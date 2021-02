Cornel Marin, pictorul fără mâini care i-a lăsat pe jurați fără cuvinte la „Românii au talent”, are o poveste de viață tulburătoare, după ce un accident tragic l-a dus în starea din prezent.

Artistul a primit patru de „DA” din partea juraților după ce a pictat un tablou în doar câteva minute, folosindu-și gura. Bărbatul în vârstă de 39 de ani este căsătorit și are o fetiță.

C0rnel Marin a rămas fără brațe după un accident teribil, în urma căruia a rămas 11 luni în spital. Aflat în apropierea unui sstâlp de înaltă tensiune, acesta a fost electrocutat atunci când a început ploaia, în timp ce era cu animalele pe câmp.

Cum a rămas fără mâini Cornel Marin, pictorul de la Românii au talent. Un incident tragic i-a schimbat viața

Sezonul 11 „Românii au talent” a adus multe surprize pentru telespectatori. În această seară, Cornel Marin i-a impresionat pe cei patru jurați după ce a pictat cu gura, după ce și-a pierdut brațele în urma unui incident.

După ce a fost internat aproape un an în spital, Cornel Ilie nu mai avea nicio speranță, însă a fost ajutat de actuala lui soție, căreia îi datorează totul. În copilărie, acesta și-a pierdut fratele, care a fugit după ce a pierdut animalele, fiind găsit fără viață după o perioadă.

„La vârsta de 7 ani, mama a divorțat de tatăl meu, fiind trei frați și mama singură, muncea foarte mult pentru noi.

Noi aveam niște animale, iar fratele meu mic mergea cu ele pe câmp, iar atunci când le-a pierdut, fratelui meu i-a fost frică să se întoarcă acasă și de atunci nu l-am mai văzut. L-au găsit după o anumită perioadă, era decedat, îl omorâse cineva.

Mergeam cu animalele la păscut, a început o ploaie, iar de la un stâlp de înaltă tensiune m-am electrocutat. Aveam 17 ani. După ce am ieșit din comă, nu știam ce se întâmplă cu mine, m-am uitat la mâini și le-am văzut negre și încă nu realizam ce se întâmplă. Am stat 11 luni în spital și mi s-au amputat ambele mâini.

După ce am ieșit din spital am cunoscut pe cineva, m-am îndrăgostit și asta mi-a dat o forță enormă. După aceea s-a născut fetița mea și am simțit că am o a doua șansă la viață, iar atunci eram încărcat de energie și am început să pictez”, a declarat acesta.

Artistul a primit patru de „DA”, așa cum era de așteptat, mergând în etapa următoare a show-ului de talente.