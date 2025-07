Cum a rămas afaceristul care a donat bani pentru Nicușor Dan în posesia clădirii istorice din centrul Bucureștiului. Cine a contestat contractul de vânzare în valoare de 4,5 milioane euro

Numele lui Aurel Iancu a apărut în prim-plan după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, într-o conferință de presă, numele câtorva afaceriști care au contribuit la campania pentru alegerile prezidențiale din 2025. Astfel, Iancu a donat 500.000 lei pentru Nicușor Dan. Iancu, care are o poziție de conducere într-o companie de succes pe piața criptomonedelor, a devenit cunoscut după ce a devenit proprietarul clădirii istorice din centrul Bucureștiului, numită Casa Mița Biciclista.

Reclamanta nu a avut posibilitatea materială de a plăti taxa de timbru în valoare de 225.900 lei

Aurel Iancu a cumpărat clădirea și terenul aferent cu 4,5 milioane de euro, în iulie 2021, , Blockchain Industries SRL, de la grupul spaniol Macondo Invest SRL, care, la rândul său, achiziționase casa în 2019 de la moștenitorii Mariei Marinescu. Unul din acționarii de la Macondo Invest, H.T.S., a dat în judecată Blockchain Industries SRL și pe Macondo Invest, solicitând instanței să constate nulitatea actului de vânzare a casei Mița Bicislista.

Conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, primul dosar a fost înregistrat pe 20 iulie 2022 la Tribunalul București. În motivare, petenta a arătat că valoarea obiectului cererii este cea arătată în cuprinsul contractului de vânzare nr. 272/30.07.2021, a cărui nulitate o solicită, respectiv valoarea de 4.500.000 euro, reprezentând prețul de vânzare al bunului imobil. Reclamanta a precizat că nu are posibilitatea materială de a susține o taxă de timbru în valoare de 225.900,5 lei, astfel cum a fost determinată și statornicită de către instanță prin adresa comunicată părții în data de 2.11.2022.

Reclamanta a solicitat să se ia în considerare că nu are o situație materială care să îi permită achitarea unei sume atât de împovărătoare, nefiind la îndemâna niciunei persoane să procure o astfel de sumă de bani şi a o indisponibiliza într-un proces. De asemenea, a arătat că are o familie în întreținere, iar veniturile realizate, după scăderea cheltuielilor zilnice necesare traiului uzual al acesteia şi al familiei sale, nu îi permit să mai susțină o cheltuială suplimentară reprezentând această taxă de timbru, având un cuantum atât de ridicat. În contextul de mai sus, nedispunând de alte rezerve ori venituri suplimentare, faţă de veniturile efectiv realizate şi de obligațiile lunare pe care le are de achitat, se află în imposibilitate absolută și obiectivă de a susţine taxa de timbru în valoare de 225.900,5 lei (aprox 45.700 euro), astfel cum a fost determinată și statornicită.

A mai precizat că în condițiile arătate anterior, obligarea reclamantei la plata taxei de timbru, astfel cum a fost determinată, ar echivala cu o limitare a accesului efectiv al acesteia la justiție. Reclamanta a solicitat următoarele: constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare autentificat nr. 272/30.07.2021 având ca obiect vânzarea de către pârâta Macondo Invest Srl către pârâta cumpărătoare Blockchain Industries Srl a imobilului situat în București, sector 1, constând în teren în suprafață de 558,56 mp din măsurători (334 mp conform actelor de proprietate) și construcție în suprafață construită la sol de 474,52 mp și o suprafață utilă totală de 1.114,63 mp, formată din corpurile A, B și C, și repunerea părţilor în situaţia anterioară, ca efect al constatării nulității absolute a contractului de vânzare.

Reclamanta nu și-a îndeplinit obligațiile

Instanţa a stabilit în sarcina reclamantei, prin rezoluţia din data de 21.07.2022, următoarele obligaţii: să indice obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare; să anexeze extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, să anexeze un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt; să facă dovada achitării unei taxe judiciare de timbru în sumă de 225.500,5 lei, sub sancţiunea anulării capetelor de cerere netimbrate sau insuficient timbrate.

Instanța a specificat că reclamanta are posibilitatea de a formula cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate, precum şi posibilitatea de a formula cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării şi de a formula cerere de acordare a ajutorului public judiciar – să indice valoarea în lei și cursul BNR din data introducerii cererii de chemare în judecată.

În dosar se arată că instanţa urmează a anula cererea de chemare în judecată, pentru următoarele considerente: cu prioritate, instanţa a reţinut că, faţă de faptul că litigiul se află în procedura regularizării, nu prezintă importanţă faptul că lipsurile necomplinite de reclamantă nu au produs pârâtei nicio vătămare. În acest stadiu procesual, simpla neîndeplinire a obligaţiilor legale stabilite şi detaliate prin dispoziţiile art.194 – 197 CPC coroborate cu dispoziţiile procedurale civile la care fac referire duc la anularea cererii, fără ca instanţa să aibă drept de apreciere asupra acestei sancțiuni. Pe 18 aprilie 2023, Tribunalul București a anulat cererea de chemare în judecată formulată de H.T.S.

Tribunalul București a anulat cererea pe 9 decembrie 2024

Pe 2 august 2024 s-a înregistrat un nou dosar la Tribunalul București, cu aceleași părți, H.T.S. solicitând constatarea nulității contractului de vânzare nr. 272/30.07.2021. Instanţa a dispus comunicarea către reclamantă, în scris, a lipsurilor cererii, cu menţiunea de a face completările necesare în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, sub sancţiunea anulării cererii, după cum urmează: să depună la dosar în cuantum de 227.255 lei, în original (dacă plata taxei se va realiza prin virament bancar, se va depune extras de cont vizat de bancă; de asemenea, dovada achitării taxei judiciare de timbru va conţine referinţe la numărul prezentului dosar), în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care reclamanta îşi are domiciliul.

În dosarul consultat de FANATIK se arată că se poate formula, în condiţiile legii, cerere de acordare a facilitaţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea prezentei comunicări. În termen de 3 zile de la primirea prezentei comunicări, se poate formula cerere de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Reclamanta a trebuit să facă dovada calităţii de reprezentant a semnatarului cererii, să depună extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru și publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul in care imobilul nu este înscris în cartea funciară, să anexeze un certificat emis de același birou, care atestă acest fapt.

De asemenea, trebuia să depună extrasul ONRC al pârâţilor și să certifice pentru conformitate cu originalul înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Reclamanta a fost înștiințată cu privire la obligațiile pe care le are la data de 03.10.2024, astfel cum rezultă din dovadă de comunicare aflată la dosar. Analizând cererea și înscrisurile atașate, instanţa a reținut că în cauză, deși i-au fost puse în vedere aceste neregularităţi, a constatat că reclamanta H.T.S. nu a îndeplinit obligațiile stabilite în sarcina sa. Pe 9 decembrie 2024, Tribunalul București a anulat cererea formulată de reclamantă, astfel că Casa Miței Biciclista a rămas în proprietatea firmei lui Aurel Iancu.