trebui să se îngrijoreze nici pentru impozitarea dividendelor, pentru că firma nu se află, în prezent, pe profit. La finalul anului 2024, Shinktennisclub deținea 16.500 de lei în conturi.

Asociația lui Georgescu Jr. atinge cifre impresionante

Doar că fiul lui Călin Georgescu nu face bani din tenis doar prin firmă ci și printr-un ONG intitulat chiar Asociația Club Sportiv Tennis By The Lake. În 2024, cifrele asociației au explodat, ajungând la încasări de aproape 1.000.000 de lei (creștere de 163%) și un profit de peste 85.000 de lei (în creștere cu 321% față de 2023).

Asociația Club Sportiv Tennis By The Lake are capitaluri de 225.000 de lei și datorii de 5.800 de lei, fiind într-o evidentă creștere.

Coleg de cameră cu Novak Djokovic

Cosmin Georgescu este fiul fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rezultat dintr-o căsnicie anterioară. Într-un interviu acordat publicației , el a dezvăluit că în perioada junioratului a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic, cel mai titrat jucător de tenis al lumii, în perioada în care s-a antrenat la academia de tenis a celebrului tensiman croat Nikki Pilic.

În Herăstrău, fiul lui Călin Georgescu a închiriat trei terenuri de tenis de la omul de afaceri Ioan Țupa, care controlează cea mai mare bază de tenis din România, fosta BTT Herăstrău. Este vorba de 7 hectare de teren în cea mai scumpă zonă a Capitalei, o zonă râvnită de cei mai importanți milionari ai țării.