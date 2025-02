Cum a răspuns Gică Hagi la întrebările lui Horia Ivanovici. La împlinirea a 60 de ani, „Regele” a povestit momentele marcante din carieră și viață

Gică Hagi a împlinit 60 de ani în această minunată zi de 5 februarie și Cu ocazia zilei sale de naștere, Horia Ivanovici a avut o curiozitate pe care i-a lansat-o legendarului fotbalist.

O întrebare pentru zeci de ani de istorie în fotbalul românesc

Cu ocazia celor 60 de ani pe care Gică Hagi i-a împlinit în această zi de 5 februarie, Horia Ivanovici i-a adresat o întrebare în conferința de presă organizată pentru fostul mare fotbalist al României:

„Când crezi că ai avut cel mai bun fotbal din viața ta? Nu neapărat într-un an, ci într-o perioadă”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Gică Hagi.

Având o carieră spectaculoasă, cu jocuri la Barcelona, Real Madrid sau Galatasaray, Gheorghe Hagi nu s-a putut decide asupra unui singur moment din cei 18 ani în care a activat în fotbalul profesionist:

„Să-mi aloc doar un moment dintr-o carieră de 18 ani la un nivel foarte mare… este foarte greu. Când eram tânăr, în România, am cucerit o Supercupă a Europei, am jucat la o echipă foarte mare, am jucat o finală de Champions League, am concurat cu cei mai buni jucători din Europa”, a spus Gică Hagi despre perioada petrecută la Steaua București.

Gică Hagi: „În 1994, la echipa națională, eram cel mai decisiv fotbalist”

„La echipa națională clar a fost America. Arătam bine atunci, eram și frumos, slăbisem, aveam 72 de kilograme. Era prima oară când am avut o ambiție enormă să demonstrez. Știți cum era, românii merg în America, gata, un vis împlinit. M-am pregătit extraordinar din septembrie – octombrie la Brescia. M-am tuns chel, soldat, și am avut 6 luni de muncă extraordinare. Cu obiectivul să încerc să fiu cel mai bun acolo.

Am avut o echipă extraordinară, de la antrenor, staff. Numai Popescu și Lupescu erau în spatele meu, vă dați seama cine stătea în spatele meu. Acolo cred eu că am excelat din toate punctele de vedere. Eram jucătorul cel mai decisiv în majoritatea meciurilor. Ghinionul nostru a fost că am pierdut la penalty-uri și ne-am dus acasă. Acolo, la echipa națională, a fost un moment bun”, a declarat Gică Hagi despre momentele de la Campionatul Mondial din 1994.

Pe urmă, nu am cum să nu zic de Madrid și Barca. Am învățat de la ele, m-au făcut mai bun. Am fost la cei mai buni, ei m-au dezvoltat, m-au făcut să fiu un fotbalist complet. Până atunci nu eram, eram anarhic. Pe urmă am învățat cum trebuie să stai în teren, cum să joci în echipă, ce trebuie să faci ofensiv și defensiv. După aceea, tot ce am avut mai bun am dat la Galatasaray. Așa a fost să fie. Destinul ăsta a fost. Știam că mă duc la un club extraordinar. Și o zic și acum. Singura țară care se poate lua la trântă cu Big 4 este o echipă din Turcia. O echipă din Turcia poate câștiga. Au buget, au bani, am auzit că plătesc salariu net 10 milioane de euro pe an unui jucător”, a mărturisit „Regele” despre perioada petrecută în Primera Division, urmată de transferul la Galatasaray.

Gică Hagi a dat peste nas contestatarilor la Galatasaray

„Eram convins că pot să fac lucrul acestea. Dovada? Am avut o clauză că, dacă vom câștiga o cupă europeană, voi primi niște bani. Aia e dovada. Eu am gândit-o din prima secundă. Cu toate că ei scriau că vine moșul, bătrânul, cum au venit și alții să ia banii și să plece acasă.

Dar eu venisem cu mentalitatea de la cele două cluburi. La ele înveți să te antrenezi, să fii atent, în fiecare zi. Concurența e foarte mare. De unde te vezi titular ajungi foarte repede în tribună. Deci, trebuie să demonstrezi în fiecare zi. Și atunci, cred eu, că ce am făcut noi cu Galatasaray e o perioadă foarte bună.

Am ajuns să câștigăm în Europa și să dea echipei naționale 13 jucători. Iar naționala Turciei a jucat o semifinală, iar 13 jucători erau la Galatasaray în lotul de 23. Dar au făcut-o foarte bine pentru că Mister (n.r. Fatih Terim) sau ‘Împăratul’ știa toți jucătorii, pentru că venea de la națională. A luat ce era nevoie și atunci am câștigat Cupa UEFA contra unui adversar fabulos”, a adăugat Gică Hagi

„Regele” a vorbit și despre momentul câștigării Cupei UEFA cu Galatasaray

„Arsenal era o echipă fabuloasă. S-a câștigat inclusiv cu prostia mea pe care am făcut-o, că a fost o prostie. Am luat roșu. Echipa a demonstrat că merită și am câștigat. Echipa a rezistat pe teren fără un om. O pun tot pe seama destinului, pentru că am câștigat la ’11 metri’.

Pentru mine, Tafarel era cel mai bun portar din lume. Cel mai frumos gol pe care l-am dat a fost golul cu Monaco. Am marcat peste 300 de goluri, dar intram foarte puțin în careu. 70% din goluri sunt în afara careului. Eu marcam foarte mult pentru că nea Ioji, de mic mi-a zis să dau la poartă când mă întorc. Chiar dacă Lăcă îmi zicea ‘Ureche’, că numai eu dădeam la poartă la Steaua.

A fost anul meu complet, în acel an câștigasem tot cu Galatasaray, în Europa, Turcia, eram și calificat la Europene, întorcându-mă și jucând niște meciuri foarte bune cu Ungaria, Slovacia. A fost un an important, dar am luat un cartonaș roșu. Și nici măcar nu am fost în primii 20 de jucători care pot concura. Și eram jucător care câștigase cel mai mult în acel an. Hakan a dat 47 de goluri în acel an. Rămân cu Supercupa, cu Mondiale la echipa națională și cu Cupa UEFA și Supercupa Europei cu Real Madrid. Nimeni nu ne dădea nicio șansă. Am arătat că suntem buni”, a continuat să povestească Gică Hagi despre momentele trăite în Turcia.

Gică Hagi, conferință de presă eveniment la împlinirea vârstei de 60 de ani