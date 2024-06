Cum a răspuns Gareth Southgate după criticile primite. ”Sunt indiferent la asta, nu este deloc important pentru mine”

, însă jocul britanicilor nu a impresionat. Naționala The Three Lions era cotată la începutul turneului final drept una dintre marile favorite la trofeu, dar până acum fotbaliștii englezi nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Gareth Southgate nu bagă în seamă criticile

Înainte de ultimul meci din faza grupelor, împotriva Sloveniei, Anglia este pe primul loc, cu 4 puncte. Victoria cu Serbia și egalul cu Danemarca nu i-au impresionat pe jurnaliștii britanici, care au criticat nivelul de joc al echipei lui Gareth Southgate.

a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei cu Slovenia despre acuzele primite în ultima săptămână. Gareth Southgate a transmis că nu e interesat de acest lucru, întrucât toată atenția este asupra pregătirii meciurilor de la EURO 2024.

„Aceasta este lumea în care trăim. Eu sunt indiferent la asta, nu este deloc important pentru mine. Ceea ce este important pentru mine este să ghidez acest grup de jucători prin turneu. Suntem o echipă de profil înalt, cu așteptări, și înțelegem că tot ceea ce facem va fi analizat.

Sunt foarte confortabil cu această viață. Nu am nevoie să ascult sursele externe pentru că eu sunt cel mai mare critic al meu și cred că și jucătorii sunt exact la fel.

Știm ce am făcut bine, am fost foarte sinceri în privința asta. Știm unde trebuie să fim mai buni, am fost brutal de sinceri în privința asta, și așa antrenezi o echipă și îmbunătățești performanța”, a explicat antrenorul Angliei, Gareth Southgate.

Declan Rice:”Vom revizui, vom analiza și vom fi mai buni”

Și Declan Rice a vorbit despre întâlnirea cu Slovenia din ultima rundă a grupelor. Mijlocașul central a lăudat felul în care Gareth Southgate a gestionat atmosfera din vestiar și felul în care a reușit să se apropie de toți membrii lotului. El a declarat:

„Un lucru atât de bun pe care Gareth îl face este că reușește să ne facă să fim atât de deschiși și sinceri. Dacă ceva nu este în regulă pe teren, vom revizui, vom analiza și vom fi mai buni”.

Cu un rezultat de egalitate, Anglia ar putea termina pe locul 1 în grupă. Remiza îi avantajează și pe sloveni, întrucât ar face 3 puncte, care ar putea fi suficiente pentru accederea în fazele superioare ale turneului final. Cele mai bune 4 echipe de pe locul 3 merg mai departe.