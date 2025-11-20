Cum a prosperat firma pneumologului Flavia Groșan, în ciuda controverselor pe care le-a iscat. Câștiguri de până la 4.000%

ADVERTISEMENT

Chiar și în mijlocul polemicilor privind tratamentele pentru COVID-19, firma pneumologului Flavia Groșan, a cunoscut o ascensiune incredibilă. De la începuturi modeste, compania a ajuns să înregistreze profituri de până la 4.000% mai mari, demonstrând că notorietatea, chiar și controversată, poate merge mână în mână cu succesul financiar.

Controversele nu i-au afectat afacerea: Flavia Groșan, între critici și succes financiar

În cursul zilei de ieri, 19 noiembrie, medicul pneumolog Flavia Groșan s-a stins din viață la Spitalul Județean din Oradea. De-a lungul carierei, a fost implicată în numeroase dezbateri publice privind tratamentele pentru COVID-19, iar aceste controverse se pare că nu i-au diminuat impactul, ci, dimpotrivă, au contribuit la vizibilitatea și succesul său profesional și financiar.

ADVERTISEMENT

Potrivit , prin intermediul firmei sale, Pneumomed SRL, înființată în 2013, Groșan a reușit să construiască o afacere solidă, cu o performanță monetară constant ascendentă. Anul 2024 marchează cel mai bun rezultat al companiei, evidențiat atât de creșterea cifrei de afaceri, cât și de majorarea profitului net.

Cu un personal redus, doar 1–2 angajați în ultimii ani, firma a menținut o profitabilitate remarcabilă raportată la volumul activității. Profitul net a urcat cu 55% față de 2023, în timp ce cifra de afaceri a marcat un avans de 33% comparativ cu anul precedent.

ADVERTISEMENT

Evoluția firmei deținute de medicul pneumolog, de la începuturi modeste la rezultate record

Pneumomed SRL a cunoscut o evoluție remarcabilă, cu suișuri și coborâșuri, dar cu o tendință clar ascendentă. Anul 2016 a marcat începuturile modeste ale firmei, cu o cifră de afaceri de 20.528 lei și un profit net de 9.515 lei.

ADVERTISEMENT

În 2017, compania a făcut un salt spectaculos. Cifra de afaceri a urcat la 454.363 lei, în creștere cu peste 2.100% față de anul precedent, iar profitul net a ajuns la 395.478 lei, un avans de peste 4.000%.

După acest vârf, 2018 a adus o cifră de afaceri de 146.812 lei și un profit net de 69.210 lei. Anul 2019 a fost mai slab, cu cifra de afaceri coborând la 27.456 lei și profitul net la 12.099 lei. Cu toate acestea, firma a rămas constant profitabilă.

ADVERTISEMENT

Cum a crescut profitul firmei medicului Flavia Groșan cu peste 500% în anii pandemiei?

Anul 2020 a adus provocările pandemiei, . Cifra de afaceri a urcat la 164.571 lei, iar profitul net a ajuns la 80.789 lei, marcând o creștere de aproximativ 569% față de 2019, evidențiind capacitatea firmei de a rămâne profitabilă chiar și în condiții dificile.

În 2021, compania a atins un vârf istoric, înregistrând cel mai mare profit de până atunci. Cifra de afaceri a crescut la 461.918 lei, iar profitul net a urcat la 260.200 lei, ceea ce reprezintă o creștere de peste 222% față de 2020, confirmând consolidarea firmei chiar și într-o perioadă de incertitudine economică.

Cum au evoluat veniturile în 2022 și 2023?

Mai departe, în 2022, firma deținută de medicul pneumolog alături de partenerul ei, Dan Ioan Groșan, a avut un profit solid, dar în scădere față de recordurile înregistrate anterior. Cifra de afaceri s-a ridicat la 361.132 lei, iar profitul net a fost de 161.348 lei. Deși veniturile au rămas ridicate, scăderea profitului față de 2021 sugerează presiuni crescute asupra costurilor sau posibile investiții suplimentare în dezvoltarea firmei.

În 2023, compania a reușit să-și revină și să intre pe un trend pozitiv. Cifra de afaceri a fost de 301.421 lei, iar profitul net a urcat la 98.789 lei marcând un reviriment după scăderile din anul precedent.

2024, cel mai profitabil an din istoria Pneumomed SRL

Analizând datele financiare pentru ultimul an raportat înainte de decesul Flaviei Groșan, 2024, se remarcă un salt financiar semnificativ, care marchează cea mai bună performanță din istoria Pneumomed SRL.

Cifra de afaceri a atins 401.306 lei, înregistrând o creștere de 33% față de anul precedent, în timp ce profitul net a urcat la 153.674 lei, un avans impresionant de 55%.

Cum au influențat controversele succesul profesional al Flaviei Groșan?

De-a lungul carierei sale, , în special în contextul pandemiei de COVID-19. Cele mai notabile au fost legate de opiniile și recomandările sale privind tratamentele pentru COVID-19, care adesea contraveneau liniilor oficiale ale autorităților sanitare sau recomandărilor standardizate.

Unele dintre declarațiile și metodele sale terapeutice au stârnit dezbateri aprinse în mediul public și în rândul colegilor din comunitatea medicală, provocând critici, dar și susținători fideli. În paralel, Flavia Groșan a fost prezentă constant în mass-media, participând la interviuri și emisiuni în care își susținea abordările, ceea ce a amplificat vizibilitatea acestor controverse.

Chiar dacă opiniile sale au generat discuții aprinse și divergențe profesionale, acestea nu i-au afectat activitatea antreprenorială. Din contră, firma sa, Pneumomed SRL, a continuat să înregistreze creșteri financiare consistente, demonstrând că notorietatea, chiar și controversată, i-a adus vizibilitate și succes profesional, conform datelor prezentate mai sus.