Cum a rămas Steaua fără autocar după un meci cu Fenerbahce! Românii, întâmpinați pe stadion cu marșul funerar

FCSB întâlnește diseară Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Europa League, echipa lui Gigi Becali având șanse minime să meargă mai departe în competiție. De numele turcilor de la Fener se leagă însă una dintre cele mai importante victorii ale Stelei în cupele europene.

În 1997, Steaua reușea să elimine Fenerbahce

S-a întâmplat în 1997, când, după ce a fost eliminată de PSG, din Liga Campionilor, Steaua a dat, în Cupa UEFA, peste Fenerbahçe, echipă la care ajunsese Sabin Ilie. Pe Ghencea, scorul a fost egal, 0-0.

Steaua a rămas în 10 jucători, după ce Tibi Csik a fost eliminat, în minutul 49, deoarece un henț în postură de ultim apărător. și irosit de Bolic. Zoltan Ritli a fost cel mai bun jucător de pe teren, ținând poarta intactă la atacurile turcilor.

Returul de pe stadionul Şükrü Saracoğlu, din Istanbul, a fost o adevărată nebunie. Cu peste 30.000 de suporteri în tribune, Fenerbahce a forțat calificarea, dar Steaua a obținut victoria cu 2-1, grație avantajului din prima repriză Au marcat atunci Militaru 10’ și Ciocoiu 44’, respectiv Bolic 63’. De emoție, după ce a deschis scorul, Militaru a greșit băncile tehnice și a fugit către cea a gazdelor ca să se bucure.

Românii au părut că vor fi copleșiți în infernul de la Istanbul, mai ales că atunci când echipa Stelei a intrat pe teren, organizatorii au pus la boxe marșul funerar.

Șoferul a fugit cu autocarul de frica turcilor

După meci, steliștii au rămas fără autocar, pentru că şoferul a plecat de la stadion, fiindu-i frică de reacţia fanilor turci. În următorul tur, Steaua trecea de SC Bastia (1-0, 2-3), pentru ca, în runda 3, să fie eliminată de Aston Villa (2-1, 0-2).

Echipele de la Fenerbahce – Steaua 1-2 (30 septembrie 1997)

Ritli – Reghecampf, Răchită, Ad. Matei, Baciu, Csik (I. Miu 76’) – D. Şerban (Hrib 84’), Militaru, Roşu – Lăcătuş, Ciocoiu (C. Munteanu 81’) Antrenor: Mihai Stoichiță

Rüstü Recber – Saffet Akbas, Erol Bulut, Jes Högh, Uche Okechukwu – Ilker Yagcioglu, Tayfun Korkut, Jay-Jay Okocha, Kemalettin Sentürk – Elvir Bolic, Sabin Ilie Antrenor: Otto Baric

Arbitru: Graham Poll (Anglia)

În 2009, turcii au învins în ambele manșe

Steaua și Fenerbahce s-au mai întâlnit de încă două ori în afara dublei manșe din 1997. S-a întâmplat în Liga Europa, sezonul 2009-2010, când ambele echipe au fost repartizate în Grupa H.

Turcii, care erau antrenați atunci de regretatul Christoph Daum, s-au impus cu 3-1 la Istanbul și cu 1-0 la București. La Fener jucau atunci Roberto Carlos, Emre Belözoglu, Diego Lugano, Alex de Souza, Andre Santos, iar în poartă era Volkan Demirel.

Pe banca roș-albaștrilor a stat tot Mihai Stoichiță, iar printre jucătorii pe care s-a bazat de aflau Zapata, Petre Marin, Ghionea, Nicoliță, Kapetanos, Surdu, Cristi Tănase, Toja sau Dayro Moreno.

Fenerbahce a câștigat atunci grupa, în vreme ce Steaua a terminat pe ultimul loc, fiind depășită de Twente, dar și de moldovenii de la Sheriff Tiraspol. Echipa lui Becali a avut atunci patru egaluri și două înfrângeri, încheind grupa fără succes,