Cum a rămas un tânăr fără bani în timp ce își rezerva vacanța. Țeapa care face ravagii pe Internet

Un tânăr a fost înșelat și a rămas fără bani în timp ce își făcea planurile de concediu. El a căzut victima unei scheme frauduloase larg răspândite online.

Un tânăr din București a pierdut o sumă mare de bani după ce a făcut o plată online. Din păcate, acest tip de incidente sunt din ce în ce mai frecvente în mediul digital.

Când vine vorba de vacanțe, mulți români preferă să lucreze cu agențiile de turism pentru că este mai simplu și adesea mai ieftin. Pe de altă parte, există și alți oameni care preferă să își organizeze singuri concediul și să facă rezervările online.

Este și cazul tânărului din București care pregătea o vacanță în Grecia. După ce și-a ales cazarea dorită, a primit un mesaj prin care i se cerea să plătească urgent serviciile, pentru a-și asigura camera. Greșeala a fost că a intrat pe link-ul trimis care ducea, de fapt, către o pagină externă.

“Am intrat pe link, am fost redirecţionat pe o altă pagină, unde mi s-au solicitat datele de pe card. Am primit chiar şi o notificare din aplicaţia băncii. Am aprobat şi în felul acesta, am rămas fără 2.500 de lei”, a declarat tânărul, potrivit

Aceast lucru se întâmplă, cel mai probabil, pentru că infractorii cibernetici au avut acces la informații ale clienților. Astfel, au trimis un link fals în numele hotelului sau a platformei de rezervări.

Este o realitate în perioadele de vacanță, momente în care mulți călători sunt în căutare de oferte avantajoase. Ei sunt mai predispuși să cadă victimă unor scheme de phishing sau fraudă online.

Tânărul a pierdut banii după ce a efectuat plata online

și să verificăm întotdeauna autenticitatea site-urilor și a vânzătorilor înainte de a efectua orice plată online.

Urmărirea banilor după o astfel de înșelătorie poate fi dificilă. Infractorii pot folosi tehnici avansate de a ascunde urmele tranzacțiilor sau pentru a transfera rapid sumele în alte locații.

„În momentul în care am dat click, banii au plecat. Nu există varianta că sunt într-o zonă gri, sau ceva asemănător şi de aceea e important să fim foarte atenţi către cine faci plata”, explică Alin Becheanu, reprezentant bancă, conform

Specialiştii Directoratului de Securitate Cibernetică ne atenționează de faptul că hackerii pot obține acces la conturile noastre prin rețelele Wi-Fi disponibile în hoteluri sau aeroporturi.

„De cele mai multe ori, acele reţele sunt nesecurizate şi în momentul în care facem tranzacţii financiare de pe acele reţele trebuie să ştim că ne expunem unui risc. Atacatorii care monitorizează acea reţea să monitorizeze şi aplicaţiile de internet banking. De aceea ar fi de preferat să avem un antivirus instalat pe dispozitiv”, spune Mihai Rotaru, reprezentant DNSC, potrivit sursei citate.