Cum a rămas Florin Ristei fără permis de mai multe ori. A condus doar 2 luni în primul an

Florin Ristei a recunoscut că este pasionat de mașini. Și-a luat permisul auto atunci când a devenit major, însă a condus doar 2 luni în primul an. În podcast-ul pe care Radu Țibulcă îl găzduiește pe YouTube, artistul a povestit cum s-a întâmplat acest lucru.

Cum a rămas Florin Ristei fără permis de mai multe ori. S-a urcat băut la volan

Florin Ristei a dezvăluit cum a reușit să rămână fără permisul de conducere de mai multe ori. Totul a pornit de la o discuție despre consumul de alcool.

ADVERTISEMENT

Artistul a explicat că până la vârsta de 22 de ani nu a băut, însă atunci când a făcut-o pentru prima dată a uitat și s-a urcat la volan.

„Prima oară am băut la ziua fostei mele iubite și m-am urcat la volan. Am băut foarte puțin și m-a oprit Poliția, ea în dreapta, cu brațele pline de flori, prietenii mei în spate, beți rangă, mirosea a băutură în mașină.

ADVERTISEMENT

Eu eram foarte sigur pe mine. Nici nu mi-a trecut prin cap că am băut și că o să-mi ia permisul. Și după aia mi-am dat seama. Am zis că poate n-o să iasă, că n-am băut mult”, și-a amintit

Nu a fost prima dată când lui Florin Ristei i-a fost suspendat permisul. A condus doar două luni în primul an

Totuși, echipajul de Poliție care l-a oprit în acea seară pe , l-a lăsat pe acesta să conducă până acasă. Dimineață, atunci când a văzut procesul verbal pe masă, Florin Ristei a crezut că a avut un coșmar.

ADVERTISEMENT

„Dimineață când m-am trezit, am crezut că am visat urât. Asta era a doua oară când mi se luase permisul. Am avut un ghinion în primul an de permis…”, a spus Florin Ristei.

Artistul și-a amintit că la scurt după ce a obținut permisul de conducere, acesta i-a fost reținut pentru că a condus cu o viteză mai mare decât limita legală.

ADVERTISEMENT

„Nu am fost niciodată teribilist, dar nu stăteam să mă uit. Din primul an am condus două luni, atât. Când am plecat din Galați cu mașina prima oară mi-a luat permisul. Am ajuns la București, după o lună m-a oprit, mi-a luat permisul că am trecut pe roșu. După am făcut niște puncte, mi l-a mai luat o dată”, a dezvăluit Florin Ristei.