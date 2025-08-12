Cum a răspuns ministrul energiei când a fost întrebat care este diferența dintre volt și watt. Gafa colosală făcută de Bogdan Ivan. Video

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a făcut o gafă uriașă în direct, în cadrul emisiunii „În fața ta” de pe , când a fost rugat să explice, „ca unui copil de 10 ani”, diferența dintre volt și watt.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, gafă uriașă într-o emisiune TV

Politicianul a declarat că „voltul e unitatea de măsură de bază și wattul e unitatea de măsură a energiei consumate”, chiar dacă wattul este, de fapt, unitatea de măsură a puterii, nu a energiei. Declarația a devenit rapid virală în mediul online, atrăgând comentarii negative la adresa oficialului.

„Explicați unui copil de 10 ani, diferența dintre volt și watt” , l-a rugat jurnalistul Florin Negruțiu pe ministrul energiei.

Bogdan Ivan nu a stat mult pe gânduri și a venit cu explicația: „Voltul e unitatea de măsură de bază și wattul e unitatea de măsură a energiei consumate", o afirmație total eronată.

Care este, de fapt, diferența dintre volt și watt

Voltul și wattul sunt două unități de măsură de bază din electricitate care caracterizează lucruri complet diferite. Mai clar, voltul (v) măsoară tensiunea electrică, adică diferența de potențial dintre două puncte. Wattul (W), în schimb, este unitatea de măsură pentru putere. Nu este o măsură a energiei în sine. Energia se măsoară în kilowatt-oră (kWh) pe facturi sau în jouli (J) în fizică.

Ce studii are la bază ministrul energiei, Bogdan Ivan

Bogdan-Gruia Ivan s-a născut pe 24 martie 1991 și este unul dintre cei mai tineri politicieni care au ajuns în Guvernul României. A intrat în Parlament în 2020, fiind ales deputat de Bistrița-Năsăud din partea PSD, iar în 2024 și-a păstrat mandatul. , după ce, în anii anteriori, a ocupat alte funcții importante.

Bogdan Ivan a absolvit în anul 2012 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Administrația Publică la Facultatea de Științe Politice. A continuat cu un master în Comunicare și Relații Publice, tot la UBB, pe care l-a finalizat în 2014, potrivit

În 2016, s-a înscris la Școala Doctorală de Sociologie a Universității din București. Opt ani mai târziu, în 2024, a devenit doctor în sociologie, cu o teză despre specificul organizațional al României și modul în care politicile de resurse umane pot fi adaptate pentru funcționarii publici.

În carieră, Bogdan Ivan a început ca purtător de cuvânt și consilier al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, funcție pe care a deținut-o între 2012 și 2020. Ulterior, a urcat rapid în funcțiile politice, devenind ministru al cercetării, inovării și digitalizării, apoi al economiei,