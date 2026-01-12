Cum a promovat ginerele lui Gabriel Oprea în funcție de conducere la o instituție de stat. Ce sumă a dispărut din conturile familiei

ADVERTISEMENT

Alexandru Tudor este căsătorit cu Ana Maria, fiica lui Gabriel Oprea, care, printre alte funcții înalte, a fost ministru al afacerilor interne, ministru al apărării naționale, prim-ministru interimar și viceprim-ministru pentru securitate națională. În 2019, ginerele lui Oprea a candidat, din partea UNPR, partidul condus de socrul său, pentru alegerile europarlamentare, fără să prindă mandatul dorit.

Ginerele lui Gabriel Oprea a fost angajat ca analist financiar în 2021

La acel moment, el nu era angajat, conform declarației de avere. În 2021, Alexandru Tudor a completat o altă declarație de avere, în calitate de consilier parlamentar la Senat, la cabinet secretar Ion Mocialcă. La rubrica veniturilor anuale, Alexandru Tudor a notat că a fost consilier al președintelui Comisiei pentru Apărare, ordine publică și securitate națională, din cadrul Camerei Deputaților, funcție pentru care a încasat 60.000 lei.

În vara lui 2021, grad III la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în cadrul compartimentului corp control. Instituția a comunicat că Alexandru Tudor „a fost angajat în funcția de analist financiar gr. III, în cadrul instituției noastre, ca urmare a declarării “admis” la concursul organizat în perioada iunie-iulie 2021, conform prevederilor legale în vigoare.”

Alexandru Tudor a completat o declarație de avere pe 23 august 2021, după numirea în această funcție, iar următoarea a fost pe 2 iunie 2022, la 30 de zile de la încetarea ocupării funcției de analist financiar la ONPCSB, pentru care încasase 25.000 lei. Tudor a rămas angajat la ONPCSB, dar nu a mai ocupat funcție de conducere, astfel că nu a mai fost obligat să își completeze declarația de avere.

Conform datelor consultate de FANATIK, ginerele lui Gabriel Oprea a fost numit, în ianuarie 2025, în funcția de Șef serviciu la ONPCSB, cea mai înaltă de când lucrează pentru instituție, astfel că pe 12 februarie 2025 s-a postat declarația sa de avere, din care reiese că a încasat, în anul precedent, 70.000 lei ca analist financiar la ONPCSB.

Ce avere dețin Alexandru Tudor și soția sa

Soția sa, Ana Maria, a câștigat 72.000 lei ca expert fonduri europene la o companie și 500.000 lei din închirierea unei case. Familia Tudor deține un portofoliu imobiliar impresionant, format din șapte terenuri intravilane, trei case de vacanță, trei spații comerciale și o casă de locuit. Terenurile sunt la Fundulea (1.200 mp), București (600 mp, 300 mp și 1.000 mp), Predeal (50 mp), Ghermănești (300 mp) și Voluntari (6.000 mp).

Patru din terenuri sunt dobândite prin contracte de donație, acestea figurând în trecut în declarațiile de avere ale lui Gabriel Oprea. O casă de vacanță se află la Fundulea-Călărași (suprafață de 288 mp), o alta la Ghermănești-Ilfov (310 mp) și ultima la Predeal (200 mp), primele două fiind cumpărate, iar cea de a treia fiind donată.

Casa de locuit, cumpărată în 2011 și cu o suprafață de 300 mp, se află la București. Două spații comerciale, cu suprafețe de 3.500 mp și 1.000 mp, se află, de asemenea, la București, iar a treilea spațiu comercial, de 3.000 metri pătrați, donat de Gabriel Oprea, se află la Voluntari. Familia Tudor deține bijuterii în valoare de 100.000 euro și opere de artă de 100.000 euro.

Soții Tudor au fost acuzați că au plagiat lucrările de doctorat

Soții Tudor dețin un Audi Q7, un Peugeot 307 și un UAZ, nu au datorii la bănci, iar în conturi se află 10.000 euro. Față de declarația de avere din 2022 sunt câteva diferențe importante. Astfel, au dispărut un Audi A6, o șalupă și un peridoc, care se aflau în portofoliul familiei. Tot în 2022, familia avea sume importante în trei conturi, 50.000 euro, 80.000 lei și 80.000 lei, adică un total de aproximativ 85.000 euro.

Astfel, în 2025, familia Tudor avea în conturi cu 75.000 euro mai puțin decât în 2022. Singura constantă este reprezentată de chiria încasată de fiica lui Gabriel Oprea, sumele anuale variind între 480.000 și 500.000 lei, conform datelor consultate de FANATIK. Alexandru și Ana Maria Tudor au absolvit Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, iar tezele de doctorat din 2015, au fost suspectate de plagiat, la fel ca și în cazul lui Gabriel Oprea.

Soții Tudor au atacat în instanță, prin care li s-au retras titlurile de doctor. Curtea de Apel București a admis cererea fiicei lui Gabriel Oprea, pe 12 februarie 2024. La fel s-a întâmplat și în dosarul lui Alexandru Tudor, a cărui cerere fusese admisă pe 20 decembrie 2023.