Cum a răspuns Sorin Cârțu la ironia postată de Dinamo către Universitatea Craiova

Declarațiile date de Mirel Rădoi, care a spus că nu se punea problema învingătoarei dacă formația sa nu rămânea cu un om în minus, au primit răspuns din partea celor de la Dinamo, care au postat pe rețelele sociale o poză în care aduceau aminte de partida dintre sezonul trecut, în care bucureștenii s-au impus, 2-1, chiar dacă au avut doi oameni mai puțin pe teren.

Sorin Cârțu, mesaj acid după ironia dinamoviștilor. Cum le închida gura „câinilor”

, prin vocea lui Sorin Cârțu. Acesta a vorbit despre un meci din trecut, în care Universitatea Craiova a învins formația alb-roșie la scor, astfel vrând să le închidă gura bucureștenilor. Rivalitatea dintre cele două echipe rămâne însă una fascinantă, care produce spectacol și pe gazon, și în afara lui, iar fotbalul românesc are numai de câștigat într-un asemenea context.

Sorin Cârțu nu s-a abținut și a avut un răspuns cu aceeași monedă celor de la Dinamo: „O să-ți trimit și eu o poză, de când sunt eu pozat cu tabela de marcaj. Pozat eu și am în spate o tabelă de marcaj. Era 5-0 când jucam cu Dinamo. Nu eu le-am dat 5-0, Craiova le-a dat. Dacă știam, îți dădeam și eu captura”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, supărat pe arbitraj după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

, la două zile după meci, cu decizia luată de Adrian Cojocaru.

„Au fost două meciuri la Craiova, ăla până în minutul 65, după care și-a intrat în rol domnul Cojocaru și a stricat totul. Apoi, sigur, după a fost dominare a lui Dinamo, când joacă 11 contra 10. De asta sunt puțin trist, că am avut meciul în mână. Dacă ai vedea, câtă frână ne pune nouă uneori (n.r. Mihai Rotaru). L-am văzut și eu foarte supărat după partidă. S-a supărat și pe mine la un moment dat, a fost așa, o răbufnire de moment. Nu l-am mai văzut vreodată așa de supărat.

De ce ne subapreciezi inteligența, băi, Cojocarule? Nu trebuie să fii specialist mare în arbitraj. Bancu nu reacționează, atunci care e decizia ta la faza asta? Nu-i dai nimic că se împinge cu piciorul în el? Ce a făcut acolo e o acțiune scoțiană.

Poate, la ei, în zona respectivă, nu se penalizează asemenea chestii. Ăla nu merită nimic, chiar nimic? Eu l-am mai băgat în treaba asta și pe Chivulete, dar știi cum e, cu VAR-ul. Mereu când sunt situații din astea periculoase pentru Craiova se cheamă imediat VAR-ul. Nu știu discuțiile care au fost între ei”, a mai spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.